हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोशंकराचार्य की युद्ध के लिए बड़ी भविष्यवाणी! कहा- आने वाला समय कठिन, आत्मबल बनेगा बड़ा हथियार!

शंकराचार्य की युद्ध के लिए बड़ी भविष्यवाणी! कहा- आने वाला समय कठिन, आत्मबल बनेगा बड़ा हथियार!

Shankaracharya Prediction: श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचार्य ने आने वाले समय में संघर्ष (War) से जुड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने बताया कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष का सामना करना है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 10 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Srimajjagadguru Shankaracharya Prediction: श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचार्य ने भविष्य से जुड़ी एक भविष्यवाणी की है. उन्होंने भविष्य के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि, आने वाले समय में युद्ध अनिवार्य है, इस घोषणा से डरने की बजाए, आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है.

आने वाले समय में जब परिस्थितियां कठिन होंगी, वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसी स्थितियों का भय सताएगा तब हथियार या बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि आपकी वाणी, सत्य और आत्म बल ही काम आएगा. 

शंकराचार्य की युद्ध को लेकर चेतावनी

शंकराचार्य ने साफ तौर पर संदेश देते हुए कहा कि, गुरु द्वारा दिया गया आत्म बाण ही अर्थात् आत्मा की शक्ति ही वास्तविक संकट दूर करने की कुंजी है.

शंकराचार्य के मुताबिक, ऋषि और मुनि सत्यवादी (सच बोलने वाले) होते हैं, उनकी वाणी केवल उच्चारण मात्र ही नहीं, बल्कि प्रभाव डालने वाली ऊर्जा से भरपूर होती है. वे कहते हैं कि जब आपकी वाणी सत्य से जुड़ जाती है, तो परिवर्तन होना तय है.

यह किसी भी तरह का चमत्कारिक दावा नहीं, बल्कि एक संकेत जो चेतना और संकल्प के स्तर को ऊंचाई तक ले जाता है. 

शंकराचार्य 5 यमों अंहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को मानव जीवन की मूल शक्ति बताते हैं. उन्होंने तर्क देते हुए बताया कि, 

अहिंसा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो हर कोई एक साथ रहना सीखेगा.
सत्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो वाणी प्रभावशाली होने के साथ कहा हुआ फलित होगा. 
अस्तेय (चोरी न करना) का पालन करेंगे तो समृद्धि की प्राप्ति होगी.
ब्रह्मचर्य से अपार ऊर्जा और मानसिक बल की प्राप्ति होगी. 
अपिरग्रह (लोभ न करना) जीवन व्यतीत करना आसान हो जाता है और मानसिक बल की प्राप्ति होती है. 

शंकराचार्य के अनुसार, जब व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, तो उसकी चेतना इतनी स्थिर और तेज हो जाती है कि, वह आत्म बम की तरह सिद्ध हो सकता है. यानी कि आंतरिक शक्ति बाहरी चीजों से कई गुना प्रभावशाली होती है. यह भाव प्रतीकात्मक है लेकिन संकेत साफ है. आध्यात्मिक शक्ति किसी भी भौतिक शक्ति से ज्यादा निर्णायक साबित हो सकती है.

भविष्य में संघर्ष का सामना आत्मबल से- शंकराचार्य

शंकराचार्य द्वारा भविष्य में होने वाले संघर्ष को लेकर बोला गया कथन किसी भी तरह का दहशत नहीं है. इसका मतलब है कि, चीजें मुश्किल होंगी लेकिन उनका सामना बाहरी हथियारों की जगह आत्म बल और संकल्प से किया जा सकेगा.

शंकराचार्य दोबारा इस बात पर जोर देते हैं कि, गुरु से मिला ज्ञान, वाणी और संकल्प की सबसे बड़ा हथियार है. उनके शब्द यही बताते हैं कि, संकट के समय में तकनीक, शक्ति या भीड़ नहीं बल्कि स्थिर मन और सत्य ही काम आता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 10 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Hinduism Shankaracharya Astrology WORLD WAR Predictions 2026

Frequently Asked Questions

क्या शंकराचार्य की भविष्यवाणी कोई दहशत फैलाने वाली बात है?

नहीं, शंकराचार्य की भविष्यवाणी दहशत फैलाने वाली नहीं है। यह एक संकेत है कि भविष्य में चीजें कठिन होंगी, लेकिन उनका सामना बाहरी हथियारों की बजाय आत्म बल और संकल्प से किया जा सकेगा।

