हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोYear 2026 Prediction: क्या 2026 में आएगा आर्थिक भूचाल? भारत समेत कई देशों में Cash Crisis का खतरा

Year 2026 Prediction: क्या 2026 में आएगा आर्थिक भूचाल? भारत समेत कई देशों में Cash Crisis का खतरा

Year 2026 Prediction: 2026 में संभावित आर्थिक संकट या मनी क्राइसिस की भविष्यवाणियां (कैश क्रश) सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें भारत समेत कई देशों पर आर्थिक भूचाल की आशंका जताई जा रही है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Nov 2025 07:10 PM (IST)
Preferred Sources

Year 2026 Prediction: वैदिक पंचांग के अनुसार, 2026 के राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति से ही देश और दुनिया की दिशा व दशा तय होती है. वैसे तो गुरु का राजा होना शुभ माना जाता है. इससे धर्म की ओर लोगों का झुकाव बढ़ता है और धार्मिक कार्य अधिक होते हैं. लेकिन मंगल का मंत्री होना विश्व के लिए अशांति और तनाव का संकेत है.

साल 2026 के लिए यदि आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो, नया साल शुरू होने से पहले लगभग हर मोर्चे को लेकर विभिन्न तरह की भविष्यवाणियां भी सामने आती हैं. 2026 के लिए आर्थिक संकट (Economy Collapse) की भविष्यवाणियां खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. आइए जानते हैं क्या सच में साल 2026 आर्थिक भूचाल लेकर आने वाला है!

साल 2025 के लिए भी भविष्यवक्ताओं ने युद्ध, प्राकृतिक आपदा आदि संबंधित कई तरह की डरावनी भविष्यवाणियां की थीं. लेकिन 2026 में भी संकट कम नहीं होने वाला है. बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा (Baba Vanga) की 2026 के लिए ‘कैश क्रश’ की भविष्यवाणी इन दिनों लोगों को डरा रही है.

2026 में बढ़ेगा ‘कैश क्रश' का खतरा

बाबा वेंगा ने 2026 में कथित तौर पर भयानक आर्थिक संकट की भविष्यवाणी की है, जिसे कैश क्रश या कैश की तंगी का नाम दिया गया है. AI, आपदा, युद्ध आदि समेत बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में 2026 में 'कैश क्रश' की बात भी कही गई है, जिसका अर्थ है कि, साल 2026 में आभासी (Virtual) और भौतिक (Hard) दोनों प्रकार की मुद्रा प्रणालियों में बड़ी विफलता आ सकती है, जिससे वैश्विक मंदी (Global Recession) की स्थिति भी बन सकती है.

क्रैश क्रश की भविष्यवाणी चिंता का विषय

ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में दुनियाभर में आर्थिक व्यवस्था डगमगा सकती है. नगद हो या फिर डिजिटल मुद्रा सब ध्वस्त हो जाएगी. वैश्विक बाजार में जैसे-जैसे अस्थिरता, महंगाई और ब्याज की बढ़ोतरी हो रही, वैसे-वैसे बाबा वेंगा के कैश क्रश की भविष्यवाणी को भी नए सिरे से देखा जा रहा है. आर्थिक संकट को लेकर बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी यदि सच हो गई तो यह पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है.

आर्थिक और वित्तीय विशेषज्ञों की माने तो, यदि कैश क्रश की भविष्यवाणी सच होती है तो इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा. लेकिन खासकर उन देशों पर इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक होगा जो पहले से ही मंदी, ऊर्जा संकट और अस्थिर वित्तीय नीतियों का सामना कर रहे हैं.

कैश क्रश की भविष्यवाणी सच होने की कितनी संभावना

हर साल के लिए भविष्यवक्ताओं द्वारा कई तरह की भविष्यवाणियां की जाती हैं. लेकिन आपको बता दें कि, कोई भी भविष्यवाणी पूर्ण सत्य नहीं होती, बल्कि यह संकेत और प्रवृत्ति को बताते हैं. बात करें बाबा वेंगा की कैश क्रश भविष्यवाणी के सत्य होने की संभावना की तो, दुनियाभर में बढ़ता तनाव, युद्ध, टेक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर छंटनी, रूस-यूक्रेन युद्ध से आर्थिक दबाव, क्रिप्टों बाजार में गिरावट जैसी स्थिति से आर्थिक संकट की भविष्यवाणी को आंशिक रूप से सच साबित कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 07:10 PM (IST)
Tags :
Cash Crisis Baba Vanga Baba Venga Prediction 2026 New Year 2026 Money Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
क्रिकेट
IPL 2026 Auction: इन 5 खिलाड़ी का IPL करियर लगभग खत्म! रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल
इन 5 खिलाड़ी का IPL करियर लगभग खत्म! रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
IAF Agniveer Vayu: इंडियन एयर फाॅर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती का रिजल्ट किया जारी; ऐसे चेक करें लिस्ट
इंडियन एयर फाॅर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती का रिजल्ट किया जारी; ऐसे चेक करें लिस्ट
हेल्थ
TB Disease: टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget