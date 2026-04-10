Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल (10 अप्रैल 2026), शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद हलचल भरा रहने वाला है. आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है और चंद्रमा अपना घर बदलकर शाम 06:04 पर धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

सूर्य के नक्षत्र 'उत्तराषाढ़ा' और 'शिव योग' का यह दुर्लभ मेल कई राशियों के लिए करियर में 'पावर शिफ्ट' लेकर आ रहा है. आज की सबसे बड़ी चुनौती मेष, वृषभ और कुंभ राशि वालों के लिए है, जिन्हें राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान बेहद सतर्क रहना होगा.

क्या आज आपकी राशि में धन लाभ के योग हैं या आपको शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है? 10 अप्रैल के पंचांग और सटीक ग्रह गणना के आधार पर जानें अपना भविष्य, शुभ अंक और वो विशेष उपाय जो आपके बिगड़े काम बना सकता है.

मेष (Aries) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धैर्य और व्यावसायिक परिवर्तन' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक धनु राशि में रहेंगे, जिसके बाद वे आपकी राशि के दसवें भाव यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे. आज नक्षत्र 'उत्तराषाढ़ा' (सूर्य का नक्षत्र) और 'शिव' योग का संयोग है, जो शाम के बाद आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर दिन के दो हिस्से होंगे. शाम 6 बजे तक चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, लेकिन शाम के बाद जब चंद्रमा मकर (दशम भाव) में जाएंगे, तो काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आपमें एक नई प्रशासनिक शक्ति का संचार होगा. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) के दौरान किया गया निवेश आपको दीर्घकालिक लाभ देगा.

सावधानी: आज सूर्य और राहु की युति के कारण कार्यस्थल पर किसी उच्च अधिकारी से बहस हो सकती है. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी भी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल न करें, वरना बाद में बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज उधार लेनदेन से सख्त परहेज करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि जीवनसाथी के साथ शाम के समय किसी घरेलू मुद्दे पर तनाव हो सकता है. आज 'शिव योग' होने के कारण आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'हड्डियों' या 'जोड़ों' में दर्द की शिकायत हो सकती है. कैल्शियम युक्त आहार लें और भारी वजन उठाने से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Grind & Transition' वाली रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Boss Energy' देगा, लेकिन राहु का प्रभाव आपको 'Imposter Syndrome' महसूस करा सकता है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Late Night Hustle' या 'Career Pivot' से जुड़ी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Aesthetics' के बजाय 'Authority' और 'Result' पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और केसरिया

लकी नंबर: 9 और 8

आज का खास उपाय:

शुक्रवार और अष्टमी का संयोग है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय किसी काली गाय को रोटी खिलाएं और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज दें. यह उपाय मकर राशि में प्रवेश कर रहे चंद्रमा के संघर्ष को कम कर आपको सफलता दिलाएगा.

वृषभ (Taurus) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'वैचारिक स्पष्टता और आकस्मिक लाभ' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके आठवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके भाग्य भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का नक्षत्र 'उत्तराषाढ़ा' (सूर्य का नक्षत्र) और 'शिव' योग का मिलन आपके जीवन में चल रही अनिश्चितताओं को समाप्त करने वाला साबित होगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है. शाम 6 बजे तक अष्टम चंद्रमा के कारण पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में फंसा हुआ पैसा मिल सकता है. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा मकर में प्रवेश करेंगे, आपके व्यापार में विदेशी संपर्कों से लाभ के योग बनेंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय पेंडिंग टैक्स या बैंकिंग कार्यों को निपटाने के लिए सबसे सटीक है.

