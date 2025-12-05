शुक्र-गुरु प्रतियुति योग 2025: जनवरी में इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! धन और करियर में बदलाव!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Shukra Guru Pratiyuti Yog 2026: नए साल 2026 के आगमन से पहले जनवरी में एक खास ज्योतिषीय योग बनने वाला है, जिसे प्रतियुति राजयोग कहा जाता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह योग गुरु और शुक्र के बीच बनने वाला विशेष संयोजन है.

9 जनवरी 2026 को रात 11:02 बजे गुरु और शुक्र एक-दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर होंगे. इस समय का प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में विशेष रूप से देखा जाएगा. इस अवधि में करियर, धन, व्यवसाय, परिवार और स्वास्थ्य में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. जानिए इन लकी राशियों के बारे में.

कर्क राशि: पारिवारिक सुख और करियर में सफलता

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग बेहद लाभकारी रहेगा. इस दौरान गुरु दूसरे भाव में वक्री और शुक्र छठे भाव में होंगे. इसका असर आपके घर-परिवार और व्यवसाय दोनों पर पड़ेगा. घर में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे.

वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है. व्यापार में मुनाफे के अवसर बनेंगे. स्वास्थ्य और ऊर्जा बनी रहेगी. कुल मिलाकर, कर्क राशि के लिए यह समय सफलता और खुशियों से भरा रहेगा.

धनु राशि: करियर और धन में मिलेगा बड़ा लाभ

धनु राशि वालों के लिए गुरु सप्तम भाव और शुक्र पहले भाव में रहेंगे. इसके अलावा धनु राशि में बुध और सूर्य सक्रिय रहेंगे, जिससे लाभ की संभावना और भी बढ़ जाएगी. करियर में तरक्की और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे. व्यवसायिक क्षेत्रों में नए अवसर और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत और बेकार खर्चों में कमी आयेगी. मानसिक तनाव कम होगा और पारिवारिक जीवन सुखद, जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. धनु राशि के लिए यह समय भाग्य और सफलता का दौर साबित होगा.

मकर राशि: रुके हुए काम पूरे होंगे, वित्तीय स्थिति मजबूत

मकर राशि के जातकों के लिए गुरु छठे भाव और शुक्र बारहवें भाव में रहेंगे. इसका असर करियर, धन और परिवार पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा. लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे. करियर में लाभ और नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत, संपत्ति में वृद्धि होगी.

नौकरी बदलने का विचार कर रहे जातकों के लिए सफलता के योग हैं. व्यापार में लाभ बढ़ेगा. परिवार और जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताएंगे. मकर राशि के लिए यह योग वित्तीय स्थिरता, करियर और पारिवारिक खुशियों की ओर संकेत कर रहा है.

9 जनवरी 2026 का प्रतियुति दृष्टि योग खासकर कर्क, धनु और मकर राशियों के लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आने वाला है. इस समय का लाभ उठाकर आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.