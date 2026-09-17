लव लाइफ में खत्म नहीं हो रही परेशानी, राधा अष्टमी पर कर लें ये उपाय, हर समस्या का है समाधान

राधा अष्टमी पर मोर पंख के साथ चांदी की पायल या बिछिया खरीदने की भी धार्मिक मान्यता है. पूजा के दौरान इन चीजों को राधा रानी के चरणों से स्पर्श कराकर सुहागिन महिला को उपहार में दिया जा सकता है या स्वयं धारण किया जा सकता है. मान्यता है कि इससे सौभाग्य और दांपत्य सुख की कामना की जाती है.