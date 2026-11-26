Vaibhav Suryavanshi Kundli 2027: जिस उम्र में युवा क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी की टीम में जगह बनाने का सपना देखते हैं, उस उम्र में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के मैदान पर इतिहास रच दिया है. महज 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू और फिर सिर्फ 35 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर वैभव ने पूरी दुनिया और भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

लेकिन अब चर्चा आईपीएल से कहीं आगे निकल चुकी है. क्रिकेट के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं? 27 मार्च 2027 को वैभव 16 साल के हो जाएंगे.

दिलचस्प बात यह है कि उनके 16वें जन्मदिन से ठीक पहले उनकी कुंडली में दशा और गोचर का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसने ज्योतिष के जानकारों को भी चौंका दिया है. कुंडली के अनुसार साल 2027 में 25 जनवरी से 6 अप्रैल और 11 दिसंबर के बाद का समय उनके करियर के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है.

कुंडली का वो 'चतुर्ग्रही योग', जिसने बनाया मैदान का सिकंदर

27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर में जन्मे वैभव सूर्यवंशी की उपलब्ध जन्मकुंडली मिथुन लग्न और धनु राशि की है, जबकि उनका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है. वैभव की कुंडली की सबसे बड़ी ताकत इसके दसवें भाव यानी करियर, पद और प्रतिष्ठा के घर में छिपी है, जहां सूर्य, बुध, मंगल और देवगुरु बृहस्पति एक साथ मीन राशि में विराजमान हैं.

यहां तीसरे भाव (पराक्रम) के स्वामी सूर्य और छठे भाव (प्रतिस्पर्धा) के स्वामी मंगल की युति बेहद खास है. मंगल लाभ भाव के भी स्वामी हैं. खेल जैसे कड़े मुकाबले वाले क्षेत्र में इन भावों का सीधा संबंध करियर के घर से होना किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है.

हंस महापुरुष योग और 'अस्त' गुरु का पेंच

ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों में 'हंस योग' को बेहद शुभ माना जाता है. वैभव की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि मीन में दशम भाव में बैठकर इस योग की शर्त तो पूरी करते हैं, लेकिन यहां एक तकनीकी पेंच यह है कि कुंडली में गुरु अस्त हैं. इसलिए इस योग के फल का आकलन करते समय ग्रह की शक्ति और अन्य ग्रहों के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

कुंडली की षड्बल गणना में सूर्य को 10.32, गुरु को 8.87 और मंगल को 5.59 रूपा बल प्राप्त है. सूर्य कुंडली के सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं, जो उन्हें मैदान पर निडर बनाते हैं. वहीं लग्नेश बुध का बल तय न्यूनतम स्तर से कम है और वे नीच राशि में हैं. हालांकि, स्वराशि के गुरु का साथ मिलने से 'नीचभंग' की एक अहम शर्त पूरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बुध की कमजोरी पूरी तरह खत्म हो गई है. यही कारण है कि बड़ी उपलब्धियों के साथ-साथ वैभव को अपनी बल्लेबाजी की तकनीक और निरंतरता पर लगातार काम करना होगा.

जब 35 गेंदों में जड़ा था ऐतिहासिक शतक, तब क्या थी ग्रहों की चाल?

28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव ने जब 35 गेंदों में शतक ठोककर क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया था, तब उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही थी. उस समय पराक्रम (सूर्य), प्रतिभा व भाग्य (शुक्र) और लग्न (बुध) के इस त्रिकोण ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. हालांकि किसी पिछली घटना और ग्रह दशा का मेल भविष्य की सफलता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है.

अब 3 नवंबर 2026 से वैभव की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, जो 3 मई 2028 तक चलेगी. ज्योतिष में राहु को अचानक बड़ी सफलता और चौंकाने वाले परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है.

25 जनवरी 2027: क्यों शुरू होने वाला है वैभव का 'गोल्डन पीरियड'?

नए साल की शुरुआत वैभव के लिए बड़े संकेत लेकर आ रही है. 24 जनवरी 2027 से उनकी कुंडली में गुरु की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी और ठीक अगले दिन, 25 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. कर्क राशि से गुरु की नवम दृष्टि सीधे वैभव के करियर भाव पर पड़ेगी, जहां पहले से जन्मकालीन चार ग्रह मौजूद हैं. दूसरी तरफ, शनि भी मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे. यानी करियर के भाव पर गुरु और शनि दोनों का सीधा प्रभाव रहेगा.