सावधानी: आज आपके राशि स्वामी शुक्र का नक्षत्र प्रभाव कम है और सूर्य का 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र हावी है, जिससे ईगो (Ego) के कारण डील कैंसिल हो सकती है. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी को भी कर्ज न दें और न ही नया निवेश करें. इस समय की गई वित्तीय गलती आपकी सेविंग्स को नुकसान पहुँचा सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के लिहाज से आज का दिन 'गहराई' वाला है. पार्टनर के साथ आप किसी गुप्त योजना या निवेश पर चर्चा करेंगे. शाम के बाद घर का माहौल अधिक आध्यात्मिक और शांत होगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'यूरिनरी इन्फेक्शन' या 'कमर में दर्द' की शिकायत हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के खुले खाने से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से 'जौ या राई' चबाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Strategic & Low-key' रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Hard Truths' स्वीकार करने और उन पर काम करने की शक्ति देगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Deep Quote' या 'Hidden Gem' लोकेशन की फोटो शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Clutter' साफ करने और अपने डिजिटल स्पेस को 'Organize' करने में समय बिताएंगे.

लकी कलर: सफेद और आसमानी नीला

लकी नंबर: 6 और 9

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए सुबह देवी महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और लाल गुलाब अर्पित करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ नमः शिवाय' का मानसिक जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम कर आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा.

मिथुन (Gemini) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और वैचारिक मंथन' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके सातवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके आठवें भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का नक्षत्र 'उत्तराषाढ़ा' (सूर्य का नक्षत्र) और 'शिव' योग का प्रभाव आपके संवाद में गंभीरता और अधिकार लेकर आएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के लिहाज से आज का दिन संतुलित है. शाम तक चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से व्यापारिक साझेदारों (Partners) के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और नई डील्स पर चर्चा होगी. सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का प्रभाव आपको सरकारी प्रोजेक्ट्स या उच्च पदस्थ अधिकारियों से लाभ दिला सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय क्लाइंट मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन के लिए सबसे शुभ है.

सावधानी: शाम 6 बजे के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से अचानक कुछ अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी भी दस्तावेज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. इस समय किया गया निवेश या दिया गया उधार वापस मिलना मुश्किल हो सकता है. ऑफिस की गपशप से आज दूरी बनाकर रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'स्थिरता' का है. जीवनसाथी के साथ दिन का अधिकांश समय सुखद बीतेगा, लेकिन शाम के बाद किसी पुरानी गुप्त बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'त्वचा' (Skin) या 'एलर्जी' से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है. धूल और प्रदूषण से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mature & Observant' रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Noise' से दूर रहकर 'Signal' पर फोकस करने की शक्ति देगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Educational' या 'Self-Growth' आधारित कंटेंट शेयर कर सकते हैं. आज आप सतही बातों के बजाय किसी गहरी रिसर्च या स्किल को सीखने में समय बिताना पसंद करेंगे.

लकी कलर: पन्ना हरा और स्लेटी (Grey)

लकी नंबर: 5 और 7

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपनी बुद्धि को प्रखर बनाने और विघ्नों को दूर करने के लिए सुबह भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और छोटी कन्याओं को कुछ सफेद मीठा खिलाएं. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ बुं बुधाय नमः' का मानसिक जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय शाम के बाद होने वाली मानसिक उथल-पुथल से आपको बचाएगा.

कर्क (Cancer) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'अनुशासन और शत्रु विजय' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके छठे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके सातवें भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक दृढ़ और गंभीर बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. शाम तक चंद्रमा के छठे भाव में रहने से आप अपने विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ेंगे. यदि आपका कोई कानूनी मामला या बैंक लोन अटका हुआ है, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के कारण सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय पेंडिंग वर्क और फाइलों को निपटाने के लिए सबसे अच्छा है.

सावधानी: अपनी सफलता का बखान सबके सामने न करें, क्योंकि गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी भी बड़े आर्थिक निवेश से बचें. शाम के बाद व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें, वरना पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'जिम्मेदारी' भरा है. आप परिवार की सुख-सुविधाओं के लिए कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं. शाम के बाद पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन आपकी गंभीरता उन्हें थोड़ी दूरी का अहसास करा सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पेट में जलन' (Acidity) या 'कमर दर्द' की शिकायत हो सकती है. पानी का सेवन बढ़ाएं. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके तनाव को बढ़ा सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Productivity Over Everything' रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Hard Worker' मोड में रखेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Routine' या 'Health Journey' से जुड़ी अपडेट्स शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की 'Screen Time' के बजाय अपनी 'Physical Health' और 'To-do List' को पूरा करने में गर्व महसूस करेंगे.

