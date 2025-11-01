शनि की साढ़ेसाती किन राशियों को करती है सबसे ज्यादा परेशान! जानिए बचाव के असरदार उपाय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Sadesati affected Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का संबंध न्याय, कर्म और अनुशासन से है. शनिदेव जब साढ़ेसाती की स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

शनि की साढ़ेसाती करीब साढ़े सात सालों तक रहती है. इस दौरान जातक को जीवन के तमाम क्षेत्र में धैर्य, मेहनत और अनुशासन बनाए रखना पड़ता है. हालांकि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव हर राशि के जातकों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये समय काफी चुनौतियों से भरा हो सकता है.

साढ़ेसात की कठिन परीक्षा

शनि साढ़ेसाती तब शुरू होती है, जब शनि जन्म कुंडली के चंद्र राशि से एक राशि पूर्व में प्रवेश करते हैं और फिर चंद्र राशि एवं उसके बाद की राशि से होकर गुजरते हैं.

यह पूरी अवधि करीब साढ़े सात सालों की होती है. इस दौरान व्यक्ति को मानसिक तनाव के साथ-साथ आर्थिक चुनौतियों और पारिवारिक अस्थिरता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. किन

राशियों पर शनि साढ़ेसाती का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर शनि साढ़ेसाती का प्रभाव काफी तीव्र माना जाता है. यह राशि शनि के नजरिए से कई तरह के परिवर्तनों को महसूस करती है.

इस दौरान अचानक धन की हानि होना, मानसिक दबाव और संबंधों में बढ़ती दूरी इसका सबसे बड़ा कारण बन सकती है. लेकिन ये समय व्यक्ति के लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होता है.

ऐसे समय में आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से मजबूत रहना चाहिए.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

मकर शनि की अपनी राशि है, इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए शनि साढ़ेसाती का काल अनुशासन और बड़ी जिम्मेदारियों से भरा होता है. काम का दबाव बढ़ने के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि साढ़ेसाती का समय किसी चुनौती से कम नहीं होता है. इस अवधि के दौरान व्यक्ति को जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है.

शनि की साढ़ेसाती से डरने की बजाए, आत्मसुधार करने की जरूरत है. जो व्यक्ति इस दौरान मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन में रहते हैं, वे इस अवधि अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं. शनि व्यक्ति को डराते नहीं, बल्कि शिक्षा देते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.