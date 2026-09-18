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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोआज का राशिफल 18 सितंबर 2026: दिनभर वृश्चिक में चंद्रमा, रात 10:46 के बाद किन राशियों को मिलेगी राहत?

आज का राशिफल 18 सितंबर 2026: दिनभर वृश्चिक में चंद्रमा, रात 10:46 के बाद किन राशियों को मिलेगी राहत?

Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: आज का राशिफल 18 सितंबर 2026: चंद्रमा रात 10:46 तक वृश्चिक और फिर धनु राशि में रहेंगे. जानें नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Sep 2026 06:24 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: शुक्रवार का दिन है, लेकिन सभी राशियों के लिए माहौल हल्का नहीं रहने वाला. चंद्रमा रात तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, इसलिए मन में चल रही बातों को छिपाने, शक करने या छोटी बात पर ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

कारोबार और नौकरी में आज सतही जानकारी पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा. बिल, टैक्स, पेमेंट और समझौते से जुड़े कागज दोबारा पढ़ें. किसी की मीठी बात सुनकर तुरंत पैसा लगाने या उधार देने से बचना बेहतर रहेगा.

वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए संपर्क, रचनात्मक काम या आमदनी से जुड़े अवसर बन सकते हैं. मेष, मिथुन और धनु राशि वालों को अनियोजित खर्च, थकान और कार्यस्थल की उलझनों को संभालना पड़ सकता है.

रात 10:46 बजे चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद कुछ राशियों को मानसिक दबाव से राहत मिलेगी, जबकि कुछ लोगों को यात्रा, खर्च या अगले दिन की योजना पर ध्यान देना होगा.

