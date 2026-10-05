वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान और सड़कों पर प्रदर्शन...आगे ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है?

SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाता विपक्ष और अपने फैसलों का बचाव करता चुनाव आयोग. मामला अब सिर्फ कमरों की चर्चाओं तक सीमित नहीं है. देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिक और राजनीतिक संगठन सड़कों पर उतरकर धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं.

सबकी जुबान पर यही सवाल है कि इतने बड़े फैसले किस आधार पर लिए गए. जब इस पूरे माहौल, जनता के गुस्से और सिस्टम की खींचतान को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो ग्रहों की स्थिति कुछ बेहद अहम संकेत देती नजर आती है.

सिस्टम की साख और जनता का भरोसा

मेदिनी ज्योतिष में दसवां घर शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग जैसी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं का माना जाता है. वहीं चंद्रमा को आम जनता के मन और उसके भरोसे का कारक माना गया है. जब सिस्टम के कामकाज और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो बात केवल कानूनी बहसों तक नहीं रहती, लोग सड़कों पर उतर आते हैं.

हाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन साफ दिखाते हैं कि प्रशासनिक तंत्र और जनता के भरोसे के बीच इस समय खिंचाव बना हुआ है. यह केवल किसी एक दल के नफा-नुकसान का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर लोगों के यकीन से जुड़ा सीधा सवाल है.

24 अक्टूबर 2026 के बाद: वक्री बुध और डेटा की बारीक पड़ताल

बुध ग्रह आंकड़े, कागजात, वोटर लिस्ट और लिखा-पढ़ी से जुड़ा माना जाता है. 24 अक्टूबर 2026 से जब बुध की उल्टी चाल (वक्री गति) शुरू होगी, तो पुराने रिकॉर्ड, वोटर डेटा और जारी किए गए सर्कुलर की बारीकी से दोबारा जांच होने के मजबूत योग बनेंगे. प्रदर्शनों और आपत्तियों के जरिए जो ज्ञापन सामने आ रहे हैं, आयोग को उन पर ध्यान देना होगा.

24 अक्टूबर 2026 से लेकर 13 नवंबर 2026 के बीच का यह समय प्रशासनिक स्तर पर डेटा में नाम कटने या जोड़ने से जुड़ी शिकायतों को दूर करने और पुराने निर्देशों में जरूरी तकनीकी सुधार करने का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है.

12 नवंबर 2026 तक: विपक्ष का बढ़ता सियासी दबाव

राहुल गांधी की तुला लग्न की कुंडली में 8 जून 2026 से शुरू हुई राहु-शनि-राहु की प्रत्यंतरदशा 12 नवंबर 2026 तक सक्रिय है. इस अवधि में शनि का प्रभाव लगातार मानसिक दबाव और कड़े संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन यही समय विपक्ष को जनता के बीच इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने का मौका भी दे रहा है. 12 नवंबर 2026 से पहले सड़कों पर प्रदर्शन, ज्ञापन और सियासी हमलों की धार सबसे ज्यादा तेज रहने के ज्योतिषीय संकेत मिलते हैं.

20 फरवरी 2026 से 20 अक्टूबर 2027: सत्ता पक्ष के लिए साख संभालने की चुनौती

भारतीय जनता पार्टी की मिथुन लग्न की कुंडली में 20 फरवरी 2026 से 20 अक्टूबर 2027 तक चंद्र महादशा के भीतर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है. साथ ही दसवें भाव पर वक्री शनि का प्रभाव सत्ता पक्ष के लिए अपनी प्रशासनिक छवि को संभालने और तीखे सवालों का सामना करने का लंबा दौर दिखाता है. इस पूरी अवधि के दौरान चुनाव सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर सरकार और आयोग दोनों पर जनता का भरोसा बनाए रखने का कड़ा दबाव बना रहेगा.

फरवरी 2027 तक: मंगल-राहु का दौर और सुधार का रास्ता

भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में चल रही दशा और गोचर में कुंभ राशि में राहु का प्रभाव प्रशासनिक स्तर पर तीखी बहस को बल देता है. यह उथल-पुथल फरवरी 2027 तक शासन के तौर-तरीकों, कागजी मंजूरी और डेटा वेरिफिकेशन को लेकर विमर्श बनाए रखेगी. हालांकि वक्री शनि पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि यह दर्शाती है कि यह टकराव किसी प्रक्रिया के पूरी तरह ठप होने पर खत्म नहीं होगा. आयोग टकराव टालने के लिए बीच का रास्ता निकालेगा और नियमों को पहले से अधिक पारदर्शी बनाकर इस विवाद को शांत करेगा.

ग्रहों की चाल यह भी बता रही है कि शनि जहां नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने पर ज़ोर दे रहा है, वहीं गुरु प्रशासन में बैठे लोगों को पूरी ज़िम्मेदारी से अपने कर्तव्य निभाने की सीख दे रहा है. यदि ऐसा नहीं होता है, तो चंद्रमा जनभावनाओं को उग्र करेगा, मंगल उसे आंदोलन में बदलेगा, राहु अचानक उसमें तेज़ी लाएगा और बुध डेटा की समीक्षा करेगा.

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