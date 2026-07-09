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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstro Tips: क्या आपकी कुंडली में भी है 'भद्र राजयोग'? जानें कैसे पहचानें और ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है

Astro Tips: क्या आपकी कुंडली में भी है 'भद्र राजयोग'? जानें कैसे पहचानें और ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है

Bhadra Rajyog: कुंडली में बुध की शुभ स्थिति से भद्र राजयोग बनता है, बृहत्पाराशर होरा शास्त्र अनुसार ये बहुत शक्तिशाली योग है जो व्यक्ति अपार सफलता, धन दिला सकता है, क्या है इसके फायदे देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 09 Jul 2026 01:13 PM (IST)
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Bhadra Rajyog: बुध 7 जुलाई 2026 को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं इससे भद्र राजयोग का निर्माण हुआ है. बृहत्पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार भद्र राजयोग पंचमहापुरुष योग में से एक है. भद्र राजयोग जिसकी कुंडली में बनता है वह व्यक्ति सक्षम हो जाता है और उसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता.

श्रीराम और श्रीकृष्ण की कुंडली में पंचमहापुरुष राजयोग थे. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं क्या है भद्र राजयोग, इसे कैसे पहचाने, इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं.

क्या है भद्र राजयोग

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार - स्वक्षेत्रे वा उच्चगे सौम्यः केन्द्रस्थो भद्रयोगकृत्.

अर्थात-  जब बुध अपनी स्वराशि (मिथुन या कन्या) या उच्च राशि (कन्या) में होकर केंद्र भाव में स्थित होता है तब भद्र योग का निर्माण करता है.

भद्र योग का वर्णन बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, बृहत्जातक, फलदीपिका और जातक पारिजात में मिलता है. इन ग्रंथों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि भद्र योग बनने पर जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य कैसे होते हैं.

कुंडली में भद्र राजयोग को कैसे पहचाने

भद्र राजयोग बुध ग्रह से बनता है. यदि आपकी कुंडली में बुध अपनी राशि मिथुन या कन्या में बैठा हो और लग्न या चंद्रमा से 1वें, 4वें, 7वें या 10वें भाव में स्थित हो, तो भद्र राजयोग बनता है.

भद्र राजयोग सिर्फ बुध की राशि और भाव देखकर ही निश्चित नहीं किया जाता. इसका वास्तविक प्रभाव जानने के लिए नवांश कुंडली, बुध की शक्ति), दृष्टियां, युति, दशा-अंतर्दशा और पूरी जन्मकुंडली का भी विश्लेषण जरुरी होता है.

भद्र राजयोग के लाभ

  • जब भद्र राजयोग किसी कुंडली में बनता है, तो व्यक्ति कम उम्र में ही भाग्यशाली, सुखी, बुद्धिमान और व्यापक सोच, सहज स्वभाव का धनी होता है.
  • उसमें कई भाषाओं का ज्ञान और विश्लेषण करने की क्षमता होती है.
  • तर्कशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है.
  • लीडरशिप और बिजनेस को व्यापक रूप से बढ़ाने की क्षमता होती है.
  • तार्किक शक्ति, चतुराई और वाणी भी अद्भुत रहती है.

किन क्षेत्रों में फायदा

भद्र राजयोग के शुभ प्रभाव से व्यक्ति शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, आईटी, बैंकिंग, कानून और व्यापार में सफलता पाता है.

कौन-कौन से हैं पंचमहापुरुष राजयोग

कुंडली में पंच महापुरुष मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि होते हैं. इनसे बनने वाले राजयोग हैं - मंगल का रुचक योग, बुध का भद्र योग, गुरु का हंस योग, शुक्र का माल्वय योग और शनि का शश योग.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Jul 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Astro Tips Bhadra Rajyog Panch Mahapurush Yogas
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