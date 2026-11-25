Aaj Ka Kanya Rashifal 25 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, आध्यात्मिकता, उच्च मार्गदर्शन, कला व पूर्व पुण्य स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर धार्मिक व आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, साथ ही फिल्म और संगीत के प्रति भी आपकी रुचि में इजाफा होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

25 नवंबर 2026, बुधवार तिथि: दोपहर 04:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी

दोपहर 04:51 बजे तक , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( ) शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( लाभ का चौघड़िया )

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, रुकी पेमेंट और ऑनलाइन सफलता (Business Online Success & Pending Dues)

रुकी हुई पेमेंट व उधार पैसा समय पर मिलेगा, मीडिया-ऑनलाइन से सफलता: शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज बिजनेसमैन को मार्केट से कोई रुकी हुई पेमेंट अथवा किसी को उधार दिया हुआ पैसा समय पर वापस मिल जाएगा. बिजनेस में आपका एक्सपर्ट सिस्टम आज आपको कोई नई सौगात देगा—इस समय मीडिया और ऑनलाइन एक्टिविटी (Online Activity) से टच में रहने से बिजनेस में बड़ी सफलता की स्थिति रहेगी.

शत्रुओं का होगा पराभव, फिर भी रखें सावधानी: आज आपके व्यावसायिक व निजी शत्रुओं का पराभव (हार) होगा; फिर भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है.

2. करियर, ऑनलाइन सतर्कता और बेरोजगारों को सफलता (Career Efficiency & Job Seekers)

ऑनलाइन काम में गलती से बचें, मूड में पॉजिटिव बदलाव से बढ़ेगी कार्यक्षमता: नौकरीपेशा व्यक्ति (Employed Persons) आज ऑनलाइन काम में किसी प्रकार की गलती कर सकते हैं, इसलिए बेहद सावधान रहें; वर्कस्पेस पर उचित गाइडेंस के लिए सीनियर का सहारा लेना लाभकारी रहेगा. आज एम्प्लॉयड पर्सन के मूड में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपकी वर्क एफिशिएंसी (कार्यक्षमता) पर देखने को मिलेगा.

बेरोजगार युवाओं के प्रयास होंगे सफल: अनएम्प्लॉयड पर्सन (Unemployed Persons) के द्वारा नौकरी पाने की दिशा में किए गए प्रयासों में आज उनको सफलता मिल सकती है.

3. पारिवारिक मार्गदर्शन, छात्र व स्वास्थ्य (Elders Guidance, Student Solutions & Health)

बड़े-बुजुर्गों के मार्गदर्शन से सुलभ होगा जीवन का पथ: पारिवारिक जीवन में आज आपको घर के बड़े-बुजुर्गों का भरपूर स्नेह और गाइडेंस प्राप्त होगा; उनकी सलाह के अनुसार आगे बढ़ने से आपका पथ भी सुलभ और आसान लगेगा. लव और वैवाहिक जीवन में भी मधुर संवाद व सामंजस्य बना रहेगा.

किसी बड़ी समस्या का सहज हल पाएंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए आज का दिन राहत भरा है—छात्रों को अपनी पढ़ाई या करियर से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का हल आज सहज ही प्राप्त हो जाएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 9

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात राशि स्वामी बुध के आराध्य प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक या लड्डू अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' व 'गणेश चालीसा' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, पालक, हरे फल, चावल या हरे वस्त्र का दान करें तथा गौ माता को हरा चारा खिलाएं. इससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र व परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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