Leo Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोग आज सफलता पाने के लिए अग्रसर रहेंगे. नौकरीपेशा वर्ग के लोगों को तरक्की पाने के कई मौके इस हफ्ते मिलने वाले हैं. इस हफ्ते आप जो भी मेहनत करेंगे और जिन लोगों से संपर्क बनाएंगे वह आपको आने वाले दिनों में लाभ दिलाने में मदद करेंगे. प्रतियोगी परीक्षा में आपको संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी.

आपकी मेहनत और लोग आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. इस हफ्ते बस अपने साथी की सेहत का ख्याल रखें. उन्हें आपके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है. साथ ही कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको कोई समस्या नहीं होगी.नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना उन्नति से भरा रहने वाला है.