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मेष राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 01:03 तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी लग जाएगी. गणेशोत्सव के पावन माहौल में आज चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से आठवें भाव (वृश्चिक राशि) में रहेंगे, फिर वे नौवें भाव (धनु राशि) में चले जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) भी लग रही है. आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने, अपनी सीक्रेट प्लानिंग को बनाए रखने और दफ्तर की उलझनों को ठंडे दिमाग से सुलझाने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज का दिन थोड़ी सावधानी मांग रहा है. छठे भाव के सूर्य के प्रभाव से आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आठवें भाव में चंद्रमा होने से अचानक कोई तकनीकी गड़बड़ी या काम का नया झंझट सामने आ सकता है. रिसर्च, आईटी, डेटा, ऑडिट, सीए और टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को अपनी बारीकियों का पूरा फायदा मिलेगा. अगर आप बिजनेस करते हैं, तो टैक्स, बिलिंग और कागजी काम बिल्कुल साफ-सुथरे रखें. किसी नए सौदे या नई पार्टनरशिप में जल्दबाजी में हां बोलने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज थोड़ा हाथ खींचकर चलने की जरूरत है. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक किसी मशीन की खराबी, गाड़ी की रिपेयरिंग या मेडिकल खर्च की तरफ इशारा कर रहा है. हालांकि, पुराना अटका हुआ पैसा या किसी पुराने मामले से अचानक धन मिलने की उम्मीद भी बनेगी. अगर बैंक या पैसों से जुड़ा कोई जरूरी फैसला लेना है, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया निवेश या किसी को उधार देने का काम बिल्कुल न करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में बप्पा की पूजा और आरती से माहौल खुशनुमा रहेगा. आठवें चंद्रमा की वजह से कभी-कभार आपका मूड बिना बात के उखड़ सकता है, इसलिए परिवार वालों से बात करते वक्त गुस्सा या चिड़चिड़ापन न दिखाएं. ससुराल की तरफ से कोई जरूरी खबर मिल सकती है. शादीशुदा जिंदगी में पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. लव लाइफ में अपने पार्टनर से कुछ भी न छुपाएं और किसी तीसरे की बात सुनकर आपस में शक न पालें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत के लिहाज से आज पेट में भारीपन, गैस या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. काम के चक्कर में खाना छोड़ने या देर से खाने की गलती न करें. बाहर का तला-भुना, ज्यादा मसालेदार या बासी खाना बिल्कुल न खाएं. हल्का और घर का बना ताजा खाना लें और पानी खूब पिएं. रात 10:46 पर चंद्रमा के बदलते ही मन का भारीपन काफी हद तक दूर हो जाएगा. शाम को बप्पा की आरती के बाद थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में जरूरी न हो तो सफर टालें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह विघ्नहर्ता गणेश जी को 21 दूर्वा और सफेद मोदक या कोई सफेद मिठाई चढ़ाएं. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: लाल और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 01:03 तक रहेगी, जिसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के दौरान आज चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से ठीक सामने सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी व जनसंपर्क भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. इसके बाद वे आठवें भाव में चले जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) का असर भी देखने को मिलेगा. आज का दिन टीमवर्क मजबूत करने, दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर काम निकालने और पब्लिक डीलिंग में चमक बिखेरने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज का माहौल आपके लिए काफी सहयोगात्मक रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा आपको टीम के साथियों और सहकर्मियों से पूरा सपोर्ट दिलाएगा. अगर आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपकी विनम्रता और बात करने का सलीका लोगों को बहुत प्रभावित करेगा. पांचवें भाव में मौजूद सूर्य आपकी रचनात्मक समझ और तार्किक सोच को धार देंगे. बिजनेस करने वालों के लिए आज नए ऑर्डर्स पक्के करने, ग्राहकों से संबंध सुधारने और रीटेल काउंटर पर बिक्री बढ़ाने के अच्छे योग हैं. साझेदार के साथ मिलकर किसी नए प्लान पर काम शुरू करना फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों की आवाजाही के मामले में आज का दिन सुकून देने वाला रहेगा. डेली बिजनेस और रूटीन पेमेंट्स से कैश फ्लो अच्छा बना रहेगा. अगर किसी पुराने ग्राहक के पास पेमेंट फंसी थी, तो मीठी बातचीत से वह आज वापस आ सकती है. शुक्रवार का दिन होने से घर की सजावट, कपड़े या बप्पा के भोग-प्रसाद पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के दायरे में ही रहेगा. अगर कोई बड़ी खरीदारी या पैसों से जुड़ा पक्का सौदा करना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त का फायदा उठाएं. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल रहने की वजह से इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी या गैर-जरूरी खर्च से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर का माहौल आज बहुत शांत, अपनापन भरा और खुशियों से महकता रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा की स्थिति की वजह से शादीशुदा जिंदगी में मिठास और आपसी समझ साफ नजर आएगी. जीवनसाथी आपके हर काम में हाथ बंटाएंगे और शाम को मिलकर की गई बप्पा की पूजा घर में सकारात्मकता भर देगी. अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन दिल की बात खुलकर कहने का है. पार्टनर के साथ कोई छोटी शाम की सैर या डिनर का प्लान बन सकता है, जिससे दोनों के बीच भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
तबीयत के मामले में आज का दिन काफी चुस्त और तरोताजा रहेगा. मन में उत्साह बना रहेगा, जिससे काम करने की फुर्ती दिखेगी. बस लगातार भागदौड़ और ज्यादा बात करने के चलते शाम तक पैरों में हल्की थकान या कमर में हल्का खिंचाव आ सकता है. खान-पान में सादा और घर का बना ताजा भोजन लें, पानी खूब पिएं और ज्यादा मीठे से थोड़ा परहेज रखें. रात के समय थोड़ा रिलैक्स करें ताकि रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा आठवें भाव में जाएं, तो आपको थकान या भारीपन महसूस न हो.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में बेवजह का सफर टालें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम न छेड़ें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा और सफेद मोदक या मखाने की खीर का भोग लगाएं. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जप करें और किसी छोटी कन्या या जरूरतमंद को सफेद मिठाई भेंट करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 01:03 तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के दौरान चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा भाव - वृश्चिक राशि) में रहेंगे, फिर वे सातवें भाव (धनु राशि) में चले जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) लग रही है. आज का दिन अपनी सूझबूझ से दफ्तर के पेंडिंग काम निपटाने, विरोधी चालों को बेअसर करने और कानूनी या कागजी अड़चनों को सुलझाने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी फुर्ती और तेज दिमाग देखने लायक रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको काम के हर छोटे-बड़े पेंच सुलझाने में मदद करेगी. अगर कोई विरोधी आपके काम में नुक्स निकालने की फिराक में था, तो आज आपका सटीक काम उसकी बोलती बंद कर देगा. चौथे भाव में बैठे सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, हालांकि अधिकारियों के साथ बातचीत में अपनी टोन को हमेशा शालीन रखें. मीडिया, आईटी, डेटा हैंडलिंग, अकाउंट्स और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहेगा. बिजनेस करने वाले जातक अपनी टीम पर नजर रखें और समय पर डिलीवरी देकर ग्राहकों का भरोसा जीतें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज थोड़ा हिसाब-किताब दुरुस्त रखने की जरूरत है. छठे भाव के चंद्रमा की वजह से कोई पुराना बिल, उधारी या अचानक किसी जरूरी सर्विस पर खर्च सामने आ सकता है. किसी को भी आज के दिन उधारी देने से बचें, वरना पैसा लंबे समय तक अटक सकता है. अगर कोई पुराना लोन या ईएमआई चुकाने का प्लान है, तो स्थिति संभल जाएगी. पैसों से जुड़ा कोई जरूरी सौदा या बैंकिंग काम करना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त चुनें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में बप्पा की पूजा और आरती से माहौल खुशनुमा रहेगा. काम के अधिक दबाव के कारण शाम को घर पहुंचने पर चिड़चिड़ाहट दिखाने से बचें; परिवार के साथ बैठकर थोड़ा हल्का महसूस होगा. माताजी की सेहत का खास ख्याल रखें और घरेलू जिम्मेदारियों में अपनी हिस्सेदारी निभाएं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यावहारिक नजरिया आपकी कई उलझनों को सुलझाने में काम आएगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता का असर रिश्ते पर न पड़ने दें; एक छोटा सा प्यार भरा फोन कॉल या मैसेज पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
तबीयत के मामले में आज पेट का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा. गैस, अपच या खान-पान की अनियमितता से पेट में भारीपन हो सकता है. काम की आपाधापी में लंच स्किप न करें और बाहर का तला-भुना या ज्यादा मिर्च-मसालेदार खाना खाने से बचें. हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन लें तथा पानी खूब पिएं. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा सातवें भाव में जाएगा, तो आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. शाम को बप्पा की आरती के समय कुछ पल शांत बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी सफर से बचें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम न शुरू करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा, साबुत हरी मूंग और सफेद मिठाई का भोग लगाएं. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: हल्का हरा और सफेद
शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 01:03 तक रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। गणेशोत्सव के पावन माहौल में चंद्रमा आज रात 10:46 तक आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, संतान व रचनात्मकता भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे। इसके बाद वे छठे भाव (धनु राशि) में चले जाएंगे। रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा। दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) भी लग रही है। आज का दिन अपनी सूझबूझ से नए आइडियाज पर काम करने, संतान से जुड़ी खुशियां पाने और रचनात्मक फैसलों से लाभ उठाने का है।

