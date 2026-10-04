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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो126 करोड़ किमी दूर होकर भी आज सबसे करीब शनि, क्या कुंडली में भी बदल जाएगी शनिदेव की पावर?

126 करोड़ किमी दूर होकर भी आज सबसे करीब शनि, क्या कुंडली में भी बदल जाएगी शनिदेव की पावर?

Saturn Opposition 2026: 4 अक्टूबर को शनि पृथ्वी के सबसे करीब होंगे. जानें 126 करोड़ किमी दूर होने के बावजूद ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या इससे कुंडली, साढ़ेसाती या ढैय्या में शनि की पावर बढ़ जाएगी?

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 04 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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Saturn Opposition 2026: शनि आज पृथ्वी के सबसे करीब हैं. लेकिन यहां करीब सुनकर भ्रम में न पड़ें. दोनों के बीच दूरी अभी भी करीब 126 करोड़ किलोमीटर है. सवाल यह है कि इतनी बड़ी दूरी के बावजूद इसे शनि का पृथ्वी के सबसे करीब आना क्यों कहा जा रहा है?

और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या पृथ्वी के करीब आने से कुंडली में भी शनि की ताकत बढ़ जाती है? पहले विज्ञान को समझते हैं, फिर ज्योतिष का नियमों को डिकोड करेंगे.

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126 करोड़ किमी दूर, फिर भी सबसे करीब कैसे?

4 अक्टूबर 2026 को शनि Opposition की स्थिति में हैं. इस दौरान पृथ्वी सूर्य और शनि के बीच आ जाती है. पृथ्वी से देखने पर सूर्य एक दिशा में और शनि लगभग उसके विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं. इसी समय शनि इस साल पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं.

EarthSky के अनुसार आज शनि की पृथ्वी से दूरी करीब 1.26 अरब किलोमीटर यानी लगभग 126 करोड़ किलोमीटर है. यह करीब 8.43 Astronomical Unit (AU) के बराबर है.

इसका एक फायदा आसमान देखने वालों को भी मिलेगा. शनि आज सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकीले दिखाई देंगे और रात के अधिकांश हिस्से में इन्हें देखा जा सकेगा.

अब सवाल- पृथ्वी के करीब आए तो क्या ज्योतिषीय ताकत भी बढ़ गई?

नहीं, इसे इतनी सीधी तरह नहीं समझा जा सकता. यही इस घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. वैदिक ज्योतिष में किसी ग्रह को केवल इस आधार पर ताकतवर या कमजोर नहीं मान लिया जाता कि वह पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है.

कुंडली में शनि क्या फल देंगे, इसके लिए उनकी राशि, भाव, नक्षत्र, दृष्टि, युति, अवस्था और ग्रहबल जैसी कई स्थितियां देखी जाती हैं.

इसलिए शनि का आज पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब होना एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं कि आज से हर व्यक्ति की कुंडली में शनि अचानक अधिक शक्तिशाली हो गए.

तो फिर कुंडली में शक्तिशाली शनि कैसे पहचाने जाते हैं?

यहीं astronomy और astrology का फर्क समझना जरूरी है. ज्योतिष में शनि अपनी उच्च राशि तुला में हों, अपनी राशियों मकर या कुंभ में अनुकूल स्थिति में हों या कुंडली में उचित बल प्राप्त कर रहे हों, तो उनके फल का आकलन अलग होगा.

वहीं शनि किस भाव में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि उन पर है और वे किन ग्रहों को देख रहे हैं, इन सबका फलादेश पर असर पड़ता है. दशा और गोचर भी महत्वपूर्ण हैं.

यानी 126 करोड़ किलोमीटर वाली दूरी देखकर आपकी कुंडली के शनि का फैसला नहीं किया जा सकता.

क्या साढ़ेसाती और ढैय्या का असर बढ़ जाएगा?

यह सवाल भी स्वाभाविक है. यदि किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है तो सिर्फ आज शनि के पृथ्वी के करीब होने के कारण उसकी तीव्रता अचानक बढ़ जाने का नियम नहीं है.

साढ़ेसाती का संबंध जन्मकुंडली के चंद्रमा से शनि के गोचर से है. इसलिए उसका फल समझने के लिए जन्म राशि, चंद्रमा की स्थिति, शनि का गोचर और संबंधित दशाओं को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

यही वजह है कि एक ही समय में साढ़ेसाती से गुजर रहे दो लोगों के अनुभव बिल्कुल अलग हो सकते हैं.

विज्ञान की घटना को ज्योतिष का नया नियम न बनाएं

4 अक्टूबर की घटना खास जरूर है. NASA के अनुसार शनि आज opposition में हैं. इस समय पृथ्वी सूर्य और शनि के बीच होती है, इसलिए शनि सूर्यास्त के आसपास उगते हैं और रात के बड़े हिस्से में दिखाई देते हैं.

लेकिन आसमान में शनि का चमकीला दिखना और जन्मकुंडली में शनि का शक्तिशाली होना दो अलग बातें हैं. यही आज की घटना से समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है.

इसलिए यदि आपकी कुंडली में शनि मजबूत हैं तो उनकी ताकत आज 126 करोड़ किलोमीटर की दूरी के कारण नहीं बढ़ी. और यदि शनि चुनौतीपूर्ण फल दे रहे हैं तो केवल पृथ्वी के करीब आने से स्थिति अचानक खराब हो जाएगी, ऐसा मानना भी सही नहीं है.

शनि आज पृथ्वी के इस साल के सबसे करीब जरूर हैं, लेकिन आपकी कुंडली में उनकी ताकत का फैसला किलोमीटर नहीं, ज्योतिषीय गणना करेगी. और इसके लिए आपके योग्य ज्योतिषी से संपर्क करना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 04 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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