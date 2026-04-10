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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSolar New Year 2026: 14 अप्रैल से सौर नववर्ष की शुरुआत, जानिए अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाया जाता है?

Solar New Year 2026: 14 अप्रैल से सौर नववर्ष की शुरुआत, जानिए अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाया जाता है?

14 अप्रैल 2026 को मेष संक्रांति के साथ सौर नववर्ष मनाया जाएगा. भारत के राज्यों में बैसाखी, विशु, पुथंडु, बोहाग बिहू जैसे उत्सवों के रूप में इसकी झलकी देखने को मिलती है. जानिए सौर-चंद्र पंचांग का अंतर?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 10 Apr 2026 12:20 PM (IST)
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  • विभिन्न राज्यों में नए साल की शुरुआत अलग-अलग नामों से होती है।

Solar New Year 2026: हिंदू पंचांग 2 मुख्य प्रणालियों पर आधारित है, जिसे सौर और चंद्र सौर कहते हैं. सौर पंचांग के मुताबिक, सूर्य की स्थिति के आधार पर नव वर्ष मनाया जाता है, जो आमतौर पर कई क्षेत्रों में मेष संक्रांति की शुरुआत का प्रतीक है. इसके विपरीत, चंद्र पंचांग चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (पहले दिन) को मनाया जाता है. 

यह लेख उन अलग-अलद राज्यों के पंचांगों का विश्लेषण करता है, जो मेष संक्रांति के अनुसार नया साल मनाते हैं, जो भारतीय सौर नव वर्ष का प्रतीक है. इस दिन सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करता है. साल 2026 में मेष संक्रांति 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, और भारत के अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. 

भारत में कैलेंडर (Calendar in India)

भारत में विशेष रूप से दो पंचांग प्रचलित है- शक संवत और विक्रम संवत. इन पंचांगों के आधार पर ही अलग-अलग राज्यों में नव वर्ष की शुरुआत अलग-अलग समय पर होती है. 

सौर वर्ष के पर्व में सबसे खास उत्सवों में बैसाखी, विशु, पुथंडु, पना संक्रांति, बोहाग बिहू और बिखूटी शामिल है. 

सौर वर्ष उत्सव में गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिपदा, युगादि, नवसंवत्सर और चेटी चंड जैसे उत्सव शामिल हैं. 

शक संवत और विक्रम संवत में अंतर

शक संवत

यह पंचांग दक्षिण भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है और चैत्र माह ( 21 या 22 मार्च) से शुरू होता है. इसमें चंद्र और सौर तत्वों का संयोजन होता है, लेकिन यह खास तौर से सौर ऊर्जा पर आधारित है, जिसमें निश्चित दिन होते हैं (चैत्र में 30 दिन या 31 दिन).

यह वसंत विषुव के साथ मेल खाते हुए 22 मार्च (या लीप वर्ष में 21 मार्च) से शुरू होता है.

विक्रम संवत

विक्रम संवत खासतौर से उत्तर भारत में प्रयुक्त यह पंचांग चैत्र नवरात्रि के पहले दिन (मार्च और अप्रैल के बीच) से प्रारंभ होता है. इसमें चंद्र और सौर तत्वों का मिश्रण है, लेकिन इसकी संरचना मुख्य रूप से चंद्र आधारित है.

महीने चंद्रमा की कलाओं द्वारा निर्धारित होते हैं, और सौर वर्ष के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रत्येक तीन साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है. 

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क्षेत्रीय उत्सव

पंजाब और हरियाणा

पंजाब में नए साल को बैसाखी के रूप में मनाया जाता है, जो एक प्राचीन कृषि उत्सव है और सभी समुदाय मिलकर मनाते हैं. इसे सिख नववर्ष के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है, यह सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ भी मेल खाता है. 

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में नया साल जिसे पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है, बंगाली पंचांग के पहले दिन से शुरू होता है, जो मेष संक्रांति के साथ मेल खाता है. बंगाली साल 1433 का प्रारंभ होने वाला है, जिसकी जड़ें राजा शशांक के शासनकाल में 7वीं शताब्दी तक जाती हैं. 

तमिलनाडु

तमिलनाडु में नए साल को पुथांडु के रूप में मनाया जाता है, जो कि चिथिराई (अप्रैल के मध्य) माह के पहले दिन पड़ता है. तमिल पंचांग सौर पर आधारित है और वर्तमान में तमिल संवत 1948 चल रहा है. 

केरल

केरल में नए साल को विशु कहा जाता है, जो पारंपरिक सौर पंचांग कोल्लावर्षम का अनुसरण करता है, जिसकी शुरुआत 825 ईस्वी में हुई थी. साल 2026 इस पंचांग का 1202वां वर्ष होगा, हालांकि आधिकारिक नया साल चिंगम (अगस्त-सितंबर) से शुरू होता है. 

ओडिशा

ओडिशा में नए साल को सूर्य की स्थिति के आधार पर पाना संक्रांति या महा विश्वुव संक्रांति के रूप में मनाया जाता है. वर्तमान में ओडिशा संवत 1433-34 चल रहा है, जिसमें महीनों के नाम अन्य पंचांगों के समान ही रखे गए हैं. 

असम

असम में नए साल को बोहाग बिहू भी कहा जाता है, जो असमिया सौर पंचांग के अनुसार मनाया जाता है और मेष संक्रांति से शुरू होता है. बोहाग, जेठ और आहार जैसे महीनों के नाम संस्कृत मूल से लिए गए हैं. 

उत्तराखंड

इस त्योहार को बिखोटी के नाम से जाना जाता है, जिसका पारंपरिक पंचांग सौर गणनाओं पर आधारित है. 

मिथिला (बिहार)

मिथिला में नए साल के उत्सव को जुर शीतल कहा जाता है, जिसमें बड़े बुजुर्ग रात भर रख पानी को बच्चों पर छिड़ककर उन्हें आशीर्वाद देते हैं. इस परंपरा के अंतर्गत इस दिन हनुमंत ध्वज भी फहराया जाता है.

पूरे भारत में मनाए जाने वाले ये अलग-अलग उत्सव सौर नव वर्ष से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को उजागर करते हैं, जो राज्यों के मुताबिक भिन्न-भिन्न अनूठी परंपराओं और रीति-रिवाजों को दर्शाते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 10 Apr 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
New Year Hindu Panchang Mesh Sankranti Nav Varsh

Frequently Asked Questions

तमिलनाडु में नव वर्ष का उत्सव क्या कहलाता है?

तमिलनाडु में नव वर्ष को पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। यह तमिल पंचांग के सौर आधारित गणना के अनुसार होता है।

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