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मुंबई के मालाबार हिल का वालकेश्वर शिव मंदिर: जानिए रामायण काल से जुड़ी पौराणिक कहानी?
मुंबई मालाबार हिल में स्थित वालकेश्वर मंदिर जो शिव से जुड़ा प्राचीन मंदिर है, जिसका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है. रेत से स्थापित शिवलिंग और लक्ष्मण द्वारा लाए गए शिवलिंग की आज भी पूजा होती है.
वालकेश्वर मंदिर रामायण कनेक्शन
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion