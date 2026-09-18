Lalita Saptami 2026: आज यानी 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को ललिता सप्तमी मनाई जा रही है. इसके अगले दिन 19 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व होगा. ब्रज की परंपरा में ललिता सप्तमी को राधारानी के जन्मोत्सव से पहले आने वाला बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है.

इस दिन राधा-कृष्ण की प्रिय सखी ललिता देवी का स्मरण और पूजन किया जाता है. लेकिन सवाल यह है कि राधा अष्टमी से ठीक एक दिन पहले ही ललिता सखी की पूजा क्यों की जाती है और उनका राधारानी से क्या संबंध है?

कौन हैं ललिता सखी?

वैष्णव परंपरा में राधारानी की आठ प्रमुख सखियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें अष्टसखी कहा जाता है. ललिता सखी इन सभी में प्रमुख मानी जाती हैं. उन्हें राधारानी की सबसे करीबी, विश्वासपात्र और निस्वार्थ सेविका के रूप में पूजा जाता है.

मान्यता है कि ललिता सखी का जन्म बरसाना के पास स्थित ऊंचागांव में हुआ था. यहां ललिता सखी का प्राचीन मंदिर भी है, जहां भक्त विशेष श्रद्धा के साथ दर्शन करने पहुंचते हैं. ब्रज क्षेत्र में ललिता सप्तमी के अवसर पर भजन, कीर्तन और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है.

राधा अष्टमी से एक दिन पहले क्यों?

ललिता सप्तमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जबकि इसके अगले दिन अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी होती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ललिता सखी का प्राकट्य राधारानी से पहले हुआ था. इसी वजह से उनकी जयंती राधा अष्टमी से एक दिन पहले मनाई जाती है.

इस परंपरा का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है. भक्तों का मानना है कि राधा-कृष्ण की भक्ति को समझने के लिए पहले उनकी सखियों की सेवा-भावना और समर्पण को समझना जरूरी है. ललिता सखी को राधारानी की सेवा और राधा-कृष्ण की लीलाओं की प्रमुख संयोजक माना जाता है. इसलिए राधा अष्टमी से पहले ललिता सखी का पूजन, राधारानी के स्वागत की तैयारी के रूप में देखा जाता है.

राधारानी और ललिता सखी का संबंध

कथाओं के अनुसार, ललिता सखी राधारानी की परम मित्र थीं. वे राधा-कृष्ण के मिलन में सहायक बनती थीं, संदेश पहुंचाती थीं और उनकी लीलाओं की व्यवस्था करती थीं. कई भक्ति परंपराओं में उन्हें राधारानी की ऐसी सखी माना गया है, जो प्रेम के साथ-साथ सही बात कहने में भी संकोच नहीं करती थीं.

ललिता सखी का स्वभाव स्पष्ट, निर्भीक और सेवाभाव से भरा हुआ बताया गया है. उनके लिए राधारानी की प्रसन्नता सबसे महत्वपूर्ण थी. इसी कारण वे भक्तों के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण की प्रतीक मानी जाती हैं.

ललिता सप्तमी पर क्या करें?

ललिता सप्तमी पर सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल की सफाई करें. राधा-कृष्ण के साथ ललिता सखी का स्मरण करें और उन्हें फूल, फल, मिठाई तथा श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. राधे-राधे नाम का जाप, भजन और ललिता सखी की कथा सुनना शुभ माना जाता है.

व्रत रखने वाले भक्त अपनी स्वास्थ्य-क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं. पूजा की विधि और व्रत के नियम अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराओं में भिन्न हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय पंचांग या मंदिर की परंपरा को प्राथमिकता दें.

ललिता सप्तमी का संदेश यही है कि राधा-कृष्ण की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और समर्पण से भी जुड़ी है.

FAQ

ललिता सप्तमी 2026 कब है?

ललिता सप्तमी 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जा रही है.

राधा अष्टमी 2026 कब मनाई जाएगी?

राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026, शनिवार को मनाई जाएगी.

ललिता सखी कौन थीं?

ललिता सखी राधारानी की प्रमुख अष्टसखियों में से एक और उनकी परम विश्वासपात्र मानी जाती हैं.

ललिता सप्तमी पर किसकी पूजा होती है?

इस दिन ललिता सखी का स्मरण और पूजन किया जाता है. साथ ही राधा-कृष्ण की पूजा भी की जाती है.

ललिता सप्तमी राधा अष्टमी से पहले क्यों आती है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ललिता सखी का प्राकट्य राधारानी से पहले हुआ था, इसलिए उनकी जयंती राधा अष्टमी से एक दिन पहले मनाई जाती है.

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