लकी कलर: दूधिया सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 1

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपनी मानसिक शांति और शत्रुओं के नाश के लिए सुबह देवी दुर्गा को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय छठे चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा.

सिंह (Leo) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मकता और अधिकार' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके पांचवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके छठे भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को धार देगा और सामाजिक दायरे में आपका कद बढ़ाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप अपनी 'लीडरशिप' का लोहा मनवाएंगे. शाम तक चंद्रमा के पंचम भाव में रहने से सट्टा बाजार, शेयर मार्केट या कलात्मक कार्यों से जुड़े जातकों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा (जो आपका राशि स्वामी भी है) के कारण आप किसी सरकारी टेंडर या बड़ी डील को हासिल करने में सफल रहेंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय क्लाइंट्स को अपनी योजनाओं से प्रभावित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

सावधानी: अपनी सफलता के उत्साह में अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) से बचें. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान जोखिम भरे निवेश न करें. शाम के बाद छठे भाव में चंद्रमा का गोचर कर्ज या गुप्त शत्रुओं से जुड़ी चिंता बढ़ा सकता है, इसलिए कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मधुर और प्रगाढ़' रहेगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. पार्टनर के साथ आज का दिन रोमांस और बौद्धिक चर्चाओं में बीतेगा. सेहत की बात करें तो, आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन शाम के बाद 'एसिडिटी' या 'आंखों में जलन' महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आंखों को आराम दें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Creative CEO' वाली रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Spotlight' में रखेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Creative Project' या 'Leadership Moment' को शेयर कर सकते हैं जो वायरल हो सकती है. आज आप 'Follower' बनने के बजाय 'Trendsetter' बनने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपने भाग्य को और अधिक बलवान बनाने के लिए सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय पंचम चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाएगा और शाम के बाद आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.

कन्या (Virgo) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'घरेलू संतुलन और करियर में गंभीरता' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके चौथे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके पांचवें भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर दिन की शुरुआत थोड़ी 'Home-Centric' रह सकती है. शाम तक चौथे चंद्रमा के कारण आप घर से जुड़े कार्यों या प्रॉपर्टी के लेन-देन में व्यस्त रह सकते हैं. सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के प्रभाव से यदि आप डेटा एनालिसिस, अकाउंट्स या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आज आपका काम सराहा जाएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय निवेश की योजना बनाने या अपनी बजटिंग को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर है.

सावधानी: आज राहु और सूर्य की युति के कारण कागजी कार्रवाई में 'Human Error' की संभावना बढ़ जाती है. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. शाम के बाद पांचवें भाव में चंद्रमा का जाना शेयर मार्केट में जोखिम लेने के लिए उकसा सकता है, लेकिन सावधानी बरतना ही समझदारी होगी.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'स्थिरता' चाहने वाला है. माँ के साथ समय बिताना सुखद रहेगा और घर में शांति बनी रहेगी. शाम के बाद पार्टनर के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'फेफड़ों में भारीपन' या 'पाचन' से जुड़ी समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Organized & Mindful' रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Detailed Work' में माहिर बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Cleaning Aesthetic' या 'Health Routine' से जुड़ी अपडेट्स शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Impulsive' व्यवहार के बजाय हर चीज़ को प्लान करके करना पसंद करेंगे.

लकी कलर: गहरा हरा और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 2

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपनी एकाग्रता बढ़ाने और आर्थिक लाभ के लिए सुबह देवी महालक्ष्मी को दो इलायची अर्पित करें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय चतुर्थ चंद्रमा के कारण होने वाली मानसिक बेचैनी को शांत करेगा.