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी सोच और काम करने का नया अंदाज लोगों को काफी पसंद आएगा। पांचवें भाव में चंद्रमा के रहने से क्रिएटिव राइटिंग, डिजाइनिंग, एजुकेशन, रिसर्च और प्लानिंग से जुड़े जातकों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। तीसरे भाव में बैठे सूर्य आपके आत्मविश्वास और नेटवर्किंग को ताकत दे रहे हैं, जिससे अधिकारियों से अपनी बात मनवाना आसान रहेगा। कारोबारी वर्ग के लिए आज नए कस्टमर्स को आकर्षित करने और त्योहारी मांग के मुताबिक नई योजनाएं पेश करने का बढ़िया मौका है। टीम के साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो कोई बड़ा समाधान हाथ लगेगा।

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन राहत भरा रहेगा। पुराने किसी क्रिएटिव काम या पिछले निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के आसार हैं। शुक्रवार होने के कारण घर की साज-सज्जा, बच्चों की जरूरतों या बप्पा के भोग-प्रसाद पर थोड़ा खर्च होगा, लेकिन यह आपके बजट के अंदर ही रहेगा। अगर कोई जरूरी चेक क्लियर कराना हो या पैसों से जुड़ा पक्का काम करना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करें। सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान शेयर बाजार में रिस्की दांव लगाने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें।

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में बप्पा की पूजा-आरती और गणेशोत्सव की रौनक से मन खुश रहेगा। बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी अच्छी आदत को देखकर मन को सुकून मिलेगा। परिवार के साथ हल्की-फुल्की बातचीत से दिनभर की मानसिक थकान गायब हो जाएगी। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; दोनों मिलकर घर की व्यवस्थाओं को प्यार से संभालेंगे। प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं जाहिर करने का अच्छा मौका है, और जो पहले से रिश्ते में हैं उनके बीच आपसी समझ और बढ़ेगी।

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
तबीयत के मामले में आज आप खुद को काफी हल्का और एक्टिव महसूस करेंगे। मन में पॉजिटिव विचार रहने से शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। हालांकि, ज्यादा मीठा या तला-भुना खाने से पेट में हल्का भारीपन आ सकता है, इसलिए खान-पान में सादा और ताजा भोजन ही चुनें। रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा छठे भाव में जाएगा, तो शरीर को थोड़ा आराम देना जरूरी होगा ताकि अनिद्रा या थकान न हो। शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ देर आंखें बंद करके शांत बैठें।

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में जरूरी न हो तो सफर टालें। सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम न छेड़ें। शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर का भोग लगाएं। मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को थोड़ा सा गुड़ या सफेद मिठाई खिलाएं।

