Aaj Ka Kark Rashifal 25 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छापूर्ति, नेटवर्क, प्रॉपर्टी व समृद्धि स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल (लाभदायक) गुजरेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

25 नवंबर 2026, बुधवार तिथि: दोपहर 04:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी

दोपहर 04:51 बजे तक , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग , शिव योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृषभ राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( ) शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( लाभ का चौघड़िया )

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, धन लाभ और सरकारी औपचारिकताएं (Business Profit & Govt Formalities)

शिव व सर्वार्थ सिद्धि योग में धन लाभ, प्रॉपर्टी के काम होंगे पूरे: शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज बिजनेसमैन को अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा. विशेष रूप से इंश्योरेंस, लोन या पॉलिसी संबंधित बिजनेस में बेहद फायदेमंद सिचुएशन बनी रहेगी. साथ ही, बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी (Property) संबंधी काम भी अच्छे से पूरे होंगे, जिससे आपकी कई पुरानी परेशानियां कम होंगी.

नए उद्यमी समय पर पूरी करें सरकारी औपचारिकताएं: यदि आपने हाल ही में न्यू बिजनेस (New Business) स्टार्ट किया है, तो सभी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज (Government Formalities) टाइमली कंप्लीट कर लें—सरकारी कामकाज में लेट-लतीफी अच्छी बात नहीं होती है.

2. करियर, बॉस संबंध और नेटवर्क विस्तार (Career Relations & Unexpected Expenses)

सीनियर व बॉस से संबंधों में न आने दें खटास, काम में हो सकता है विलंब: ऑफिस में सीनियर एंड बॉस के साथ अपने संबंधों में किसी भी प्रकार की खटास न आने दें; आज ट्रांसफर रिलेटेड कार्यों में कुछ डिले (देरी) हो सकता है. वर्कस्पेस पर अपेक्षित कार्यों में कुछ विलंब होगा, साथ ही कुछ अनएक्स्पेक्टेड एक्सपेंडिचर (अप्रत्याशित खर्चे) भी आपके सामने आ सकते हैं.

नेटवर्क व लग्जीरियस लाइफ की प्लानिंग होगी पूरी: आज आपको अपने नेटवर्क और लग्जीरियस लाइफ (Luxurious Life) पर विशेष ध्यान देना होगा—यदि आपने इस दिशा में कोई प्लानिंग की है, तो अब उसके पूरा होने का सही समय आ गया है.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Domestic Peace, Revision for Students & Health)

परिवार में मतभेद संभव, पर गृहस्थ जीवन में बनी रहेगी शांति: पारिवारिक मोर्चे पर आज परिजनों के बीच किसी बात को लेकर हल्के मतभेद होने की समस्याएं बन सकती हैं, जिसे आप अपनी समझदारी से संभाल लेंगे; लेकिन आपके निजी गृहस्थ जीवन में पूरी शांति और मधुरता बनी रहेगी. लव लाइफ में भी सामंजस्य रहेगा.

नए विषय पढ़ने के बजाय पुराने पाठ दोहराएं छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) को आज नए विषयों को पढ़ने और याद करने के बजाय पहले से याद किए हुए पुराने विषयों को पुनः पढ़कर (Revision) पक्का कर लेना चाहिए—यही परीक्षा में सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव में चंद्रमा व मालव्य योग के प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और मालव्य राजयोग की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक या लड्डू अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' व 'गणेश चालीसा' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, चावल, दूध, सफेद मिठाई या हरे वस्त्र का दान करें तथा गौ माता को हरा चारा खिलाएं. इससे व्यापारिक व प्रॉपर्टी कार्यों में सफलता मिलेगी, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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