तुला (Libra) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'पराक्रम में वृद्धि और सुखद यात्रा' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके तीसरे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके चौथे भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आपकी निर्णय शक्ति को और अधिक व्यावहारिक (Practical) बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत का फल मिलने का समय है. शाम तक चंद्रमा के तीसरे भाव में रहने से संचार, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (सूर्य का नक्षत्र) के प्रभाव से सरकारी अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क मजबूत होंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नई पार्टनरशिप शुरू करने या बैंक संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है.

सावधानी: आपके राशि स्वामी शुक्र का प्रभाव आज थोड़ा मध्यम है, इसलिए कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से विवाद न होने दें. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ी खरीदारी न करें. शाम के बाद जब चंद्रमा चौथे भाव में जाएंगे, तो प्रॉपर्टी या वाहन के रखरखाव पर अचानक खर्च बढ़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'भावनात्मक सुरक्षा' चाहने वाला है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. पार्टनर के साथ शाम का समय घर की सजावट या किसी पारिवारिक मुद्दे को सुलझाने में बीत सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'हाथों' या 'कंधों' में खिंचाव महसूस हो सकता है. योगासन करें और लंबी ड्राइव पर जाने से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके तनाव को बढ़ा सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Strategic Networking' वाली रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Authority' के साथ बात करने की शक्ति देगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Skill-Up' स्टोरी या 'Day-in-the-life' रील शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Followers' की संख्या के बजाय 'Quality Connections' पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

लकी नंबर: 6 और 3

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपने आकर्षण और भाग्य को बढ़ाने के लिए सुबह देवी लक्ष्मी को मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें. शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए आर्थिक उन्नति के द्वार खोलेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ शुक्राय नमः' का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय तीसरे चंद्रमा के साहस को सही दिशा में मोड़ने में मदद करेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आर्थिक मजबूती और संचित धन' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके दूसरे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके तीसरे भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. सूर्य के 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'शिव' योग का प्रभाव आपकी वाणी में अधिकार और स्पष्टता लेकर आएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी वित्तीय रणनीतियां सफल रहेंगी. शाम तक चंद्रमा के धन भाव में रहने से बकाया धन की वसूली या अटकी हुई पेमेंट मिलने के योग हैं. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से सरकारी अधिकारियों या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय सोने (Gold) में निवेश या फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है.

सावधानी: आज सूर्य-राहु की युति के कारण परिवार के बड़ों के साथ संपत्ति को लेकर बहस हो सकती है. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी को भी कर्ज न दें. शाम के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे, तो जल्दबाजी में कोई बिजनेस डील साइन न करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'संवाद' का है. आपकी वाणी आज किसी का दिल जीत भी सकती है और चुभ भी सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. शाम के बाद छोटे भाई-बहनों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दांतों', 'गले' या 'आंखों' में हल्का कष्ट हो सकता है. खान-पान में ज्यादा तीखे और गर्म मसालों से परहेज करें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके बजट को बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'High-Value & Private' रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Flashy' होने के बजाय 'Subtle' रहने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Investment Victory' या 'Self-Care' रूटीन की अपडेट दे सकते हैं. आज आप फालतू की चर्चाओं के बजाय अपने 'Bank Balance' और 'Skill Upgrade' पर ध्यान देना पसंद करेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और भूरा (Brown)

लकी नंबर: 9 और 4

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपनी आर्थिक स्थिति को स्थायी बनाने के लिए सुबह देवी लक्ष्मी को कमल का फूल या लाल गुलाब अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय धन भाव के केतु दोष को शांत कर आपके संचय में वृद्धि करेगा.

धनु (Sagittarius) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आत्म-मंथन और व्यक्तित्व का विकास' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपकी ही राशि (धनु) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके दूसरे भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आज आपको अत्यधिक ऊर्जावान और स्पष्टवादी बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी कार्यक्षमता चरम पर रहेगी. शाम तक चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से आप नए विचारों को लागू करने में सफल रहेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (सूर्य का नक्षत्र) आपको एक 'कमांडिंग वाइब' देगा, जिससे टीम के सदस्य आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय खुद की ब्रांडिंग करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे बेहतर है.

