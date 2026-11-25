Aaj Ka Singh Rashifal 25 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, राजनीति, प्रशासनिक सफलता व व्यवसाय स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज राजनीति (Politics) और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को नई व महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होंगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

25 नवंबर 2026, बुधवार तिथि: दोपहर 04:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी

दोपहर 04:51 बजे तक , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृषभ राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( ) शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( लाभ का चौघड़िया )

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, बड़ा कार्य और उधारी सतर्कता (Business Big Move & Credit Alert)

शिव व सर्वार्थसिद्धि योग में बड़ा काम होगा शुभफलदायी, उधारी से बचें: शिव और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से बिजनेसमैन अगर आज कोई बड़ा काम या नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वह आपके लिए अत्यंत शुभफलदायी रहेगा. हालांकि, आज आपसे कोई उधारी मांग सकता है—जितना हो सके उधारी पर माल या नकदी देने से बचने का प्रयास करें, वरना पैसा अटक सकता है.

कड़ी मेहनत की पहचान से संतुष्ट रहेंगे नए उद्यमी: न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से बाजार में मिली नई पहचान और साख से बेहद संतुष्ट व उत्साहित रहेंगे.

2. करियर, कोवर्कर से सतर्कता और रुचि खोज (Career Independence & Rivals Alert)

कोवर्कर पर न रहें निर्भर, सीनियर से उलझने से बचें: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए सलाह है कि ऑफिशियली वर्क के लिए कोवर्कर (Co-worker) पर निर्भर न रहें तो बेहतर है, क्योंकि वे आपके अच्छे कार्यों का श्रेय खुद ले सकते हैं. आज एम्प्लॉयड पर्सन की प्रसन्नता में वृद्धि होगी, लेकिन कार्यस्थल पर आपके एनिमी (विरोधी) एक्टिव रहेंगे—साथ ही आपको अपने सीनियर से उलझने से सख्त बचना चाहिए.

अपनी रुचि पता लगाने की कोशिश करेंगे नए एम्प्लॉई: न्यू एम्प्लॉयड पर्सन (New Employees) आज अपने जीवन की वास्तविक रुचि और कौशल का पता लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसमें सकारात्मक रूप से समय व्यतीत कर सकें.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Family Dedication, Study Focus & Health)

परिवार को समर्पित रहेगा समय, दूर रह रहे संबंधियों से होगा संवाद: पारिवारिक और निजी जीवन में आज का समय परिवार को समर्पित करने का है; आप परिजनों के साथ आत्मीय समय बिताएंगे और दूर रह रहे संबंधियों से मोबाइल पर सुखद संवाद होगा. लव और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

पढ़ाई पर पूरा फोकस रखेंगे छात्र: कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स (Students) का पूरा फोकस आज अपनी स्टडी पर होगा—यह एकाग्रता उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद अच्छी बात है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 5

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, सर्वार्थसिद्धि योग, शिव योग और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश का विधिवत पूजन करें. तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को शुद्ध जल अर्पित करें, श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' व 'गणेश चालीसा' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, पालक, गुड़, गेहूं या हरे वस्त्र का दान करें तथा गौ माता को हरा चारा खिलाएं. इससे राजनीति व करियर में बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, विरोधियों की चालें विफल होंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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