Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मीन राशि के लिए कर्म और उपलब्धियों से भरा दिन रहेगा.

व्यापार में विदेशी मुद्रा की स्थिरता, सीधे सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे.

करियर में स्पष्टता से प्रमोशन व इंक्रीमेंट के संकेत मिलेंगे.

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

Aaj ka Meen Rashifal 10 April 2026: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कर्म प्रधान और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. पंचांग गणना के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का अद्भुत संगम हो रहा है, जो आपके पेशेवर जीवन में सफलता के नए द्वार खोलेगा. चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके दशम भाव (कर्म और करियर स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका उत्साह और जोश चरम पर रहेगा, इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रेजेंटेशन या व्यावसायिक सौदा करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए विशेष रूप से सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

व्यापार और वित्त (Business & Finance Rashifal)

दशम चंद्रमा और ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके व्यापारिक विजन को स्पष्ट करेगी. विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) की स्थिरता आज आपके पक्ष में रहने वाली है. आज बिना किसी मिडिएटर (बिचौलिए) के किए गए सीधे सौदे आपको बड़ा मुनाफा देंगे. मार्केट पर आपकी पकड़ इतनी मजबूत होगी कि कॉम्पिटिटर्स की 'प्राइस वार' का आपके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, बड़े लेनदेन में सावधानी बरतना फिर भी आवश्यक है. सप्लायर चेन और लॉजिस्टिक्स में सुधार से आपका टर्नओवर बढ़ेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

आपकी स्पष्टता और पारदर्शिता आज आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगी. ऑफिस में दी गई आपकी प्रेजेंटेशन सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी, जिससे प्रमोशन का रास्ता साफ होगा. आपकी पुरानी मेहनत के अनुसार इंक्रीमेंट (Increment) मिलने के संकेत हैं. प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता के चलते आपको ऑडिट में 'क्लीन चिट' मिलेगी. जो लोग ट्रांसफर की प्रतीक्षा में हैं, आज उनकी फाइल पर उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर हो सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

मानसिक शांति बनी रहने से आप घर और ऑफिस के बीच एक आदर्श Work-Life Balance बना पाएंगे. माता-पिता के आशीर्वाद से आज कोई लंबे समय से रुका हुआ पारिवारिक कार्य संपन्न होगा. भाइयों के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

अभ्यास की निरंतरता आज आपको तकनीकी रूप से निपुण बनाएगी. बच्चे अपनी रचनात्मकता (Creativity) से आपको हैरान कर देंगे और वे अपनी पढ़ाई के प्रति स्वयं जिम्मेदार नजर आएंगे. जो छात्र स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या अवसर मिल सकता है. तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)

शारीरिक रिकवरी के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. यदि आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी या हल्के व्यायाम के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे. अच्छी नींद और मानसिक शांति बनी रहेगी. राजनीति में सक्रिय लोगों के सुझावों को आज पार्टी के मुख्य घोषणापत्र में शामिल किया जा सकता है, जिससे आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा.

भाग्यशाली रंग: नीला (Blue) - यह आपको गंभीरता और स्थिरता प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में पीले फल दान करें. कार्यक्षेत्र पर जाने से पहले बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को प्रबल करेगा.

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