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का मान दोपहर 01:03 बजे समाप्त होगा, जिसके बाद दुर्गाष्टमी की तिथि लग जाएगी. पूरे दिन गणेशोत्सव की धूम के बीच चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता व वाहन भाव - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे, फिर वे पांचवें भाव में चले जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) की शुरुआत भी हो रही है. आज का दिन घर-गृहस्थी के साजो-सामान को व्यवस्थित करने, माताजी का आशीर्वाद लेने और दफ्तर में शांति से अपनी स्थिति मजबूत रखने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन हड़बड़ी दिखाने के बजाय स्थिरता से आगे बढ़ने का है. चौथे भाव का चंद्रमा आपको अपने ऑफिस के वर्कस्पेस, फाइलों और जरूरी प्रोजेक्ट्स के बैकअप पर ध्यान देने को कहेगा. दूसरे भाव में गोचर कर रहे सूर्य आपकी वाणी में वजन लाएंगे, लेकिन बोलते वक्त यह ध्यान रखें कि आपकी बात किसी को चुभ न जाए. मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी, इंटीरियर और ऑटोमोबाइल से जुड़े जातकों के लिए दिन ठोस प्रगति का रहेगा. बिजनेस में आज कोई बड़ा प्रयोग करने के बजाय पुराने ऑर्डर्स और मौजूदा ग्राहकों की सर्विस पर फोकस रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन बचत पर ध्यान देने और गैर-जरूरी दिखावे से बचने का है. दूसरे भाव में सूर्य के प्रभाव से बैंक बैलेंस सुरक्षित रहेगा और घर के लिए किसी उपयोगी वस्तु की खरीदारी पर धन लग सकता है. शुक्रवार का दिन होने से भोग-प्रसाद और घरेलू सुविधाओं पर थोड़ा खर्च होगा, पर वह बजट के भीतर ही रहेगा. अगर कोई पक्का आर्थिक सौदा, रजिस्ट्री या जरूरी बैंकिंग कार्य करना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान उधारी के लेन-देन या शेयर बाजार में जोखिम भरे दांव से दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में बप्पा के पूजन से माहौल शांत, अनुशासित और गरिमामय रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा माताजी के साथ रिश्ते को और गहरा बनाएगा, उनके साथ बैठकर बातचीत करने से मन को शांति मिलेगी. परिवार के किसी पुराने मुद्दे पर सबकी सहमति बनेगी. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा; दोनों मिलकर घर के दायित्वों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता या काम का तनाव पार्टनर पर न निकालें; थोड़ा वक्त निकालकर उनकी बात सुनेंगे तो रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
तबीयत के मामले में आज थोड़ा खान-पान पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. चौथे भाव के चंद्रमा और दिनभर की भागदौड़ के चलते सीने में भारीपन, गैस या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. ज्यादा तला-भुना, बासी या भारी भोजन न लें; सादा, ताजा और घर का बना खाना ही खाएं. पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा त्रिकोण भाव में जाएंगे, तो मन का तनाव काफी हद तक हल्का हो जाएगा. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ॐ का उच्चारण करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान नया काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को थोड़ा सा गुड़ व सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में दोपहर 01:03 तक सप्तमी की व्याप्ति रहेगी, तत्पश्चात महालक्ष्मी व्रत की अष्टमी तिथि का आगमन होगा. उत्सव के इस उल्लासपूर्ण माहौल में चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद व साहस भाव - वृश्चिक राशि) में डेरा डालेंगे, जिसके बाद वे चौथे भाव में संचरण करेंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 01:03 के उपरांत भद्रा (विष्टि करण) का प्रभाव शुरू होगा. आज का दिन अपनी त्वरित निर्णय क्षमता, तेज संवाद कौशल और फील्ड वर्क से रुके हुए कामों में रफ्तार भरने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी फुर्ती और बारीक काम करने की आदत की सब तारीफ करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको नए प्रयोग करने, ईमेल्स व कॉल्स को तेजी से निपटाने और टीम को लीड करने का हौसला देगी. आपकी ही राशि में बैठे सूर्य आपके रुतबे को बढ़ा रहे हैं, जिससे सीनियर्स आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे. मीडिया, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, पीआर और आईटी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी गतिशील और फलदायी रहेगा. कारोबारी वर्ग नए क्लाइंट्स से संपर्क साधें, प्रचार-प्रसार की नई रणनीति बनाएं और माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन आपकी सक्रियता और संपर्कों से लाभ पाने का है. किसी पुरानी क्लाइंट डील या कमीशन से जुड़ा पैसा आज खाते में आ सकता है. शुक्रवार होने से कपड़ों, उपहारों या बप्पा की पूजा सामग्री पर थोड़ा खर्च होगा, लेकिन यह आपके बजट को नहीं बिगाड़ेगा. अगर किसी अनुबंध, बैंक लेन-देन या महत्वपूर्ण कागजात पर दस्तखत करने हों, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान उधारी के लेन-देन या बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गणेशोत्सव की आरती और पूजा से मन प्रसन्न और हल्का रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ बातचीत में अपनत्व बढ़ेगा और वे आपकी किसी योजना में मदद भी करेंगे. लग्न में सूर्य होने से घर में अपनी बात मनवाने का दबाव न डालें, बल्कि परिजनों की राय को भी तवज्जो दें. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सहज रहेगा; दोनों मिलकर शाम की पूजा और घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ बातचीत में खुलापन रहेगा, जिससे आपसी समझ और भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप दिनभर चुस्त, फुर्तीले और मानसिक रूप से सजग रहेंगे. हालांकि, लगातार टाइपिंग, फोन कॉल्स और भागदौड़ के चलते शाम के समय कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ा विराम लें और अपनी आंखों को आराम दें. खान-पान में सात्विक, ताजा और हल्का आहार शामिल करें; ज्यादा तले-भुने या मिर्च-मसालेदार खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा चौथे भाव में जाएंगे, तो गहरी नींद और मानसिक सुकून का अनुभव होगा. शाम को बप्पा की आरती के बाद थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, साबुत हरी मूंग और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ श्रीं श्रियै नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: तोतिया हरा और हल्का सफेद
शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल सप्तमी दोपहर 01:03 बजे पूर्ण होगी और इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रभाव आरंभ हो जाएगा. गणेशोत्सव के पावन अवसर पर चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे, फिर वे तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग का प्रभाव रहेगा. दोपहर 01:03 से विष्टि करण (भद्रा) भी लग रही है. आज का दिन अपनी मीठी वाणी से बिगड़े काम संवारने, बैंक बैलेंस को मजबूत करने और पारिवारिक मामलों को सुलझाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कामकाज में आज आपकी बातचीत का लहजा और सौम्य व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको क्लाइंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावी संवाद करने में मदद करेगी. बारहवें भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से दूरदराज के संपर्कों, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स या ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े कामों में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. रीटेल, बैंकिंग, लीगल, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा. बिजनेस करने वाले जातक नकदी के लेन-देन को व्यवस्थित रखें और ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाकर नए ऑर्डर्स पक्के करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन संचित पूंजी में बढ़ोतरी और पुराने अटके धन की वापसी के संकेत दे रहा है. दूसरे भाव का चंद्रमा दैनिक आमदनी और व्यापारिक लाभ को स्थिर बनाए रखेगा. शुक्रवार का दिन होने से घर की सुख-सुविधाओं, वस्त्रों या बप्पा के भोग-प्रसाद पर कुछ धन व्यय हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट को प्रभावित नहीं करेगा. यदि कोई महत्वपूर्ण वित्तीय समझौता, बैंक लोन या जरूरी कागजी प्रक्रिया निपटानी हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान उधारी के लेन-देन या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गणेशोत्सव और महालक्ष्मी पूजन के आगमन से माहौल भक्तिमय, शांत और खुशनुमा बना रहेगा. दूसरे भाव के प्रभाव से परिजनों के बीच आपसी तालमेल गहरा होगा और किसी पारिवारिक आयोजन पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मधुर रहेगा; दोनों मिलकर शाम की पूजा और घरेलू जिम्मेदारियों को खुशी-खुशी पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन आत्मीयता बढ़ाने वाला रहेगा; साथी के साथ अपने मन की बात साझा करने से आपसी भरोसा और ज्यादा पक्का होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत के लिहाज से दिन कुल मिलाकर संतुलित और आरामदायक रहेगा. हालांकि, खान-पान की लापरवाही या अधिक मीठा/तैलीय भोजन लेने से गले में हल्की खराश या दांतों-मसूड़ों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. भोजन में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें तथा गुनगुने पानी का सेवन करें. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे, तो ऊर्जा और ताजगी में और सुधार दिखेगा. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में जरूरी न हो तो सफर टालें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ शुं शुक्राय नमः' व 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जप करें और किसी कन्या या गाय को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

