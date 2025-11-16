हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vipreet Rajyog 2025: शनि मार्गी होकर बनाएंगे विपरीत राजयोग, क्या है ये ? किन राशियों को होगा बंपर लाभ जानें

Vipreet Rajyog 2025: शनि मार्गी होकर बनाएंगे विपरीत राजयोग, क्या है ये ? किन राशियों को होगा बंपर लाभ जानें

Vipreet Rajyog 2025: 28 नवंबर को शनि मार्गी होकर विपरीत राजयोग बनाएंगे, ये राजयोग बहुत शुभ फल प्रदान करता है, इसके प्रभाव से किन राशियों को क्या लाभ मिलेगा यहां जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Vipreet Rajyog 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह की बदलती स्थिति की वजह से कई शुभ योग बनते हैं जिसमें से एक है विपरीत राजयोग. 28 नवंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं, ऐसे में शनि के इस परिवर्तन से विपरीत राजयोग बनेगा. आइए जानते हैं नवंबर 2025 में विपरीत राजयोग का किन राशियों को फायदा मिलेगा.

विपरीत राजयोग नवंबर 2025 में कब ?

इस माह में 28 नवंबर को शनि मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे. ऐसे में वृषभ, सिंह और मीन राशि वालों को इसका लाभ मिलेगा. शनि 26 जुलाई तक मार्गी अवस्था में रहेंगे.

विपरीत राजयोग 2025 राशियों को लाभ

  • सिंह राशि - व्यापार में आ रही अड़चने जी तोड़ प्रयासों से खत्म होंगी. धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे. नई पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा रहने वाला है.
  • वृषभ राशि - करियर में स्थिरता आएगी. आपके पुराने निवेशों से लाभ मिलेगा. विपरीत परिस्थिति में लड़ने की क्षमता बढ़ेगी. पैसा कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे.
  • मीन राशि - शनि की साढ़ेसाती में मिल रहे कष्टों से राहत मिलेगी. मन शांत रहेगा. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. रुका हुआ पैसा वापिस मिलेगा, धन में वृद्धि होगी.

क्या है विपरीत राजयोग ?

एक राजयोग ऐसा भी है जो राजयोग न होकर भी राजयोग के समान व्यक्ति को फल देते हैं. इसे विपरीत राजयोग कहते हैं. विपरीत राजयोग व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाता है. मान्यता है कि बर्बादी की कगार पर होने वाला व्यक्ति भी करोड़पति बन जाता है.

कैसे बनता है विपरीत राजयोग ?

जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 6 वें, 8 वें और 12 वें घर के स्वामी युति संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है. यह योग त्रिक भावों के स्वामी के अंतर्दशा के कारण बनता है, और बहुत शुभ माना जाता है. ये तीन तरह के होते हैं- हर्ष, सरल, विमल.

विपरीत राजयोग महत्व

  • ग्रहों के अत्यधिक पीड़ित होने पर भी यह योग एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, खासकर जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो.
  • इस योग के निर्माण से व्यक्ति को भूमि, भवन और वाहन सुख की प्राप्ति होती है.
  • यह योग विपरीत परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है.
  • यह जातक को धार्मिक और अध्यात्मिक सफलता दिलाता है.
  • इस योग के प्रभाव से व्यक्ति धन के साथ प्रसिद्ध भी पाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 16 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Shani Dev Vipreet Rajyog Shani Margi 2025
