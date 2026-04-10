हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्ममुंबई के मालाबार हिल का वालकेश्वर शिव मंदिर: जानिए रामायण काल से जुड़ी पौराणिक कहानी?

मुंबई के मालाबार हिल का वालकेश्वर शिव मंदिर: जानिए रामायण काल से जुड़ी पौराणिक कहानी?

मुंबई मालाबार हिल में स्थित वालकेश्वर मंदिर जो शिव से जुड़ा प्राचीन मंदिर है, जिसका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है. रेत से स्थापित शिवलिंग और लक्ष्मण द्वारा लाए गए शिवलिंग की आज भी पूजा होती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 10 Apr 2026 08:30 AM (IST)
मुंबई मालाबार हिल में स्थित वालकेश्वर मंदिर जो शिव से जुड़ा प्राचीन मंदिर है, जिसका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है. रेत से स्थापित शिवलिंग और लक्ष्मण द्वारा लाए गए शिवलिंग की आज भी पूजा होती है.

वालकेश्वर मंदिर रामायण कनेक्शन

1/8
दुनिया के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले महानगरों में से एक के ठीक बीचों-बीच में आपको कुछ अप्रत्याशित चीज देखने को मिल जाती है, जैसे मुंबई में एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसके बारे में किंवदंती है कि यह मंदिर रामायण काल से जुड़ा है. इस मंदिर का नाम है वालकेश्वर मंदिर, जिसे बाण गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है. मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि, यह वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के समय का है.
दुनिया के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले महानगरों में से एक के ठीक बीचों-बीच में आपको कुछ अप्रत्याशित चीज देखने को मिल जाती है, जैसे मुंबई में एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसके बारे में किंवदंती है कि यह मंदिर रामायण काल से जुड़ा है. इस मंदिर का नाम है वालकेश्वर मंदिर, जिसे बाण गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है. मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि, यह वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के समय का है.
2/8
कहा जाता है कि, जब रावण ने सीता का अपहरण पंचवटी से किया और भगवान राम उनकी खोज में जुट गए, तो वे वर्तमान मुंबई पहुंचे. समुद्र तट पर तपस्या कर रहे ब्रह्मणों के एक समूह को भगवान राम के आने की सूचना मिली और वे उनके मार्गदर्शन के लिए वहां पहुंचे.
कहा जाता है कि, जब रावण ने सीता का अपहरण पंचवटी से किया और भगवान राम उनकी खोज में जुट गए, तो वे वर्तमान मुंबई पहुंचे. समुद्र तट पर तपस्या कर रहे ब्रह्मणों के एक समूह को भगवान राम के आने की सूचना मिली और वे उनके मार्गदर्शन के लिए वहां पहुंचे.
Published at : 10 Apr 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Hinduism RAMAYAN Lord Rama MUMBAI

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Smoking kills: सिगरेट और गांजा पीने वालों का सिकुड़ रहा दिमाग, नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
सिगरेट और गांजा पीने वालों का सिकुड़ रहा दिमाग, नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
लाइफस्टाइल
Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा कब ? जानें स्नान-दान का मुहूर्त, इस दिन से जुड़ी हैं गौतम बुद्ध की 3 अहम घटनाएं
बुद्ध पूर्णिमा कब ? जानें स्नान-दान का मुहूर्त, इस दिन से जुड़ी हैं गौतम बुद्ध की 3 अहम घटनाएं
लाइफस्टाइल
Aaj Ka Panchang 10 April 2026: आज कालाष्टमी, शत्रु पर जीत पाने इस मुहूर्त में करें काल भैरव की पूजा, राहुकाल, पंचांग देखें
आज कालाष्टमी, शत्रु पर जीत पाने इस मुहूर्त में करें काल भैरव की पूजा, राहुकाल, पंचांग देखें
लाइफस्टाइल
Vallabhacharya Jayanti 2026: वल्लभाचार्य जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें श्रीनाथ जी से क्या है इनका संबंध
वल्लभाचार्य जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें श्रीनाथ जी से क्या है इनका संबंध
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Bangladesh Relations: 'भारत ने बार-बार...तारिक रहमान के पास मौका', इंडिया-बांग्लादेश के रिश्तों पर आई वो रिपोर्ट, जिसको पढ़कर पाकिस्तान के सीने पर लोटेंगे सांप
'भारत ने बार-बार...तारिक रहमान के पास मौका', इंडिया-बांग्लादेश के रिश्तों पर आई वो रिपोर्ट, जिसको पढ़कर पाकिस्तान के सीने पर लोटेंगे सांप
दिल्ली NCR
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फरमान, अब रोजाना ऐसे लगानी होगी हाजिरी
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फरमान, अब रोजाना ऐसे लगानी होगी हाजिरी
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
क्रिकेट
किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों की सैलरी में की बंपर बढ़ोतरी, जानिए अब कितनी हुई कमाई
किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों की सैलरी में की बंपर बढ़ोतरी, जानिए अब कितनी हुई कमाई
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
चुनाव 2026
Assembly Election Live: असम, केरल और पुडुचेरी में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, हिमंता बिस्वा सरमा ने मतदान के बाद कर दिया बड़ा दावा
Live: असम, केरल और पुडुचेरी में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, हिमंता बिस्वा सरमा ने मतदान के बाद कर दिया बड़ा दावा
नौकरी
Jobs 2026: हाई कोर्ट में निकली एसोसिएट के पोस्ट पर वैकेंसी, फटाफट करें अप्लाई
हाई कोर्ट में निकली एसोसिएट के पोस्ट पर वैकेंसी, फटाफट करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
वैज्ञानिकों का नहीं था हाथ, फिर कैसे बना सोडा वॉटर? नहीं जानते होंगे दारू के पक्के साथी का राज
वैज्ञानिकों का नहीं था हाथ, फिर कैसे बना सोडा वॉटर? नहीं जानते होंगे दारू के पक्के साथी का राज
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget