Saturn Opposition 2026: शनि आज पृथ्वी के सबसे करीब हैं. लेकिन यहां करीब सुनकर भ्रम में न पड़ें. दोनों के बीच दूरी अभी भी करीब 126 करोड़ किलोमीटर है. सवाल यह है कि इतनी बड़ी दूरी के बावजूद इसे शनि का पृथ्वी के सबसे करीब आना क्यों कहा जा रहा है?

और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या पृथ्वी के करीब आने से कुंडली में भी शनि की ताकत बढ़ जाती है? पहले विज्ञान को समझते हैं, फिर ज्योतिष का नियमों को डिकोड करेंगे.

126 करोड़ किमी दूर, फिर भी सबसे करीब कैसे?

4 अक्टूबर 2026 को शनि Opposition की स्थिति में हैं. इस दौरान पृथ्वी सूर्य और शनि के बीच आ जाती है. पृथ्वी से देखने पर सूर्य एक दिशा में और शनि लगभग उसके विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं. इसी समय शनि इस साल पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं.

EarthSky के अनुसार आज शनि की पृथ्वी से दूरी करीब 1.26 अरब किलोमीटर यानी लगभग 126 करोड़ किलोमीटर है. यह करीब 8.43 Astronomical Unit (AU) के बराबर है.

इसका एक फायदा आसमान देखने वालों को भी मिलेगा. शनि आज सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकीले दिखाई देंगे और रात के अधिकांश हिस्से में इन्हें देखा जा सकेगा.

अब सवाल- पृथ्वी के करीब आए तो क्या ज्योतिषीय ताकत भी बढ़ गई?

नहीं, इसे इतनी सीधी तरह नहीं समझा जा सकता. यही इस घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. वैदिक ज्योतिष में किसी ग्रह को केवल इस आधार पर ताकतवर या कमजोर नहीं मान लिया जाता कि वह पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है.

कुंडली में शनि क्या फल देंगे, इसके लिए उनकी राशि, भाव, नक्षत्र, दृष्टि, युति, अवस्था और ग्रहबल जैसी कई स्थितियां देखी जाती हैं.

इसलिए शनि का आज पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब होना एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं कि आज से हर व्यक्ति की कुंडली में शनि अचानक अधिक शक्तिशाली हो गए.

तो फिर कुंडली में शक्तिशाली शनि कैसे पहचाने जाते हैं?

यहीं astronomy और astrology का फर्क समझना जरूरी है. ज्योतिष में शनि अपनी उच्च राशि तुला में हों, अपनी राशियों मकर या कुंभ में अनुकूल स्थिति में हों या कुंडली में उचित बल प्राप्त कर रहे हों, तो उनके फल का आकलन अलग होगा.

वहीं शनि किस भाव में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि उन पर है और वे किन ग्रहों को देख रहे हैं, इन सबका फलादेश पर असर पड़ता है. दशा और गोचर भी महत्वपूर्ण हैं.

यानी 126 करोड़ किलोमीटर वाली दूरी देखकर आपकी कुंडली के शनि का फैसला नहीं किया जा सकता.

क्या साढ़ेसाती और ढैय्या का असर बढ़ जाएगा?

यह सवाल भी स्वाभाविक है. यदि किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है तो सिर्फ आज शनि के पृथ्वी के करीब होने के कारण उसकी तीव्रता अचानक बढ़ जाने का नियम नहीं है.

साढ़ेसाती का संबंध जन्मकुंडली के चंद्रमा से शनि के गोचर से है. इसलिए उसका फल समझने के लिए जन्म राशि, चंद्रमा की स्थिति, शनि का गोचर और संबंधित दशाओं को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

यही वजह है कि एक ही समय में साढ़ेसाती से गुजर रहे दो लोगों के अनुभव बिल्कुल अलग हो सकते हैं.

विज्ञान की घटना को ज्योतिष का नया नियम न बनाएं

4 अक्टूबर की घटना खास जरूर है. NASA के अनुसार शनि आज opposition में हैं. इस समय पृथ्वी सूर्य और शनि के बीच होती है, इसलिए शनि सूर्यास्त के आसपास उगते हैं और रात के बड़े हिस्से में दिखाई देते हैं.

लेकिन आसमान में शनि का चमकीला दिखना और जन्मकुंडली में शनि का शक्तिशाली होना दो अलग बातें हैं. यही आज की घटना से समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है.

इसलिए यदि आपकी कुंडली में शनि मजबूत हैं तो उनकी ताकत आज 126 करोड़ किलोमीटर की दूरी के कारण नहीं बढ़ी. और यदि शनि चुनौतीपूर्ण फल दे रहे हैं तो केवल पृथ्वी के करीब आने से स्थिति अचानक खराब हो जाएगी, ऐसा मानना भी सही नहीं है.

शनि आज पृथ्वी के इस साल के सबसे करीब जरूर हैं, लेकिन आपकी कुंडली में उनकी ताकत का फैसला किलोमीटर नहीं, ज्योतिषीय गणना करेगी. और इसके लिए आपके योग्य ज्योतिषी से संपर्क करना होगा.

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