अक्षय तृतीया 2026 पर बन रहा दुर्लभ गजकेशरी योग, इस दिन किए काम देंगे कई गुना फायदा!

अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का बेहद ही खास और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है. इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, कहने का मतलब बिना पंचांग देखे भी शादी, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, व्यापार की शुरुआत और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन मनाई जाएगी. इस साल यह पर्व कई दुर्लभ ज्योतिषीय संयोगों के साथ आ रहा है, जिसमें गजकेसरी योग भी शामिल हैं.