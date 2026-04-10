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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 10 April 2026: दशम चंद्रमा से करियर में आएगा उछाल, विदेशी व्यापार और पदोन्नति के प्रबल योग

Aaj ka Meen Rashifal 10 April 2026: दशम चंद्रमा से करियर में आएगा उछाल, विदेशी व्यापार और पदोन्नति के प्रबल योग

Pisces Horoscope Today: मीन राशिफल 10 अप्रैल 2026 दशम चंद्रमा से करियर में प्रमोशन और विदेशी व्यापार में लाभ के योग. प्रशासनिक कार्यों में मिलेगी क्लीन चिट. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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  • मीन राशि के लिए कर्म और उपलब्धियों से भरा दिन रहेगा.
  • व्यापार में विदेशी मुद्रा की स्थिरता, सीधे सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे.
  • करियर में स्पष्टता से प्रमोशन व इंक्रीमेंट के संकेत मिलेंगे.
  • पारिवारिक जीवन में सुख-शांति, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

Aaj ka Meen Rashifal 10 April 2026: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कर्म प्रधान और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. पंचांग गणना के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का अद्भुत संगम हो रहा है, जो आपके पेशेवर जीवन में सफलता के नए द्वार खोलेगा. चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके दशम भाव (कर्म और करियर स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका उत्साह और जोश चरम पर रहेगा, इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रेजेंटेशन या व्यावसायिक सौदा करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए विशेष रूप से सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

व्यापार और वित्त (Business & Finance Rashifal)
दशम चंद्रमा और ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके व्यापारिक विजन को स्पष्ट करेगी. विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) की स्थिरता आज आपके पक्ष में रहने वाली है. आज बिना किसी मिडिएटर (बिचौलिए) के किए गए सीधे सौदे आपको बड़ा मुनाफा देंगे. मार्केट पर आपकी पकड़ इतनी मजबूत होगी कि कॉम्पिटिटर्स की 'प्राइस वार' का आपके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, बड़े लेनदेन में सावधानी बरतना फिर भी आवश्यक है. सप्लायर चेन और लॉजिस्टिक्स में सुधार से आपका टर्नओवर बढ़ेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
आपकी स्पष्टता और पारदर्शिता आज आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगी. ऑफिस में दी गई आपकी प्रेजेंटेशन सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी, जिससे प्रमोशन का रास्ता साफ होगा. आपकी पुरानी मेहनत के अनुसार इंक्रीमेंट (Increment) मिलने के संकेत हैं. प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता के चलते आपको ऑडिट में 'क्लीन चिट' मिलेगी. जो लोग ट्रांसफर की प्रतीक्षा में हैं, आज उनकी फाइल पर उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर हो सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
मानसिक शांति बनी रहने से आप घर और ऑफिस के बीच एक आदर्श Work-Life Balance बना पाएंगे. माता-पिता के आशीर्वाद से आज कोई लंबे समय से रुका हुआ पारिवारिक कार्य संपन्न होगा. भाइयों के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)
अभ्यास की निरंतरता आज आपको तकनीकी रूप से निपुण बनाएगी. बच्चे अपनी रचनात्मकता (Creativity) से आपको हैरान कर देंगे और वे अपनी पढ़ाई के प्रति स्वयं जिम्मेदार नजर आएंगे. जो छात्र स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या अवसर मिल सकता है. तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)
शारीरिक रिकवरी के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. यदि आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी या हल्के व्यायाम के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे. अच्छी नींद और मानसिक शांति बनी रहेगी. राजनीति में सक्रिय लोगों के सुझावों को आज पार्टी के मुख्य घोषणापत्र में शामिल किया जा सकता है, जिससे आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा.

  •  भाग्यशाली रंग: नीला (Blue) - यह आपको गंभीरता और स्थिरता प्रदान करेगा.
  •  भाग्यशाली अंक: 7
  •  अशुभ अंक: 4
  •  विशेष उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में पीले फल दान करें. कार्यक्षेत्र पर जाने से पहले बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को प्रबल करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

10 अप्रैल 2026 को मीन राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कर्म प्रधान और उपलब्धियों से भरा रहेगा। ग्रहों की विशेष स्थिति पेशेवर जीवन में सफलता के नए द्वार खोलेगी।

व्यापार और वित्त के लिए 10 अप्रैल 2026 कैसा रहेगा?

ग्रहों की अनुकूल स्थिति व्यापारिक विजन को स्पष्ट करेगी। विदेशी मुद्रा की स्थिरता पक्ष में रहेगी और बिना बिचौलिए के किए गए सौदे बड़ा मुनाफा देंगे।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में 10 अप्रैल 2026 को क्या उम्मीद करें?

स्पष्टता और पारदर्शिता करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। प्रेजेंटेशन सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी, जिससे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के संकेत हैं।

10 अप्रैल 2026 को मीन राशि के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?

सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है।

10 अप्रैल 2026 के लिए मीन राशि का विशेष उपाय क्या है?

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में पीले फल दान करें। कार्यक्षेत्र पर जाने से पहले बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना भाग्य को प्रबल करेगा।

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