सावधानी: आज सूर्य-राहु की युति पंचम भाव में होने के कारण शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश में बड़ा दांव न लगाएं. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण पेपरवर्क पर साइन न करें. शाम के बाद जब चंद्रमा मकर में जाएंगे, तो धन के लेनदेन में किसी करीबी से विवाद की संभावना बन सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'प्रोसेस-ओरिएंटेड' रहेंगे. पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं आज अधिक रह सकती हैं, जिससे शाम के वक्त मामूली तनाव संभव है. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'सिरदर्द' या 'आंखों में थकान' महसूस हो सकती है. डिजिटल डिटॉक्स करें और पर्याप्त नींद लें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य और समय दोनों की बर्बादी करा सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Confidence' देगा, जिससे आप अपनी कम्युनिटी में अपनी बात मनवा पाएंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Self-Reflective' पोस्ट या 'Personal Growth' की जर्नी शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Follower' के बजाय 'Mentor' मोड में रहना पसंद करेंगे.

लकी कलर: केसरिया और सुनहरा

लकी नंबर: 3 और 9

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपने व्यक्तित्व में निखार और मानसिक शांति के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर अर्पित करें. शुक्रवार होने के कारण लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना भाग्यशाली रहेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपकी राशि में स्थित चंद्रमा और केतु के मानसिक दबाव को कम करेगा.

मकर (Capricorn) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'शुरुआती खर्च और फिर जबरदस्त उदय' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके बारहवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि (मकर) में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव शाम के बाद आपके आत्मविश्वास में क्रांतिकारी वृद्धि करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर दिन दो हिस्सों में बंटा है. शाम तक बारहवें चंद्रमा के कारण विदेशी व्यापार या अस्पताल से जुड़े कार्यों में लाभ हो सकता है, लेकिन सामान्य कार्यों में "Delay" महसूस होगा. सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा (जो आपकी ही राशि का नक्षत्र है) के प्रभाव से शाम के बाद आप कार्यक्षेत्र में एक "Authority" के रूप में उभरेंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय पुराने कर्जों को चुकाने या भविष्य की प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: शाम तक फिजूलखर्ची पर लगाम रखें. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश न करें. आपके चौथे भाव में सूर्य-राहु की युति के कारण प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में हेरफेर होने की आशंका है, इसलिए आज कोई भी जमीन-जायदाद का सौदा टाल दें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'एकांत' से शुरू होकर 'मेलजोल' पर खत्म होगा. दिन के समय आप थोड़ा कटा-कटा महसूस कर सकते हैं, लेकिन रात तक पार्टनर के साथ आपके संबंध और अधिक गंभीर और परिपक्व होंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'आंखों' या 'अनिद्रा' (Insomnia) की शिकायत हो सकती है. शाम के बाद पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से धन और समय की हानि हो सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Glow-up & Reinvention' वाली रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Self-Discipline' की ओर धकेलेगा. सोशल मीडिया पर आज आप शाम के बाद अपनी किसी 'Late Night Motivation' या 'Self-Investment' से जुड़ी रील शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की 'Hype' के बजाय 'Longevity' और 'Results' पर फोकस करेंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए सुबह भगवान शिव पर काले तिल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. शाम को शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके करियर के मार्ग को प्रशस्त करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय किसी गरीब को काले चने दान करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय शाम से पहले होने वाली मानसिक उलझनों को दूर रखेगा.

कुंभ (Aquarius) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'सामाजिक लाभ और आंतरिक बदलाव' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके ग्यारहवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके बारहवें भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आज आपके नेटवर्क को आपकी नेट-वर्थ में बदलने का मौका देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत का 'बोनस' मिलने का दिन है. शाम तक चंद्रमा के लाभ भाव में रहने से पुराने निवेशों से बड़ा रिटर्न या किसी प्रोजेक्ट का इंसेंटिव मिल सकता है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (सूर्य का नक्षत्र) के प्रभाव से आपको किसी सरकारी संस्था या बड़े कॉरपोरेट घराने से जुड़ने का अवसर मिलेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नई डील्स क्लोज करने या टीम मीटिंग लीड करने के लिए सबसे प्रभावशाली है.

