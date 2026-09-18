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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRadha Ashtami 2026: आज दोपहर 1 बजे से अन्न छोड़ना है या कल? जानें सही व्रत नियम

Radha Ashtami 2026: आज दोपहर 1 बजे से अन्न छोड़ना है या कल? जानें सही व्रत नियम

Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी पर अष्टमी तिथि आज अभी 18 सितंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होगी. जानें क्या इसी समय अन्न छोड़ना जरूरी है या 19 सितंबर से व्रत रखना सही रहेगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी को लेकर इस बार लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि जब अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे शुरू हो रही है, तो क्या इसी समय से अन्न का त्याग करना होगा?

दिल्ली के पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि अभी 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 3:26 बजे तक रहेगी. हालांकि, राधा अष्टमी का व्रत 19 सितंबर, शनिवार को रखा जाएगा.

क्या 18 सितंबर दोपहर 1 बजे से अन्न छोड़ना जरूरी है?

नहीं, केवल अष्टमी तिथि शुरू होने के समय यानी 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे से अन्न छोड़ना अनिवार्य नहीं है. राधा अष्टमी का व्रत उदया तिथि के आधार पर 19 सितंबर को रखा जाएगा. इसलिए व्रत रखने वाले श्रद्धालु 19 सितंबर को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और इसके बाद अन्न का सेवन न करें.

यह भी पढ़ें- Radha Ashtami Puja 2026: राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं? जानें व्रत के नियम

यानी 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे अष्टमी शुरू होने के बाद तुरंत भोजन छोड़ने की बाध्यता नहीं है. इस दिन सामान्य रूप से सात्विक भोजन किया जा सकता है. हालांकि, जो लोग पारिवारिक परंपरा या गुरु के निर्देश के अनुसार अष्टमी तिथि लगते ही व्रत शुरू करते हैं, वे अपनी परंपरा का पालन कर सकते हैं.

19 सितंबर को कब से शुरू होगा व्रत?

राधा अष्टमी का व्रत 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद संकल्प लेकर शुरू करना उचित माना जाता है. व्रत रखने वाले लोग अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल, फलाहार या सात्विक व्रत रख सकते हैं. स्वास्थ्य ठीक न हो तो कठोर व्रत करने की जरूरत नहीं है. बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे फलाहार या हल्का सात्विक भोजन लेकर पूजा कर सकते हैं.

व्रत के दौरान अनाज, दाल, मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन न करने की परंपरा है. फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और कुट्टू जैसे व्रत के खाद्य पदार्थ लिए जा सकते हैं.

राधा अष्टमी की पूजा कब करें?

दिल्ली पंचांग के अनुसार 19 सितंबर को राधा अष्टमी की पूजा का शुभ समय सुबह 11:01 बजे से दोपहर 1:28 बजे तक रहेगा. इसी अवधि में राधा-कृष्ण की पूजा, अभिषेक, श्रृंगार, भोग और आरती करना शुभ माना जाता है.

पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थान पर राधा-कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. पंचामृत से अभिषेक कराकर फूल, माला, धूप, दीप और भोग अर्पित करें. इसके बाद राधा रानी के मंत्र का जाप और आरती करें.

अगर 18 सितंबर को अन्न खा लिया तो क्या व्रत टूट जाएगा?

नहीं. 18 सितंबर को अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले या बाद में भोजन कर लेने से 19 सितंबर का राधा अष्टमी व्रत अपने-आप नहीं टूटता, क्योंकि मुख्य व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा. श्रद्धालु 19 सितंबर को संकल्प लेकर नियमपूर्वक व्रत कर सकते हैं.

सीधी बात यह है कि 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे से अन्न छोड़ना जरूरी नहीं है. राधा अष्टमी का व्रत 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद संकल्प लेकर रखें और दोपहर के पूजा मुहूर्त में राधा-कृष्ण की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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