हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShani Margi 2025: शनि मार्गी से किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें!

Shani Margi 2025: शनि मार्गी से किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें!

Shani Margi 2025: शनि ग्रह को को न्यायप्रिय का देवता माना जाता है. इस का गोचर किसी भी ग्रह के साथ होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. नवंबर के अंत में शनि मार्गी होंगे, जिसका फायदा इन राशियों पर होगा.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Margi 2025: हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह लोगों को उनके कर्मों के मुताबिक उन्हें फल प्रदान करता है. इसलिए शनि को न्यायाधीश और न्यायप्रिय का देवता भी माना जाता है. शनि ग्रह का किसी भी ग्रह के साथ गोचर होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है.

ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, शनि 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे. अभी शनि देव मीन राशि में ही वक्री अवस्था में बैठे हैं, जो जून 2027 तक इसी में रहेंगे. 

शास्त्रों के हिसाब से शनि मार्गी का मतलब होता है कि, शनि अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल चलने लगा है, जो बहुत ही लाभकारी माना जाता है. इस मार्गी से व्यक्ति के जीवन में प्रगति और ठहराव आता है.

आइए जानते है कि नवंबर में होने वाले शनि मार्गी से किन-किन राशियों को लाभ होगा.

मेष राशि (Aries Zodiac)

शनि के मार्गी होते ही मेष राशि के जातकों के जीवन में नई ऊर्जा और प्रगति दिखेगी. अब तक जो प्रयास अधूरे रह गए थे, वह सब पूरे होंगे और करियर में भी बदलाव या पदोन्नति की संभावना बनेगी. कार्यस्थल पर आपके विचारों और मेहनत की सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के साथ, पहले किए गए निवेश से भी लाभ प्राप्त होगा. परिवार में सामंजस्य और सहयोग का माहौल रहेगा, जिस वजह से शांति बनाए रखें. मन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप आने वाले समय के लिए बेहतर निर्णय लेंगे. 

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा. धन से जुड़ी चिंताएं अब धीरे-धीरे समाप्त होंगी, जिससे व्यवसाय में नई योजनाएं गति पकड़ेंगी. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी पुराने प्रोजेक्ट या निवेश पर काम करने को मिल सकता है, जो लाभ देगा.

पारिवारिक जीवन में तालमेल और सुकून रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. यह समय लंबे समय से रुके कार्यों को पूरा करने और सफलता के नए द्वार खोलने वाला रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini Zodiac) 

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरा रहेगा. शिक्षा, करियर और प्रोजेक्ट से जुड़े प्रयास इस अवधि में सफल होंगे. कार्यस्थल पर साथियों का सहयोग मिलेगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी.

आर्थिक दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा. नई योजनाओं और निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं और पारिवारिक जीवन में भी शांति और स्नेह का माहौल रहेगा. मानसिक रूप से संतुलन और सकारात्मकता बनी रहेगी, जिससे जीवन में प्रगति का मार्ग चलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 25 Oct 2025 10:01 AM (IST)
Transit Gochar 2025 Shani Margi 2025

Frequently Asked Questions

ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्या माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश और न्यायप्रिय देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं।

शनि देव 28 नवंबर को किस राशि में मार्गी होंगे?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि देव 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे। वर्तमान में वे मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं।

शनि मार्गी का क्या अर्थ है?

शास्त्रों के अनुसार, शनि मार्गी का अर्थ है कि शनि अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल चलने लगे हैं, जिसे बहुत लाभकारी माना जाता है।

शनि के मार्गी होने से मेष राशि वालों को क्या लाभ होगा?

शनि के मार्गी होने से मेष राशि वालों के जीवन में नई ऊर्जा और प्रगति आएगी। अधूरे प्रयास पूरे होंगे और करियर में पदोन्नति की संभावना बनेगी।

वृष राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन कैसा रहेगा?

वृष राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। धन संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी और व्यवसाय में नई योजनाएं गति पकड़ेंगी।

Embed widget