तिथि पत्रक के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का प्रभाव दोपहर 01:03 तक रहेगा, इसके उपरांत दुर्गाष्टमी तिथि लग जाएगी. गणेशोत्सव के पावन पर्व के बीच चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न - वृश्चिक) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे दूसरे भाव (धनु राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र बना रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग का प्रभाव रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) की उपस्थिति रहेगी. आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई धार देने, खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारियां संभालने और पुरानी योजनाओं को जमीन पर उतारने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी कार्यशैली और सक्रियता देखने लायक होगी. लग्न में चंद्रमा के रहने से आप हर काम को पूरे मनोयोग और बारीकी से पूरा करेंगे. ग्यारहवें भाव में स्थित सूर्य आपके नेटवर्क और संपर्कों को मजबूती दे रहे हैं, जिससे अधिकारियों व वरिष्ठ लोगों का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, पुलिस, सेना, टेक्निकल ऑपरेशंस, मेडिसिन और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी उपलब्धियों भरा साबित हो सकता है. कारोबारी वर्ग अपने ग्राहकों की संतुष्टि पर खास जोर दें, पुरानी पेंडिंग डील्स को आगे बढ़ाएं और स्टॉक की व्यवस्था को चाक-चौबंद रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन आमदनी के प्रवाह को मजबूत बनाए रखने का संकेत दे रहा है. ग्यारहवें भाव के सूर्य के प्रभाव से पूर्व में किए गए प्रयासों और पुरानी डील्स से धन लाभ होने के पूरे आसार हैं. शुक्रवार होने की वजह से घर के उत्सव, साज-सज्जा या पूजा-पाठ की सामग्री पर कुछ जरूरी खर्च होगा, जो आपके बजट के भीतर ही रहेगा. यदि किसी महत्वपूर्ण कागजात, वित्तीय समझौते या बैंक संबंधी जरूरी काम को पूरा करना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का पूरा लाभ उठाएं. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गणेशोत्सव की आरती और पूजा से मन शांत, प्रसन्न और सकारात्मक रहेगा. लग्न में चंद्रमा होने से स्वभाव में सौम्यता बनी रहेगी, जिससे परिजनों के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे. बड़े भाई-बहनों या घर के बड़ों से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श सफल रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत गहरा रहेगा; दोनों मिलकर घर के कार्यों और शाम की पूजा को सहजता से संपन्न करेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन स्पष्टता और निकटता लाने वाला रहेगा; अपने साथी के साथ दिल की बात साझा करने से आपसी भरोसा और प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आज आप खुद को ऊर्जावान, चुस्त और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शाम के समय आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन आ सकता है. काम के बीच थोड़ा समय निकालकर विश्राम जरूर करें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तले-भुने या गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाएंगे, तो मन और अधिक शांत व स्थिर महसूस करेगा. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल मौन रहकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर का भोग लगाएं. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जप करें और किसी गाय को थोड़ा सा गुड़ व सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: सिंदूरी लाल और हल्का सफेद
शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