ज्योतिषीय के मुताबिक 25 जनवरी से 6 अप्रैल 2027 तक की अवधि वैभव को नए अवसर, बड़े मंच पर पहचान और करियर में लंबी छलांग दिलाने वाली साबित हो सकती है. हालांकि, धनु चंद्र राशि से गुरु का यह गोचर आठवें भाव में होगा, इसलिए इस दौरान सफलता की राह पूरी तरह आसान मान लेना जल्दबाजी होगी.

IPL 2027 में कैसी रहेगी वैभव की अग्निपरीक्षा?

आईपीएल का अगला सीजन वैभव के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा. अब विपक्षी टीमों के पास उनकी बल्लेबाजी की कमजोरी और ताकत का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर और डेटा है. ऐसे में पुराने करिश्मे को दोहराना और अलग-अलग परिस्थितियों में रन बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.

6 अप्रैल से 2 जुलाई 2027 के बीच चंद्र-राहु की दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा रहेगी. इसी दौरान 3 जून को शनि मीन से निकलकर मेष राशि यानी लाभ भाव में प्रवेश करेंगे. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेष शनि की नीच राशि है. जन्मकुंडली के अष्टकवर्ग में मेष राशि को कुल 26 अंक और शनि के भिन्नाष्टकवर्ग में महज 2 अंक मिले हैं.

इसके अलावा, 27 मार्च से शुरू होने वाले ताजिक वर्षफल में भी शुरुआती दशाएं बुध और केतु की हैं. इसलिए केवल शनि के लाभ भाव में पहुंचने से रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन की उम्मीद करना उचित नहीं होगा. अप्रैल से जून के बीच वैभव के बल्ले से शानदार पारियां तो निकलेंगी, लेकिन उन्हें कड़े मुकाबलों और फॉर्म में उतार-चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है.

साल 2027 का ज्योतिषीय कैलेंडर: इन तारीखों पर टिकी रहेंगी नजरें

25 जनवरी से 6 अप्रैल: नए अवसर और बड़ी पहचान मिलने की संभावना

6 अप्रैल से 2 जुलाई: प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन में निरंतरता की परीक्षा

2 जुलाई से 18 सितंबर: तकनीकी सुधार और नए अनुभवों का समय

18 सितंबर से 20 अक्टूबर: अपेक्षाकृत मिश्रित अवधि

20 अक्टूबर से 10 दिसंबर: करियर में नए अवसरों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा

11 दिसंबर के बाद वर्ष के दूसरे महत्वपूर्ण अवसरकाल की शुरुआत

दिसंबर 2027: क्या साल के अंत में मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी?

साल 2027 का आखिरी पड़ाव वैभव के लिए बेहद खास हो सकता है. 26 नवंबर 2027 को गुरु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से उनकी सप्तम दृष्टि एक बार फिर वैभव के करियर भाव पर पड़ेगी. इससे पहले 20 अक्टूबर को शनि भी वक्री होकर मीन राशि में लौट चुके होंगे.

वहीं 11 दिसंबर से ताजिक वर्षफल में गुरु की दशा शुरू होगी, जो 28 जनवरी 2028 तक चलेगी और वर्ष कुंडली में गुरु उच्च राशि में विराजमान हैं. जन्मकुंडली, वर्षफल और गोचर का यह तिहरा संगम दिसंबर 2027 में किसी बड़ी उपलब्धि या नए अवसर की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है.

क्या 2027 में पहनेंगे टीम इंडिया की नीली जर्सी?

ज्योतिषीय गणनाओं में साल 2027 की दो खिड़कियां 25 जनवरी से 6 अप्रैल और 11 दिसंबर के बाद, सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं. इन अवधियों में वैभव के पास चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने और बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका बन रहा है.

हालांकि सीनियर टीम इंडिया में चयन की कोई भी भविष्यवाणी अंतिम सत्य नहीं हो सकती. नीली जर्सी का टिकट पूरी तरह से उनके मैदान पर वास्तविक प्रदर्शन, फिटनेस, अनुभव और भारतीय टीम की जरूरतों पर निर्भर करेगा.

2027 में वैभव के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि वे कितनी तेज शतक लगा सकते हैं, बल्कि यह होगा कि क्या वे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी को लंबे समय तक निरंतरता में बदल पाते हैं? यदि वे ऐसा कर पाए, तो 2027 भारतीय क्रिकेट में उनके अगले बड़े कदम का वर्ष साबित होगा.

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