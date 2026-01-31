Cancer Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

कर्क राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 1 से 7 फरवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को सलाह है कि आप अपने साथी को समय और सहयोग दें. अनावश्यक विवादों से बचें. वरना घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. विद्यार्थियों की आज अपनी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे. व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ के साथ साथ प्रगति के अवसर भी मिलेंगे. बस इस बात का ख्याल रखें कि आप उनका इस्तेमाल सही तरीके से करें.

विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन कम लगेगा. प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी. जीवनसाथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद संभव है. वाणी पर कंट्रोल रखें, समझदारी ही सफलता की कुंजी है. एक गलती रिश्तों को हानि पहुंचा सकती है. साझेदारी में कोई भी नया काम करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बचें.

