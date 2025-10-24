हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर से बदलेंगे भाग्य! भूमि, निवेश, शेयर बाजार पर बड़ा असर, जानें ज्योतिषीय भविष्यवाणी!

Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच भूमि-संपत्ति, लोहे, तांबे, सोने, पेट्रोलियम और कोयले जैसी चीजों के भाव में तेजी देखी जा सकती है. ज्योतिषीय भविष्यवाणी के अनुसार मंगल का गोचर ये संकेत दे रहा है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Oct 2025 03:05 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर 2025 को मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा. यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है क्योंकि बृहद्पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, मङ्गलः भूम्यर्थधातुकारकः. अर्थात मंगल भूमि, धातु, खनिज और ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं में सक्रियता लाता है.

जब वह अपनी स्वराशि वृश्चिक में आता है, तो उसकी उर्जा अंदरूनी स्तरों पर गहराई से काम करती है. इसका सीधा प्रभाव बाजार, निवेश, भूमि-उद्योग, ऊर्जा कंपनियों और वस्तु-विनिमय दरों पर पड़ता है.

वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि मानी जाती है. ज्योतिष में मंगल को इस राशि का स्वामी बताया गया है. यहां आकर मंगल ग्रह बलवान होता है. ऐसे समय में यानी 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 के बीच भूमि-संपत्ति, लोहे, तांबे, सोने, पेट्रोलियम और कोयले जैसी चीजों के भाव में तेजी देखी जा सकती है.

फलदीपिका में कहा गया है, स्वराशौ मङ्गले शुभं फलति, जब मंगल अपने घर में हो, तो शक्ति, साहस और बाजार की गतिविधि बढ़ती है. इसका अर्थ है कि उद्योग क्षेत्र, मशीनरी, निर्माण और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में लेन-देन और मांग बढ़ेगी.

इसके विपरीत, जल तत्व की राशियों में अग्नि ग्रह की उपस्थिति अस्थिरता लाती है. इसलिए शेयर मार्केट, करेंसी ट्रेड और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ी वस्तुओं में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

जातक पारिजात के अनुसार अग्निजलयोः संयोगे अस्थैर्यम्. अर्थात अग्नि और जल का मेल अस्थिरता देता है. इससे स्टॉक मार्केट में स्पेक्युलेटिव व्यवहार और डर से बिक्री (Panic Selling) की स्थिति बन सकती है.

निवेश के दृष्टिकोण से यह गोचर धैर्य और दीर्घ-दृष्टि का समय है. अल्पकालिक लाभ की अपेक्षा करने वाले निवेशक अस्थिरता से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि लंबी अवधि वाले निवेशक (3-6 महीने से अधिक) लाभ पा सकते हैं. भूमि, ऊर्जा, धातु और निर्माण सामग्री में योजनाबद्ध निवेश शुभ रहेगा, लेकिन उधार लेकर या भावनाओं में आकर निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

जैमिनि सूत्र कहता है मङ्गलात् भूम्यर्थं यन्त्रं च. यानी मंगल मशीनरी और भूमि के विकास को गति देता है. यह गोचर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस निवेश की गति बढ़ा सकता है. वहीं जल आधारित क्षेत्रों (जैसे पेय पदार्थ से जुड़े उद्योग, लग्जरी आइटम, गारमेंट, आयातित ब्रांड्स (Imported Brands) में ठहराव या मंदी आ सकती है.

मनोवैज्ञानिक रूप से यह गोचर मनुष्यों में निर्णय-तीव्रता और अधीरता बढ़ाता है. इसलिए निवेशकों को सलाह है कि किसी भी निर्णय से पहले डेटा, कंपनी फंडामेंटल्स और मूल ज्योतिषीय कालचक्र दोनों देखें. सरावली ग्रंथ में कहा गया है  मङ्गलेन धैर्यं हीनस्य नाशः. यानी अधैर्य ही विनाश का कारण बनता है. संक्षेप में कहें तो इन बातों का ध्यान रखें-

  • महंगी वस्तुएं: लोहा, तांबा, पेट्रोलियम, कोयला, भूमि, रियल एस्टेट
  • सस्ती या अस्थिर वस्तुएं: शेयर मार्केट, करेंसी, लग्जरी ब्रांड्स, आयातित सामान
  • क्या करें: दीर्घ निवेश, जोखिम-संतुलन, विविधीकरण
  • क्या न करें: उधार पर निवेश, जल्दबाजी, अफवाहों में निर्णय

इस गोचर का भाव यह है कि बाजार अब गहराई से चलने वाला महासागर बन रहा है. सतह पर उथल-पुथल रहेगी, लेकिन जो निवेशक संयम और विवेक के साथ निर्णय लेंगे, वे अगले चक्र में लाभ पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 24 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Frequently Asked Questions

27 अक्टूबर 2025 को मंगल किस राशि में प्रवेश करेगा?

27 अक्टूबर 2025 को मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा. यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है.

वृश्चिक राशि में मंगल के आने का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वृश्चिक राशि में मंगल के आने से बाजार, निवेश, भूमि-उद्योग, ऊर्जा कंपनियों और वस्तु-विनिमय दरों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. भूमि-संपत्ति, लोहे, तांबे, सोने, पेट्रोलियम और कोयले जैसी चीजों के भाव में तेजी आ सकती है.

इस गोचर के दौरान किन क्षेत्रों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है?

अग्नि ग्रह की जल तत्व की राशियों में उपस्थिति के कारण शेयर मार्केट, करेंसी ट्रेड और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ी वस्तुओं में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. यह अग्नि और जल के मेल से आने वाली अस्थिरता का संकेत है.

निवेश के दृष्टिकोण से यह गोचर कैसा रहेगा?

यह गोचर निवेश के लिए धैर्य और दीर्घ-दृष्टि का समय है. लंबी अवधि के निवेशक लाभ पा सकते हैं, जबकि अल्पकालिक लाभ चाहने वाले अस्थिरता से प्रभावित हो सकते हैं.

इस गोचर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा?

यह गोचर मनुष्यों में निर्णय-तीव्रता और अधीरता बढ़ा सकता है. इसलिए, निवेशकों को किसी भी निर्णय से पहले डेटा और ज्योतिषीय कालचक्र दोनों का विश्लेषण करना चाहिए.

