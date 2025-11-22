Shani Dhaiya in Leo: 2026 में सिंह राशि पर शनि ढैय्या का प्रचंड प्रहार, संभल जाएं वरना उलट सकती है किस्मत
Shani Dhaiya 2026 in Leo: शनि का गोचर ढाई साल में होता है. साल 2026 में शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा. ऐसे में 2026 में भी सिंह राशि वालों पर शनि ढैय्या का प्रभाव बना रहेगा, जो 2027 को खत्म होगा.
Shani Dhaiya 2026 in Leo: साल 2026 में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा और इसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा. लेकिन शनि ग्रह साल 2026 में कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, जिस कारण जिन राशियों पर शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती चल रही है वह 2026 में भी चलती रहती है. इसलिए साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए सावधानी, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का वर्ष रह सकता है.
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सभी ग्रहों में शनि सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, जिन्हें एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग ढाई साल का समय लगता है. इसलिए शनि का गोचर प्रत्येक ढाई साल में होता है. 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर मीन राशि में हुआ था. अब जून 2027 में शनि का गोचर मेष राशि में होगा.
2026 में सिंह राशि पर ढैय्या का प्रभाव
शनि जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो, किसी दो राशियों पर ढैय्या शुरू होती है. शनि जब मीन राशि में आए थे तब सिंह और धनु राशि में शनि ढैय्या शुरू हुई थी, जिसका प्रभाव 2027 तक रहेगा. जानें शनि ढैय्या के दौरान सिंह राशि वालों को किन क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए कौन से उपाय करें और किन कार्यों से बचें.
शनि ढैय्या को आमतौर पर अशुभ माना गया है. मान्यता है कि जिस राशि पर शनि ढैय्या का प्रभाव रहता है, उसे तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, शनि ढैय्या जहां जीवन में चुनौतियां देती हैं, वहीं कुछ सरल उपाय और संयम से यह समय बड़ी उपलब्धियों का कारण भी बन सकता है.
शनि ढैय्या का सिंह राशि पर प्रभाव
करियर के लिए- ढैय्या के दौरान सिंह राशि वालों पर नौकरी में दबाव बढ़ेगा. बॉस से अनबन के योग बन सकते हैं, प्रमोशन में देरी हो सकती है, नई जिम्मेदारियों पर परिणाम धीमे मिल सकता है.
व्यापार में उतार-चढ़ाव: व्यापारी वर्ग के लिए 2026 में अचानक खर्च और रुकावटें सामने आ सकती हैं. गलत निवेश से बचना होगा, पार्टनरशिप में मतभेद बढ़ सकते हैं. लेकिन साल 2026 के अंतिम 4 महीने लाभदायक रहेंगे.
आर्थिक स्थिति में दबाव: शनि ढैय्या के दौरान सिंह राशि वालों की खर्च बढ़ेगी और और आमदनी सीमित रहेगी. इस दौरान आप उधारी से दूर रहें, बड़े फैसले सोच-समझकर लें और बचत की ओर ध्यान दें.
रिश्तों में तनाव: सिंह राशि वाले स्वभाव से तेज और अभिमानी माने जाते हैं. शनि इस स्वभाव की परीक्षा लेंगे. दांपत्य जीवन में तकरार हो सकता है, पार्टनर की अपेक्षाएं बढ़ेंगी. संयम और संवाद से रिश्ते बचाएं.
सेहत पर ग्रहों का दबाव: शनि की दृष्टि हड्डियों, कमर और आंखों पर असर डाल सकती है. पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं. इसलिए 2026 में नियमित योग–ध्यान पर ध्यान दें.
|क्या करें उपाय (Shani Dhaiya Upay)
|शनिवार के दिन शनि देव के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं.
|शनिवार के जिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल चढ़ाएं.
|'ॐ शं शनैश्चराय नम:' मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करे.
|गरीबों को काला कपड़ा, तिल या उड़द दान करें.
|कड़ी मेहनत और अनुशासन का पालन करें.
|हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे शनि के कष्ट घटते हैं.
|शनिवार के दिन मांस-मदिरा के सेवन का त्याग करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL