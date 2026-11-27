Kal Ka Rashifal, 28 November 2026: शनिवार, 28 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और अत्यंत शुभकारी शुक्ल योग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल देर रात 27:59:19 (तड़के 03:59:19) बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ होगा. वहीं दोपहर 12:51:09 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो शाम 05:17:04 (17:17:04) बजे तक कौलव करण और फिर देर रात 27:59:19 बजे तक तैतिल करण रहेगा. इसके अतिरिक्त रात 08:17:44 (20:17:44) बजे तक अत्यंत मंगलकारी शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग का संयोग बनेगा.

शनिवार का दिन कर्मफल दाता भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की आराधना का पावन दिन है. पुनर्वसु नक्षत्र और शुक्ल योग के प्रभाव से सिंह, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों को बेकरी व मेडिकल व्यवसाय में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा, फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा ऑफर, इंजीनियरिंग छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से जॉब मेल और अचानक धन लाभ होने के मजबूत योग हैं. वहीं मिथुन, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को विरोधियों की अफवाहों को नजरअंदाज करने, वाणी पर संयम रखने और व्यर्थ की चिंताओं से बचने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 28 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (28 नवंबर 2026, शनिवार)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी (देर रात 27:59:19 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी (देर रात 27:59:19 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी नक्षत्र: पुनर्वसु नक्षत्र (दोपहर 12:51:09 बजे तक), तत्पश्चात पुष्य

पुनर्वसु नक्षत्र (दोपहर 12:51:09 बजे तक), तत्पश्चात पुष्य करण: कौलव (शाम 17:17:04 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (देर रात 27:59:19 बजे तक)

कौलव (शाम 17:17:04 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (देर रात 27:59:19 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: शुक्ल योग (रात्रि 20:17:44 बजे तक), तत्पश्चात ब्रह्म योग

शुक्ल योग (रात्रि 20:17:44 बजे तक), तत्पश्चात ब्रह्म योग वार: शनिवार (भगवान शनिदेव व श्री हनुमान जी की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे, जिससे काम आसान हो जाएगा. मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी. कारोबार और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा. यदि कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करें, सफलता अवश्य मिलेगी. कई दिनों से रुका हुआ काम पूरा होने से मन प्रसन्न होगा. परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है.

वृष कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम करने में आसानी होगी. किसी अनुभवी व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है. किसी मित्र से मुलाकात खुशी देगी. शाम को किसी बर्थ-डे पार्टी में जा सकते हैं, जहां किसी रिश्तेदार से भेंट होगी. इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए डेली रूटीन में कुछ नए बदलाव करेंगे.

मिथुन कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे और स्थितियां जल्द ही सुधरती नजर आएंगी. आपका मिलनसार व्यवहार लोगों का प्रिय बना देगा. विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ें. जो लोग किसी बिजनेस में निवेश करने की सोच रहे हैं, वे किसी एक्सपर्ट से राय जरूर ले लें. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और जूनियर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे.

कर्क कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है. कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में बिताएंगे. आपके द्वारा कुछ सराहनीय कार्य किए जा सकते हैं, जिससे मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में सहकर्मियों की सहायता प्राप्त होगी. संतान पक्ष से सुख मिलेगा और पिता का आशीर्वाद बना रहेगा. अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल करेंगे, बस काबिलियत पर भरोसा रखें. कठिन परिस्थिति में लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी.

सिंह कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है. ऑफिस के किसी काम के कारण अचानक यात्रा हो सकती है. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा. काम में सहयोगियों का साथ मिलने से कार्य समय पर पूरा होगा. दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं. बेकरी के बिजनेस से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें.

कन्या कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए खास होने वाला है. कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला ले सकते हैं. धर्म और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें. कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार किसी काम में सहयोग करेंगे. कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं. बिजनेस करने वाली महिलाओं का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा. नवविवाहित दंपति के लिए दिन शानदार रहने वाला है. काम करने के तरीकों में बदलाव न करके मौजूदा स्थिति पर ही फोकस करें.

तुला कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे. परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे. सेहत के लिहाज से खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा. किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें. शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे और भविष्य को लेकर विचार करेंगे. संगीत क्षेत्र में रुझान रखने वालों को फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आ सकता है.

वृश्चिक कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. कुछ समय पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना अच्छा रहेगा. प्रोफेशनल कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव हो सकता है. मेडिकल स्टोर संचालकों को उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा. लोगों के सामने अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा और आपकी योजना से लोग प्रभावित होंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना आवश्यक है.

धनु कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. अपने कामों में ही व्यस्त रहें और बेवजह की गतिविधियों में रुचि न लें. किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य परेशानी का कारण बन सकता है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग कारगर साबित होगा. संतान पक्ष से कोई खास खुशखबरी मिलेगी, जिससे घर में सभी खुश होंगे. किसी काम में आसपास के लोग मददगार साबित होंगे. जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है.

मकर कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जो आर्थिक स्थिति और घर की व्यवस्था ठीक रखने में सहायक होंगे. व्यापार बढ़ाने के कुछ नए तरीके दिमाग में आएंगे. अपनी बातों को पिता से जरूर शेयर करें, इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा. मिलजुल कर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. निवेश के मामलों में घर के बड़ों से कोई नई सलाह मिलेगी.

कुंभ कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. व्यवसाय में पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन पर लगाएंगे. सही रणनीति बनाकर काम करने से सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी. कई उलझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होगी. किसी काम से अच्छा फायदा होगा और अधूरा काम पूरा हो जाएगा. लोगों का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. इंजीनियरिंग के छात्रों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ईमेल आ सकता है.

मीन कल का राशिफल 28 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है. कई नई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और उचित परिणाम मिलेंगे. पहले शुरू किया हुआ काम कल पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा. धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें. तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे. दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी. अचानक धन लाभ होने से चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी.

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