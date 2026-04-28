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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोScorpio Tarot Horoscope May 2026: लोगों से जुड़ाव खोलेना नए रास्ते, वृश्चिक वाले पढ़ें मई टैरो राशिफल

Scorpio Tarot Horoscope May 2026: लोगों से जुड़ाव खोलेना नए रास्ते, वृश्चिक वाले पढ़ें मई टैरो राशिफल

Scorpio Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए वृश्चिक राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Vrishchik Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 08:10 PM (IST)
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Scorpio Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिश्तों और साझेदारी की असली परीक्षा लेकर आ रहा है. इस दौरान आपको यह महसूस हो सकता है कि हर काम अकेले करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़कर आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह समय सहयोग, भरोसे और आपसी समझ को मजबूत करने का है.

इस महीने करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में ऐसे मौके सामने आ सकते हैं, जहां टीमवर्क और पार्टनरशिप आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे. साथ ही रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी भी बड़ा असर डाल सकती है. अगर आप संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ते हैं, तो यह समय आपके लिए स्थिरता और प्रगति दोनों लेकर आ सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं वृश्चिक राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Vrishchik masik tarot Card rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साझेदारी, सहयोग और रिश्तों की कसौटी का समय है. इस दौरान आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि अकेले आगे बढ़ने के बजाय मिलकर चलने में अधिक लाभ और स्थिरता मिल सकती है. यह समय दिखाता है कि अकेले चलने की बजाय मिलकर चलने में अधिक लाभ मिलेगा और सही लोगों के साथ जुड़ाव आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है.
  • करियर की बात करें तो आप क्लाइंट्स के साथ डीलिंग, टीम वर्क या पार्टनरशिप से जुड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल स्किल्स भी बेहतर होंगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी जान-पहचान या संपर्क से सहायता मिल सकती है, जो उनके लिए अवसर का द्वार खोल सकती है. व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा, विशेषकर बीमा, कानून या रियल एस्टेट से जुड़े क्षेत्रों में, जहां सही फैसले आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं.
  • प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और समर्पण जरूरी रहेगा, क्योंकि छोटी-छोटी गलतफहमियां भी रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं. सिंगल जातकों को किसी अनुभवी, गंभीर या परिपक्व व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस होगा, जो आगे चलकर स्थिर संबंध में बदल सकता है.
  • स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमर, किडनी और त्वचा संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें तो आपको आराम जरूरी होगा. साथ ही नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान अपनाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 08:10 PM (IST)
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Scorpio Vrishchik Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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