Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके मन को संवेदनशील और कल्पनाशील बना देगा. किसी पुराने काम या रिश्ते से जुड़ी भावना अचानक उभर सकती है. ऑफिस में लोग आपकी सलाह (Guidance) चाहेंगे, लेकिन आप खुद थोड़ा असमंजस में पड़ सकते हैं. दिन योजना (Planning) के लिए ठीक है, लेकिन बड़े फैसले टालें. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा पर मन-स्थिति बदलना (Mood Swings) भी रहेगा. छात्रों के लिए कला, लेखन, संगीत और कल्पना वाले विषय शुभ. सेहत में पानी की कमी और थकान.

Career (कैरियर): सलाह की भूमिका बढ़ेगी.

Love (प्रेम): भावुकता बढ़ेगी.

Education (शिक्षा): रचनात्मक विषयों में लाभ.

Health (सेहत): थकान–डिहाइड्रेशन.

Finance (धन): छोटे खर्च बढ़ेंगे.

उपाय: पीपल को जल चढ़ाएं.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Red (लाल) । Lucky Number (भाग्यांक): 3

वृषभ (Taurus) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपके संपर्क-संबंध (Network) को मजबूत करेगा. कोई पुराना जुड़ाव फायदा दे सकता है या नया अवसर हाथ लगेगा. ऑफिस में टीम वर्क अच्छा रहेगा, पर आपकी धैर्यशीलता थोड़ा कम होगी. रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा लेकिन अधिक उम्मीदें छोटी नाराज़गी ला सकती हैं. छात्रों के लिए समूह अध्ययन उपयोगी. सेहत में पैर–घुटनों में हल्का दर्द.

Career (कैरियर): नया संपर्क लाभ देगा.

Love (प्रेम): आकर्षण बढ़ेगा.

Education (शिक्षा): समूह अध्ययन शुभ.

Health (सेहत): पैरों में हल्का दर्द.

Finance (धन): आय का नया स्रोत.

उपाय: खीर का दान.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Green (हरा) । Lucky Number (भाग्यांक): 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज कार्यक्षेत्र में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दोनों बढ़ाएगा. कोई बड़ा मामला या ज़िम्मेदारी अचानक मिल सकती है. आपको व्यावहारिक (Practical) और भावुक दोनों संतुलन रखना होगा. रिश्तों में गंभीरता और देखभाल बढ़ेगी—साथी (Partner) आपकी बातों को गहराई से महसूस करेगा. छात्रों के लिए रणनीति, प्रबंधन और कानून जैसे विषय उपयोगी. सेहत में आँखों की थकान और सिर भारी.

Career (कैरियर): जिम्मेदारी बढ़ेगी.

Love (प्रेम): गंभीर जुड़ाव.

Education (शिक्षा): रणनीति वाले विषय ठीक.

Health (सेहत): सिर–आँखें भारी.

Finance (धन): नए काम पर खर्च.

उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Sky Blue (फीका नीला) । Lucky Number (भाग्यांक): 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 2 दिसंबर 2025

मीन चंद्रमा आज आपकी सोच को गहरा और आध्यात्मिक बनाएगा. किसी दूर यात्रा या उच्च अध्ययन (Higher Studies) का संकेत मिल सकता है. ऑफिस में लोग आपकी समझ और सुझाव मानेंगे. रिश्तों में भावनात्मक मेल-जोल बढ़ेगा लेकिन अधिक सोच (Overthinking) आपको थका सकता है. छात्रों के लिए साहित्य, दर्शन और विदेश अध्ययन शुभ. सेहत में पाचन कमजोर.

Career (कैरियर): सीख और यात्रा का योग.

Love (प्रेम): गहरा जुड़ाव.

Education (शिक्षा): उच्च अध्ययन में लाभ.

Health (सेहत): पाचन कमजोर.

Finance (धन): यात्रा खर्च बढ़ेगा.

उपाय: पीला फल दान करें.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): White (सफेद) । Lucky Number (भाग्यांक): 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.