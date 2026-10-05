वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान और सड़कों पर प्रदर्शन...आगे ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है?

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrological Analysis: वोटर लिस्ट पर विवाद, आगे क्या मोड़ ले सकता है SIR मामला?

Astrological Analysis: वोटर लिस्ट पर विवाद, आगे क्या मोड़ ले सकता है SIR मामला?

SIR और वोटर लिस्ट पर विवाद आगे क्या मोड़ ले सकता है? भारत, भाजपा और राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, अक्टूबर-नवंबर 2026 के बीच का समय क्यों विशेष है, आइए जानते हैं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाता विपक्ष और अपने फैसलों का बचाव करता चुनाव आयोग. मामला अब सिर्फ कमरों की चर्चाओं तक सीमित नहीं है. देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिक और राजनीतिक संगठन सड़कों पर उतरकर धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं.

सबकी जुबान पर यही सवाल है कि इतने बड़े फैसले किस आधार पर लिए गए. जब इस पूरे माहौल, जनता के गुस्से और सिस्टम की खींचतान को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो ग्रहों की स्थिति कुछ बेहद अहम संकेत देती नजर आती है.

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सिस्टम की साख और जनता का भरोसा

मेदिनी ज्योतिष में दसवां घर शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग जैसी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं का माना जाता है. वहीं चंद्रमा को आम जनता के मन और उसके भरोसे का कारक माना गया है. जब सिस्टम के कामकाज और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो बात केवल कानूनी बहसों तक नहीं रहती, लोग सड़कों पर उतर आते हैं.

हाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन साफ दिखाते हैं कि प्रशासनिक तंत्र और जनता के भरोसे के बीच इस समय खिंचाव बना हुआ है. यह केवल किसी एक दल के नफा-नुकसान का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर लोगों के यकीन से जुड़ा सीधा सवाल है.

24 अक्टूबर 2026 के बाद: वक्री बुध और डेटा की बारीक पड़ताल

बुध ग्रह आंकड़े, कागजात, वोटर लिस्ट और लिखा-पढ़ी से जुड़ा माना जाता है. 24 अक्टूबर 2026 से जब बुध की उल्टी चाल (वक्री गति) शुरू होगी, तो पुराने रिकॉर्ड, वोटर डेटा और जारी किए गए सर्कुलर की बारीकी से दोबारा जांच होने के मजबूत योग बनेंगे. प्रदर्शनों और आपत्तियों के जरिए जो ज्ञापन सामने आ रहे हैं, आयोग को उन पर ध्यान देना होगा.

24 अक्टूबर 2026 से लेकर 13 नवंबर 2026 के बीच का यह समय प्रशासनिक स्तर पर डेटा में नाम कटने या जोड़ने से जुड़ी शिकायतों को दूर करने और पुराने निर्देशों में जरूरी तकनीकी सुधार करने का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है.

12 नवंबर 2026 तक: विपक्ष का बढ़ता सियासी दबाव

राहुल गांधी की तुला लग्न की कुंडली में 8 जून 2026 से शुरू हुई राहु-शनि-राहु की प्रत्यंतरदशा 12 नवंबर 2026 तक सक्रिय है. इस अवधि में शनि का प्रभाव लगातार मानसिक दबाव और कड़े संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन यही समय विपक्ष को जनता के बीच इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने का मौका भी दे रहा है. 12 नवंबर 2026 से पहले सड़कों पर प्रदर्शन, ज्ञापन और सियासी हमलों की धार सबसे ज्यादा तेज रहने के ज्योतिषीय संकेत मिलते हैं.

20 फरवरी 2026 से 20 अक्टूबर 2027: सत्ता पक्ष के लिए साख संभालने की चुनौती

भारतीय जनता पार्टी की मिथुन लग्न की कुंडली में 20 फरवरी 2026 से 20 अक्टूबर 2027 तक चंद्र महादशा के भीतर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है. साथ ही दसवें भाव पर वक्री शनि का प्रभाव सत्ता पक्ष के लिए अपनी प्रशासनिक छवि को संभालने और तीखे सवालों का सामना करने का लंबा दौर दिखाता है. इस पूरी अवधि के दौरान चुनाव सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर सरकार और आयोग दोनों पर जनता का भरोसा बनाए रखने का कड़ा दबाव बना रहेगा.

फरवरी 2027 तक: मंगल-राहु का दौर और सुधार का रास्ता

भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में चल रही दशा और गोचर में कुंभ राशि में राहु का प्रभाव प्रशासनिक स्तर पर तीखी बहस को बल देता है. यह उथल-पुथल फरवरी 2027 तक शासन के तौर-तरीकों, कागजी मंजूरी और डेटा वेरिफिकेशन को लेकर विमर्श बनाए रखेगी. हालांकि वक्री शनि पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि यह दर्शाती है कि यह टकराव किसी प्रक्रिया के पूरी तरह ठप होने पर खत्म नहीं होगा. आयोग टकराव टालने के लिए बीच का रास्ता निकालेगा और नियमों को पहले से अधिक पारदर्शी बनाकर इस विवाद को शांत करेगा.

ग्रहों की चाल यह भी बता रही है कि शनि जहां नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने पर ज़ोर दे रहा है, वहीं गुरु प्रशासन में बैठे लोगों को पूरी ज़िम्मेदारी से अपने कर्तव्य निभाने की सीख दे रहा है. यदि ऐसा नहीं होता है, तो चंद्रमा जनभावनाओं को उग्र करेगा, मंगल उसे आंदोलन में बदलेगा, राहु अचानक उसमें तेज़ी लाएगा और बुध डेटा की समीक्षा करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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