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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 28 October 2026: बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ को पदोन्नति और कर्क का होगा बड़ा सौदा!

Kal Ka Rashifal 28 October 2026: बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ को पदोन्नति और कर्क का होगा बड़ा सौदा!

Kal Ka Rashifal 28 October 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से होगा बड़ा लाभ! वृषभ को मिलेगी पदोन्नति, कर्क का फाइनल होगा बड़ा सौदा व धनु को भारी मुनाफा. पढ़ें कल का 12 राशियों का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 28 October 2026 (कल का राशिफल): बुधवार, 28 October 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-गोचर और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी. वहीं दोपहर 01:26 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा.

बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश की आराधना का पावन दिन है. कल के शुभ योगों के प्रभाव से वृषभ, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों को व्यापार में अचानक बड़ा सौदा मिलने, कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, सामान्य से अधिक मुनाफा और कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होने के मजबूत योग हैं. वहीं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को किसी भी नए निवेश, यात्रा और ऑफिस की गॉसिप से बचने की सलाह दी जाती है.

आइए डा. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है.

कल का पंचांग (28 October 2026, बुधवार)

  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया (पूरे दिन)
  • नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (दोपहर 01:26 बजे तक), तत्पश्चात रोहिणी
  • चन्द्र राशि: वृषभ राशि (उच्च राशि में चंद्रमा)
  • शुभ योग: वरियान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
  • दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशिफल (Aries Tomorrow Horoscope)

कल का दिन मेष राशि के लिए मिलाजुला रहेगा. दिन का पहला भाग आपके लिए अधिक बेहतर है इसलिए जरूरी काम को दिन के पहले भाग में पूरा कर लें. दिन के दूसरे भाग में कल आपको विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहना होगा. वैसे कल आप किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर चिंतित हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के प्रति गंभीर रहना होगा क्योंकि किसी वजह से अटकने की आशंका है. आर्थिक मामलों में कल आपका दिन आपके पक्ष में रहेगा. बिजनस में कल आपकी कमाई अच्छी होगी. गृह निर्माण संबंधित कार्यों पर कल आप धन खर्च कर सकते हैं. यात्रा पर भी आपका व्यय होने का योग बना हुआ है.

वृषभ राशिफल (Taurus Tomorrow Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन अनुकूल नहीं दिख रहा है. आपको अपने कामकाज में कल कुछ न कुछ तकनीकी समस्या और उलझन का सामना करना पड़ सकता है. आपको अपने प्रयास के अनुसार सफलता नहीं मिलने की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है. आपको अपने व्यवसाय में नए निवेश से सावधान रहना होगा. आपको अपने परिवार के बीच भी कल तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है. किसी बात को लेकर आपके करीबी संबंधी आपसे नाराज हो सकते हैं. आपको अपने काम में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, दूसरों की बातों में आकर कोई भी निर्णय लेने से आपको कल बचना चाहिए. सेहत के मामले में अपना ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन के मामले में दिन आपके पक्ष में है.

मिथुन राशिफल (Gemini Tomorrow Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन कुल मिलाकर सामान्य रहेगा. दैनिक कार्यों में कल आपको सफलता मिलेगी और नई संभावनाओं का अनुभव करेंगे. कार्यक्षेत्र में कल आपको अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा. आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. कल आपको अपने परिवार और रिश्तेदारों से प्यार और सहयोग मिलेगा. आपके दांपत्य जीवन में कल प्रेम और खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ कल आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं. खर्च कल आपका बना रहेगा, लेकिन कहीं आपका पैसा फंसा है तो वह पैसा आपको वापस मिल सकता है. आपके लिए सलाह है कि कल किसी काम को लेकर अति उत्साहित होकर कोई भी काम न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है.

कर्क राशिफल (Cancer Tomorrow Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. कल आपको लाभ और उन्नति के कई अच्छे मौके मिलेंगे. छात्रों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में इनका प्रदर्शन कल सराहनीय रहेगा. जो लोग तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं उनको कल अपने प्रयास में अपेक्षित सफलता मिलेगी. कल आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा, कारोबार में तेजी रहने से कल आपकी कमाई भी अच्छी होगी. शाम के समय कल आप परिवार के साथ मनोरंजक पल भी बिताएंगे. भाइयों से कोई मतभेद चल रहा है तो कल आपके बीच के गिले-शिकवे दूर होंगे. कोई अटका काम भी कल आपका पूरा हो सकता है.

सिंह राशिफल (Leo Tomorrow Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. आपको कल कुछ विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपकी मानसिक चिंता बनी रहेगी. आपके लिए कल सलाह है कि अपने काम पर सतर्कता बनाए रखें. अपनी कार्ययोजना को कल तब तक किसी को नहीं बताएं जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाए. आपके लिए कल जरूरी है कि बातों में व्यवहारिकता बनाए रखें क्योंकि आपको अपने आस-पास के लोगों से समर्थन की आवश्यकता हो सकती है. वैसे कल कमाई के मामले में आपके लिए कई नए अवसर खुल सकते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं. दिन के दूसरे भाग में आपके काम में नया उत्साह आ सकता है और आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है.

