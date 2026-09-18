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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 19 सितंबर, कुंभ वालों के पूरे होंगे टारगेट, वृश्चिक वाले बहकावे में न आएं, जानें 12 राशियों का राशिफल!

Kal Ka Rashifal: 19 सितंबर, कुंभ वालों के पूरे होंगे टारगेट, वृश्चिक वाले बहकावे में न आएं, जानें 12 राशियों का राशिफल!

Kal Ka Rashifal 19 September 2026: मूल नक्षत्र और अष्टमी तिथि का शुभ संयोग! जानें मां लक्ष्मी की कृपा से सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 18 Sep 2026 01:25 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 19 September 2026 (कल का राशिफल): शनिवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. 19 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. वहीं मूल नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. इसके अलावा आयुष्मान योग का संयोग रहेगा. 19 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा, इसलिए दिन धार्मिक दृष्टि से भी विशेष रहेगा.

शनिवार का दिन भगवान शनि की उपासना के लिए विशेष माना जाता है. वहीं राधाष्टमी के कारण राधा-कृष्ण की पूजा और भक्ति का भी विशेष महत्व रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के चलते कुछ राशि वालों को करियर में नए अवसर, कारोबार में लाभ, आर्थिक मामलों में सुधार और परिवार से जुड़ी खुशियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ जातकों को निवेश और खर्च के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 18 सितंबर 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग (19 सितंबर 2026, शनिवार)

 

  • तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी (दोपहर 03:26 बजे तक), तत्पश्चात नवमी
  • नक्षत्र: मूल (20 सितंबर रात लगभग 01:43 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा
  • करण: बव (दोपहर 03:26 बजे तक), तत्पश्चात बालव
  • पक्ष: शुक्ल पक्ष
  • योग: आयुष्मान योग (दोपहर 02:29 बजे तक), तत्पश्चात सौभाग्य योग
  • वार: शनिवार (भगवान शनिदेव की आराधना का दिन)

मेष राशि (Aries)

  • Business (व्यापार): नए काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं. कार्य सुचारु रूप से संपन्न होंगे.
  • Career (करियर व शिक्षा): करियर से जुड़े कामों में गति बनी रहेगी और मेहनत से अच्छे परिणाम हासिल होंगे.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): किसी परिचित के साथ मनमुटाव हो सकता है. वाणी में मधुरता बनाए रखें.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
  • Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान अपनी सेहत और आराम का ध्यान रखें.

वृषभ राशि (Taurus)

  • Business (व्यापार): नया काम शुरू करने का विचार बन सकता है और व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी.
  • Career (करियर व शिक्षा): मेहनत और लगन के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. नए अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करें.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): मन में नई उमंग रहेगी और परिजनों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): काम में सफलता मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के अवसर बनेंगे.
  • Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. खानपान और दिनचर्या में लापरवाही न करें.

मिथुन राशि (Gemini)

  • Business (व्यापार): सामाजिक संपर्कों से कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. शेयर बाजार में निवेश से पहले पूरी जानकारी लें.
  • Career (करियर व शिक्षा): करियर को लेकर फोकस बनाए रखें. किसी बड़ी परेशानी से राहत मिलने के बाद काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और लोगों से मेलजोल बढ़ेगा.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): कोई अभिलाषा पूरी होने से खुशी मिलेगी. निवेश के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
  • Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

  • Business (व्यापार): व्यापार में आज कोई बड़ी डील करने से बचें और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतें.
  • Career (करियर व शिक्षा): युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में चल रहा विवाद खत्म होगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और किसी भी बड़े लेन-देन को सोच-समझकर करें.
  • Health (स्वास्थ्य): दिन मिले-जुले प्रभाव वाला रहेगा, इसलिए तनाव से बचें और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

सिंह राशि (Leo)

  • Business (व्यापार): काम के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी और कारोबार में आपकी सक्रियता से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
  • Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी शौहरत और पहचान बढ़ सकती है. अपने काम पर पूरा ध्यान दें.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): निजी बातों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): घर के किसी बड़े से आर्थिक सहयोग मिल सकता है. धन के मामले में उदारता बरतते समय सावधान रहें.
  • Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के बीच पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा.

कन्या राशि (Virgo)

  • Business (व्यापार): नए अवसरों का लाभ उठाने से कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
  • Career (करियर व शिक्षा): वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): सकारात्मक ऊर्जा के कारण परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): धन का आगमन आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा.
  • Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से सकारात्मक रहेंगे और ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा.

तुला राशि (Libra)

  • Business (व्यापार): कोई विशेष निर्णय कारोबार में बड़ा बदलाव ला सकता है. फैसले सोच-समझकर लें.
  • Career (करियर व शिक्षा): आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. करियर से जुड़े फैसलों में आत्मविश्वास बनाए रखें.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): मनोबल मजबूत रखें और परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर संवाद करें.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. भविष्य के लिए बड़ी धनराशि निवेश करने की योजना बन सकती है.
  • Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

  • Business (व्यापार): कारोबार में उतार-चढ़ाव रह सकता है. किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा फैसला न लें.
  • Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): रिश्तेदारों के साथ मेल-मुलाकात होगी और पारिवारिक संबंधों में संपर्क बढ़ेगा.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें और किसी की बातों में आकर निवेश या लेन-देन न करें.
  • Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है. बाहर के खानपान से बचें और सेहत का विशेष ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

  • Business (व्यापार): परेशानियों के कारण कारोबार में उतार-चढ़ाव रह सकता है. वाणी पर संयम रखें.
  • Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में मन अशांत रह सकता है, इसलिए शांत रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): तनाव का असर रिश्तों पर पड़ सकता है. परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय धैर्य रखें.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): रुका हुआ पैसा पाने के लिए दिन बेहतर है. आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है.
  • Health (स्वास्थ्य): मानसिक अशांति के कारण थकान महसूस हो सकती है. आराम और सकारात्मक सोच पर ध्यान दें.

मकर राशि (Capricorn)

  • Business (व्यापार): व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं. नए संपर्क कारोबार के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
  • Career (करियर व शिक्षा): काम के प्रति उत्साह बना रहेगा और नए अवसरों पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके दिल को गहराई से छूएगा.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): धन से जुड़ा अटका हुआ मामला आपके पक्ष में आ सकता है और आर्थिक राहत मिलेगी.
  • Health (स्वास्थ्य): मूड अच्छा रहेगा और मानसिक प्रसन्नता के कारण दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

  • Business (व्यापार): व्यापार में किसी बड़ी डील का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ के अवसर बढ़ेंगे.
  • Career (करियर व शिक्षा): किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से काम में राहत और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): कोई पुरानी मुराद पूरी होने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): गाड़ी खरीदने का मन बन सकता है. बड़े खर्च से पहले बजट का ध्यान रखें.
  • Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और दिन सुखद रहेगा. मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.

मीन राशि (Pisces)

  • Business (व्यापार): नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में व्यापार के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.
  • Career (करियर व शिक्षा): नए संपर्कों से करियर में भी अवसर मिल सकते हैं. काम को लेकर सक्रियता बनाए रखें.
  • Love & Family (प्रेम व परिवार): माता-पिता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, वहीं प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहेंगे.
  • Finance (आर्थिक स्थिति): रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
  • Health (स्वास्थ्य): सेहत अच्छी रहेगी, फिर भी तनाव और पारिवारिक चिंताओं से खुद को दूर रखने का प्रयास करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 01:25 PM (IST)
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