Mithun Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: इन 2 क्षेत्रों में काम करने वालों मिथुन वालों को मिलेगा इनसेंटिव, पढ़े साप्ताहिक राशिफल
Mithun Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मिथुन राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mithun Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग पार्टनशिप बिज़नेस में पारदर्शिता बनाए रखें, वरना भविष्य में मतभेद हो सकते हैं.
- अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड और व्यापार संघर्षों के कारण कुछ सौदे अटक सकते हैं. एन्सेस्ट्राल बिज़नेस में विस्तार की योजना बनेगी.
- महिला उद्यमियों को सरकार की ओर से कोई बड़ी सहायता या सब्सिडी मिलने के योग हैं.
- बिज़नेस में लाभ और हानि का संतुलन बना रहेगा, इसलिए बड़े निवेश से बचें.
- मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को अच्छे इंसेंटिव मिल सकते हैं.
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले जातकों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है.
- वर्क फ्रॉम होम कर रही वुमन के लिए समय अनुकूल है. एम्प्लॉयड पर्सन को प्रमोशन के साथ-साथ ट्रांसफर के भी संकेत मिल रहे हैं.
- बेरोजगारों को पार्ट-टाइम काम मिल सकता है. विवाहित जातकों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, शांति बनाए रखें.
- बजट संतुलित रखना जरूरी होगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.
- कुल मिलाकर यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति, संवाद और नए अवसरों का समय रहेगा.
- सप्ताह की शुरुआत में कुछ उलझनें या निर्णय लेने में असमंजस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी.
- अविवाहितों के लिए नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. लंबी दूरी की यात्रा सुखद और मनोरंजक रहेगी.
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