ललिता सप्तमी कब ? राधा अष्टमी से पहले क्यों होती है इनकी पूजा, जानें महत्व

ब्रज भक्ति परंपरा में ललिता सखी को राधा रानी की अत्यंत निकट और अंतरंग सखी माना जाता है. इस दिन ललिता देवी का स्मरण और पूजन किया जाता है। साथ ही राधा-कृष्ण की पूजा भी की जाती है। भक्त पुष्प, फल, भोग, धूप-दीप अर्पित कर राधा-कृष्ण के नाम का जाप करते हैं.