कन्या राशिफल (Virgo Tomorrow Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन अनुकूल रहेगा. आपको अपने कामकाज में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखेंगे. कार्यक्षेत्र में कल आपको मित्रों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. किसी मित्र की मदद से आपका कोई काम कल बनता दिख रहा है. बुद्धि और कार्यकुशलता से कल आप विरोधियों को मात देने में सफल रहेंगे. आपके लिए सलाह है कि कल किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें नहीं तो धोखा मिल सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें, आपका गुस्सा आपके काम में रुकावट पैदा कर सकता है. आपकी कोई चाहत कल पूरी हो सकती है.

तुला राशिफल (Libra Tomorrow Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है. आपकी कार्यशैली और व्यवहार को लेकर आपको तारीफ मिल सकती है. आपके अधिकारीगण आपको कोई नया काम और जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं. बिजनस में आपका कोई डील फंसा हुआ है तो कल उसके फाइनल होने की उम्मीद रहेगी, प्रयास करना जारी रखें. निजी रिश्तों के लिए भी कल का दिन बहुत अच्छा है. लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा और आपकी दोस्ती में एक खूबसूरत प्यार की शुरुआत हो सकती है. व्यापार में आप नई योजनाएं क्रियान्वित करके अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे. आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा. कल का दिन आपके लिए सफलता और समृद्धि वाला रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Tomorrow Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. कल आपको अपने कामकाज में बड़ी सफलता मिलेगी और अपनी योजनाओं को तेजी से पूरा कर पाएंगे. कल आपको किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कल अपने काम में सफलता और तारीफ मिल सकती है. बिजनस करने वाले जातकों की कल अच्छी कमाई होने वाली है, खास तौर पर किराना और होटल के कारोबार से जिनका संबंध है उनकी अच्छी कमाई होगी. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम है तो कल इसमें आपको सफलता मिलेगी. कल परिवार के साथ यात्रा का भी संयोग बन सकता है.

धनु राशिफल (Sagittarius Tomorrow Horoscope)

कल का दिन धनु राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा. आपको कल अपनी सेहत के प्रति ध्यान देने की जरूरत है. आपकी कोई पुरानी परेशानी फिर से उभर आने की आशंका है. कमर और शरीर के पिछले भाग में कल आपको दर्द की अनुभूति हो सकती है. नौकरी में कल का दिन कुल मिलाकर आपके पक्ष में रहेगा, अपने टारगेट को लेकर चिंता रहेगी, किसी पुराने परिचित और मित्र का सहयोग आपके लिए राहतकारी रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आपका समय रोमांटिक बीतेगा. कल शाम आप रुचिकर खानपान का आनंद ले सकते हैं और जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं. किसी दूर रहने वाले संबंधी की ओर से अच्छी खबर मिलेगी.

मकर राशिफल (Capricorn Tomorrow Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है. कल आपको अपनी रुचि के अनुसार काम करने का मौका मिल सकता है. दिन के आरंभ से ही कल आप अपने अंदर उत्साह और जोश महसूस करेंगे. लेकिन आपको किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर चिंता हो सकती है. आपका कोई महत्वपूर्ण काम कल परिवार के सहयोग से पूरा हो सकता है. जिन जातकों के विवाह की बात चल रही है उनकी बात कल आगे बढ़ेगी. संतान पक्ष से कल आप खुशी पाएंगे. नौकरी में कल के दिन आपको सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. बिजनस में भी कमाई आपकी अच्छी होने वाली है. शाम का समय कल आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा. आप परिवार के साथ मनोरंजक पलों का आनंद लेंगे.

कुंभ राशिफल (Aquarius Tomorrow Horoscope)

कुंभ राशि वालों को कल अपने कामकाज और जिम्मेदारियों पर फोकस करने की जरूरत है. कल आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कल अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा कुछ गलतियों के कारण नुकसान हो सकता है. आर्थिक मामलों में कल का दिन आपके लिए खर्चीला रह सकता है. कुछ अप्रत्याशित खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं. जमीन-जायदाद संबंधी सौदा कर रहे हैं तो कल कागजातों को ठीक से परख लें. वैवाहिक जीवन में कल जीवनसाथी के साथ आपका किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. लव लाइफ के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Tomorrow Horoscope)

कल का दिन मीन राशि के जातकों के लिए सुखद रहने वाला है. कल आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा. आपके अंदर उत्साह और जोश बना रहेगा जो आपको लक्ष्य पाने में सहयोग करेगा. कार्यक्षेत्र में कल आपको अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ मिलेगा. आपको कल कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा. जो लोग शोध कार्य से जुड़े हुए हैं उनको कल कुछ नया अनुभव हो सकता है. वैवाहिक जीवन में कल आपके बीच प्रेम बना रहेगा. किसी घरेलू मुद्दे को लेकर परिवार के सदस्यों से विचार-विमर्श भी कर सकते हैं. आपके घर कल किसी मित्र और परिचित व्यक्ति का आगमन हो सकता है. महिलाओं को कल ससुराल पक्ष के संबंधियों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होगी. धर्म-कर्म के काम में भी कल आप शामिल हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 01:06 PM (IST)
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Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal
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