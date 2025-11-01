हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोशनि की साढ़ेसाती किन राशियों को करती है सबसे ज्यादा परेशान! जानिए बचाव के असरदार उपाय

शनि की साढ़ेसाती किन राशियों को करती है सबसे ज्यादा परेशान! जानिए बचाव के असरदार उपाय

Shani Sadesati: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का संबंध न्याय, कर्म और अनुशासन से जोड़ा जाता है. शनि जब साढ़ेसाती की स्थिति में रहते हैं तो कुछ खास राशियों पर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 01 Nov 2025 08:20 PM (IST)
Shani Sadesati affected Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का संबंध न्याय, कर्म और अनुशासन से है. शनिदेव जब साढ़ेसाती की स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

शनि की साढ़ेसाती करीब साढ़े सात सालों तक रहती है. इस दौरान जातक को जीवन के तमाम क्षेत्र में धैर्य, मेहनत और अनुशासन बनाए रखना पड़ता है. हालांकि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव हर राशि के जातकों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये समय काफी चुनौतियों से भरा हो सकता है.

साढ़ेसात की कठिन परीक्षा 

शनि साढ़ेसाती तब शुरू होती है, जब शनि जन्म कुंडली के चंद्र राशि से एक राशि पूर्व में प्रवेश करते हैं और फिर चंद्र राशि एवं उसके बाद की राशि से होकर गुजरते हैं.

यह पूरी अवधि करीब साढ़े सात सालों की होती है. इस दौरान व्यक्ति को मानसिक तनाव के साथ-साथ आर्थिक चुनौतियों और पारिवारिक अस्थिरता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. किन

राशियों पर शनि साढ़ेसाती का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर शनि साढ़ेसाती का प्रभाव काफी तीव्र माना जाता है. यह राशि शनि के नजरिए से कई तरह के परिवर्तनों को महसूस करती है.

इस दौरान अचानक धन की हानि होना, मानसिक दबाव और संबंधों में बढ़ती दूरी इसका सबसे बड़ा कारण बन सकती है. लेकिन ये समय व्यक्ति के लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होता है.
ऐसे समय में आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से मजबूत रहना चाहिए. 

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

मकर शनि की अपनी राशि है, इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए शनि साढ़ेसाती का काल अनुशासन और बड़ी जिम्मेदारियों से भरा होता है. काम का दबाव बढ़ने के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. 

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि साढ़ेसाती का समय किसी चुनौती से कम नहीं होता है. इस अवधि के दौरान व्यक्ति को जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है. 

शनि की साढ़ेसाती से डरने की बजाए, आत्मसुधार करने की जरूरत है. जो व्यक्ति इस दौरान मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन में रहते हैं, वे इस अवधि अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं. शनि व्यक्ति को डराते नहीं, बल्कि शिक्षा देते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 01 Nov 2025 08:20 PM (IST)
Tags :
Capricorn Aquarius Shani Shani Sadesati

Frequently Asked Questions

क्या शनि साढ़ेसाती से डरना चाहिए?

नहीं, शनि साढ़ेसाती से डरने की बजाय आत्मसुधार पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस दौरान मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, वे अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं।

Embed widget