दिन के पहले पहर में दोपहर 01:03 बजे तक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी. बप्पा के उत्सव की भक्ति के बीच चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में आ जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 01:03 से विष्टि करण (भद्रा) भी प्रभावी हो जाएगा. आज का दिन शांत रहकर बैकएंड के पेंडिंग काम निपटाने, गैर-जरूरी भागदौड़ से बचने और खर्चों पर लगाम कसने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कामकाज के मामले में आज का दिन सामने आकर हुक्म चलाने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम करने के लिए बेहतरीन है. दसवें भाव में सूर्य के मजबूत गोचर से आपकी साख और अधिकार बरकरार रहेंगे, लेकिन बारहवें चंद्रमा की मौजूदगी से ऑफिस में अचानक कोई अनचाही जिम्मेदारी या अतिरिक्त काम का बोझ आ सकता है. दूर के क्लाइंट्स, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, लीगल फॉर्मैलिटीज और ऑनलाइन पत्राचार से जुड़े लोगों को अपनी समझदारी का बढ़िया लाभ मिलेगा. कारोबारी जातक बिना जांचे-परखे किसी नए अनुबंध पर दस्तखत न करें और पुराने ऑर्डर्स को सही समय पर पूरा कराने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने की सलाह है. बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक किसी बिल, गैजेट के मेंटेनेंस या यात्रा पर अनियोजित खर्च करा सकता है. हालांकि, दसवें भाव के सूर्य की कृपा से नियमित आमदनी में कोई कमी नहीं आएगी. शुक्रवार होने से धार्मिक कार्यों, दान-पुण्य या घर की जरूरतों पर भी योजनाबद्ध तरीके से खर्च होगा. अगर बैंक का कोई जरूरी काम या वित्तीय फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी को कर्ज देने या शेयर बाजार में जल्दबाजी से जोखिम उठाने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गणेशोत्सव की आरती और पूजा से मन को असीम शांति मिलेगी. बारहवें चंद्रमा के चलते आज आप भीड़भाड़ से थोड़ा दूर रहकर एकांत में बैठना पसंद कर सकते हैं. परिजनों से बातचीत करते वक्त शांत रहें और किसी पुरानी बात पर बहस न करें. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके काम आएगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोगात्मक रवैया आपकी चिंताओं को कम करेगा. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहें; साथी के साथ बैठकर सादगी से अपने विचार साझा करेंगे तो आपसी विश्वास और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन स्क्रीन टाइम ज्यादा होने और दिनभर की भागदौड़ से शाम तक आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और थोड़ा विश्राम लें. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें; ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजों से बचें और पानी भरपूर पिएं. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएंगे, तो सुस्ती छंट जाएगी और मन में नई ताजगी आ जाएगी. शाम को बप्पा के सामने कुछ पल ध्यान में बैठें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में जरूरी न हो तो सफर टालें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाएं, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को भीगी हुई चना दाल या सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: सुनहरा पीला और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

