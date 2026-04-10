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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 10 April 2026: कुंभ राशि एकादश चंद्रमा और शिव योग लाएगा बंपर मुनाफा, तकनीकी कौशल से करियर में छा जाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 April 2026: कुंभ राशि एकादश चंद्रमा और शिव योग लाएगा बंपर मुनाफा, तकनीकी कौशल से करियर में छा जाएंगे

Aquarius Horoscope: कुंभ राशि 10 अप्रैल 2026 एकादश चंद्रमा और शिव योग से व्यापार में बड़े मुनाफे और लोन मिलने के योग. तकनीकी कौशल से ऑफिस में बनेंगे स्टार परफॉर्मर. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 10 April 2026: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि और करियर में बड़ी सफलताओं का संकेत दे रहा है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग गणना के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके आय के स्रोतों में वृद्धि और रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके एकादश भाव (लाभ स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे व्यापार में मुनाफे के प्रबल अवसर बनेंगे, इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यदि आप आज कोई बड़ा निवेश, नया प्रोजेक्ट या एमओयू (MoU) साइन करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में महत्वपूर्ण वित्तीय शुरुआत से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक और सुखद सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
एकादश भाव का चंद्रमा आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में सहायक होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके पार्टनर की बेहतरीन क्रेडिट हिस्ट्री आज बिजनेस को बड़ा बैंक लोन दिलाने में मददगार साबित होगी. फंडिंग के लिए निवेशकों का रुख सकारात्मक रहेगा. मार्केट में आपका बिजनेस मॉडल सराहा जाएगा, जिससे आपकी एक अलग ब्रांड इमेज बनेगी. यदि आप नए निवेशकों के साथ एमओयू (MoU) साइन करने जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ है. शिव योग के प्रभाव से आपके वित्तीय निर्णय सटीक बैठेंगे और भविष्य की राह आसान होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
तकनीक और कौशल विकास (Skill Development) में किया गया आपका पुराना निवेश आज रंग लाएगा. ऑफिस में सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने से आपका कार्यभार काफी कम हो जाएगा और उत्पादकता बढ़ेगी. परफॉरमेंस रिव्यू में आपकी तकनीकी पकड़ आपको 'स्टार परफॉर्मर' की कतार में खड़ा कर देगी. काम का बोझ कम रहने से आप बेहतरीन Work-Life Balance बना पाएंगे. मैनेजमेंट की नजरों में आपकी साख बढ़ेगी और प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
एकादश चंद्रमा सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी (पैतृक संपत्ति) से जुड़ा कोई पुराना कानूनी विवाद आज बड़े-बुजुर्गों की मध्यस्थता से सर्वसम्मति से सुलझ जाएगा. इससे घर में लंबे समय के बाद शांति और प्रसन्नता का वातावरण बनेगा. परिवार के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी.

कला, शिक्षा और विद्यार्थी (Student & Artist Rashifal)
कुंभ राशि के आर्टिस्ट्स के लिए आज का दिन किसी उपलब्धि से कम नहीं है. आप अपने क्षेत्र में कोई नया ट्रेंड सेट करेंगे. आपकी कला इतनी परिपक्व होगी कि लोग उस पर सवाल उठाने के बजाय आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे. विद्यार्थियों के लिए भी नई स्किल्स सीखने का समय है, जो भविष्य में बड़े करियर जंप का आधार बनेगी.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)
मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति आज आपके साथ रहेगी. सेहत के लिए मेडिटेशन (ध्यान) शुरू करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा है; जनता के बीच आपकी साख बढ़ेगी और पुराने राजनीतिक विवाद शांत होंगे. विरोधी भी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करने पर मजबूर होंगे.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद (White) - यह आपको मानसिक स्पष्टता देगा.
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करें. सफेद वस्तुओं (जैसे चावल या चीनी) का दान करना आपके लाभ भाव को और मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:50 AM (IST)
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