मुंबई के मालाबार हिल का वालकेश्वर शिव मंदिर: जानिए रामायण काल से जुड़ी पौराणिक कहानी?

दुनिया के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले महानगरों में से एक के ठीक बीचों-बीच में आपको कुछ अप्रत्याशित चीज देखने को मिल जाती है, जैसे मुंबई में एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसके बारे में किंवदंती है कि यह मंदिर रामायण काल से जुड़ा है. इस मंदिर का नाम है वालकेश्वर मंदिर, जिसे बाण गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है. मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि, यह वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के समय का है.