पंचांग गणना के मुताबिक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी की अवधि दोपहर 01:03 बजे समाप्त होगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के बीच चंद्रमा आज रात 10:46 तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय, लाभ, मित्र व सिद्धि भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे बारहवें भाव में जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा. आज का दिन आपके पुराने संपर्कों को भुनाने, व्यावसायिक मुनाफे को समेटने और मित्रों के सहयोग से नए रास्ते खोलने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली और मेहनत का पूरा फल आपको मिलता दिखाई देगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों के साथ आपके तालमेल को बहुत मजबूत बनाएगी. नौवें भाव में बैठे सूर्य आपके भाग्य को सहारा दे रहे हैं, जिससे अटके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी. आईटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी उपलब्धियों भरा साबित होगा. बिजनेस करने वाले जातक अपनी पुरानी डील्स को फाइनल करने और नेटवर्क के जरिए नए क्लाइंट्स जोड़ने में सफल रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन शानदार लाभ और आर्थिक मजबूती के संकेत दे रहा है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा अटके हुए पेमेंट्स की वापसी और पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न दिलाने में बहुत मददगार रहेगा. शुक्रवार होने से घर की सुख-सुविधाओं, भोग-प्रसाद या परिवार की जरूरतों पर योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा धन खर्च होगा, पर आपकी बचत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर किसी महत्वपूर्ण अनुबंध, वित्तीय कागजात या बैंक संबंधी कार्य को अंतिम रूप देना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गणेशोत्सव की आरती और पूजा के चलते वातावरण शांत, मर्यादित और भक्तिमय बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या परिवार के वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपकी उलझनों को दूर करेगा. मित्रों के साथ बातचीत में आत्मीयता रहेगी और किसी मांगलिक योजना पर चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भरोसा गहरा होगा; दोनों मिलकर घर के आयोजनों और जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद सुखद और सकारात्मक रहेगा; अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर ईमानदार बातचीत रिश्ते को और मजबूत बनाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से दिनभर आप खुद को काफी ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे. मन में संतोष का भाव रहने से कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम के समय घुटनों, पिंडलियों या एड़ियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ा समय निकालकर विश्राम जरूर लें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तले-भुने या भारी भोजन से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा बारहवें भाव में जाएंगे, तो गहरी नींद और आराम के लिए समय निकालें. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी गाय को थोड़ा सा गुड़ व सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