सावधानी: शाम के बाद चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से अचानक कुछ बड़े और अनचाहे खर्चे आ सकते हैं. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी भी संदिग्ध योजना में पैसा न लगाएं. आपके तीसरे भाव में सूर्य-राहु की युति भाई-बहनों या पड़ोसियों के साथ व्यापारिक विवाद पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी वाणी को शांत रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और वाइब्रेंट' रहेगा. मित्रों के साथ मिलकर किसी बड़े सामाजिक कार्य की योजना बनाएंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा. सेहत की बात करें तो, आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन शाम के बाद 'बाएं पैर' या 'आंखों' में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके लाभ को खर्च में बदल सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Network & Chill' से बदलकर 'Deep Focus' वाली होने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Legacy' बनाने की प्रेरणा देगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Group Success' या 'Community Impact' से जुड़ी अपडेट शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Quantity' के बजाय 'Quality' संबंधों पर ध्यान देंगे और खुद को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा अकेले समय बिताना भी पसंद करेंगे.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और नेवी ब्लू

लकी नंबर: 11 और 2

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपनी आय के स्रोतों को मजबूत करने के लिए सुबह देवी लक्ष्मी को कमल के गट्टे की माला या सफेद फूल अर्पित करें. शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना आपके बारहवें भाव के खर्चों को नियंत्रित करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय ग्यारहवें भाव के केतु और शाम को होने वाले चंद्रमा के गोचर को संतुलित करेगा.

मीन (Pisces) - शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर की ऊंचाई और सामाजिक प्रतिष्ठा' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है. चंद्रमा आज शाम 18:04 तक आपके दसवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपके ग्यारहवें भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. सूर्य के 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'शिव' योग का प्रभाव आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और अधिकार लेकर आएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत को 'रिकग्निशन' मिलने का समय है. शाम तक चंद्रमा के कर्म भाव में होने से वर्कप्लेस पर आपकी लीडरशिप की सराहना होगी. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से सरकारी अधिकारियों या किसी बड़े प्रोजेक्ट के हेड से आपको विशेष सहयोग मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नई नौकरी जॉइन करने या किसी व्यापारिक विस्तार की योजना को जमीन पर उतारने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: आज आपके दूसरे भाव (धन भाव) में सूर्य-राहु की युति है, जो अचानक खर्चों या वाणी के कारण धन हानि का संकेत दे रही है. राहु काल (सुबह 10:47 से दोपहर 12:22) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें और न ही कोई बड़ा वित्तीय सौदा करें. शाम के बाद लाभ भाव में चंद्रमा का जाना आय बढ़ाएगा, लेकिन निवेश में सावधानी जरूरी है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सम्मान' भरा रहेगा. पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति की सलाह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है. पार्टनर के साथ आज भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पैरों में थकान' या 'घुटनों' में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. अधिक काम के बीच आराम के लिए समय जरूर निकालें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Career-Oriented & Goal-Getter' रहने वाली है. सूर्य का नक्षत्र आपको 'Professional Aesthetic' और 'High-Performance' मोड में रखेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Work Milestone' या 'Achievement' की अपडेट शेयर कर सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगी. आज आप 'Busy' दिखने के बजाय 'Effective' होने पर गर्व महसूस करेंगे.

लकी कलर: पीला और सुनहरा

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय:

आज शुक्रवार और अष्टमी का विशेष योग है. अपने करियर और धन की रुकावटों को दूर करने के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले फल और केसरयुक्त मिठाई का भोग लगाएं. शुक्रवार होने के कारण माँ लक्ष्मी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाना आपके धन भाव के राहु-दोष को शांत करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपकी राशि के स्वामी और वर्तमान गोचर को संतुलित कर सफलता सुनिश्चित करेगा.

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