पंचांग के हिसाब से आज दोपहर 01:03 तक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का मान रहेगा, इसके बाद दुर्गाष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा. गणेशोत्सव के भक्तिमय माहौल में चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, कार्यक्षेत्र व सामाजिक प्रतिष्ठा भाव - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे, फिर वे ग्यारहवें भाव में चले जाएंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) का असर भी देखने को मिलेगा. आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने, अधिकारियों का भरोसा जीतने और अपने काम को व्यवस्थित अंदाज में पूरा करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी लगन, एकाग्रता और समयबद्ध काम करने का तरीका सबको प्रभावित करेगा. दसवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में रुतबा और साख बढ़ाएगा. हालांकि, आठवें भाव में स्थित सूर्य के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा संभलकर रहें और अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी सिर्फ जरूरी लोगों तक ही सीमित रखें. आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तकनीकी विश्लेषण, ऑपरेशंस, रिसर्च और प्रबंधन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी उपलब्धियां दिला सकता है. कारोबारी जातक अपने वर्कस्पेस के अनुशासन और डिलीवरी टाइमलाइन को चाक-चौबंद रखें, जिससे ग्राहकों का विश्वास और मजबूत हो.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन पेशेवर स्थिरता और नियमित कमाई को बनाए रखने का है. दसवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र से जुड़ा आमदनी का फ्लो सामान्य बना रहेगा. अष्टम भाव के सूर्य के प्रभाव से किसी पुराने तकनीकी उपकरण की सर्विसिंग, गाड़ी के रखरखाव या अचानक आए घरेलू बिल पर थोड़ा खर्च हो सकता है. शुक्रवार होने की वजह से भोग-प्रसाद और घर की जरूरतों पर भी योजनाबद्ध खर्च रहेगा. यदि किसी जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करने हों या बैंकिंग संबंधी काम निपटाने हों, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे सट्टे या बड़े अनियोजित निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गणेशोत्सव की आरती और महालक्ष्मी पूजन के आगमन से माहौल बहुत शांत, मर्यादित और भक्तिमय बना रहेगा. दसवें चंद्रमा के कारण आज आप घर लौटने के बाद भी थोड़ा काम के ख्यालों में उलझे रह सकते हैं; परिजनों के साथ बैठकर चाय पिएं और उनकी बातें सुनें. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको संबल देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; वे आपकी जिम्मेदारियों और व्यस्तता को समझते हुए घरेलू मोर्चे पर पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में साथी के साथ करियर और भविष्य को लेकर सकारात्मक व भरोसेमंद बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में भावनात्मक परिपक्वता आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप दिनभर चुस्त और सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन लगातार स्क्रीन टाइम और भागदौड़ के चलते शाम के समय कमर में हल्का खिंचाव, पैरों में थकान या आंखों में जलन महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में स्क्रीन से नजरें हटाकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तली-भुनी मिठाइयों और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें तथा पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा ग्यारहवें भाव में जाएंगे, तो मानसिक हल्कापन और सुकून साफ महसूस होगा. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, शमी पत्र और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी गाय को थोड़ा सा गुड़ व सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आज दोपहर 01:03 बजे सप्तमी तिथि समाप्त होगी और इसके उपरांत महालक्ष्मी व्रत की पावन अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. गणेशोत्सव के भक्तिमय दौर में चंद्रमा रात 10:46 तक आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य, धर्म व उच्च अध्ययन भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे, फिर वे दसवें भाव (धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात 10:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 01:35 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 01:03 से भद्रा (विष्टि करण) का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा. आज का दिन भाग्य के सहयोग, वरिष्ठों के मार्गदर्शन और पुरानी अड़चनों को सुलझाकर मानसिक शांति पाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कामकाज के क्षेत्र में आज भाग्य आपके पक्ष में खड़ा नजर आएगा. नौवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से अटके हुए प्रोजेक्ट्स और पेंडिंग मंजूरियों में अचानक सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. सातवें भाव में बैठे सूर्य के प्रभाव से साझेदारों और बड़े क्लाइंट्स के साथ बातचीत में आपकी साख बढ़ेगी, बस बातचीत के दौरान अपने रुख को लचीला रखें. एजुकेशन, रिसर्च, पब्लिशिंग, लीगल, कंसल्टेंसी और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी समझदारी के लिए सराहना मिलेगी. कारोबारी वर्ग नई डील्स और अनुबंधों पर चर्चा आगे बढ़ाएं और पुराने संपर्कों से संपर्क साधकर नए ऑर्डर्स पक्के करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन भाग्य और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ पाने के अच्छे संकेत दे रहा है. नौवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से किसी दूरदराज के काम या पुराने निवेश से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे. शुक्रवार का दिन होने से घर की सुख-सुविधाओं, वस्त्रों, भोग-प्रसाद या धार्मिक कार्यों पर योजनाबद्ध खर्च होगा, जो आपके बजट के भीतर ही रहेगा. यदि किसी महत्वपूर्ण वित्तीय समझौते, बैंक कार्य या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हों, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गणेशोत्सव की आरती और महालक्ष्मी पूजन के आगमन से माहौल शांत, सौहार्दपूर्ण और भक्तिमय बना रहेगा. पिता, गुरु या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत सुंदर रहेगा; दोनों मिलकर शाम की पूजा और घरेलू जिम्मेदारियों को प्रेमपूर्वक पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा; अपने साथी के साथ भविष्य और करियर से जुड़ी बातों को साझा करने से आपसी भरोसा और अपनापन और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ऊर्जावान रहेगा और मन में संतोष का भाव बना रहेगा. हालांकि, मौसम के असर और दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम के समय जांघों या पैरों में हल्की थकान और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तले-भुने या गरिष्ठ पकवानों से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. रात 10:46 के बाद जब चंद्रमा दसवें भाव में जाएंगे, तो ऊर्जा और ताजगी में और निखार आएगा. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:43 से 12:15 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शुक्रवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का जप करें और किसी कन्या या गाय को थोड़ा सा गुड़ व सफेद मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: हल्का पीला और दूधिया सफेद
शुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 06:24 AM (IST)
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