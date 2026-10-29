1 नवंबर को दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान एक बार फिर बड़े सियासी घमासान का गवाह बनने जा रहा है. कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी में है. राहुल गांधी खुद छात्रों और युवाओं से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जुटने की अपील कर रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी शक्ति प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह गोचर राहुल गांधी के जनाधार और जनसंपर्क के लिहाज से बेहद अहम है. मगर क्या यह बदलाव सीधे तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए काफी होगा?

सियासी हलचल: कारोबारियों की चिंता और पुलिस की सख्त शर्तें

रैली की तारीख नजदीक आते ही राजधानी में हलचल तेज है. एक तरफ जहां राहुल गांधी ने छात्र संगठनों और नागरिक समाज से साझा मंच पर आने का आह्वान किया है, वहीं दूसरी तरफ त्योहारी सीजन का हवाला देकर व्यापारियों के एक वर्ग ने इस रैली को टालने की मांग उठाई है.

नमस्कार, चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है। सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए। एक ही protest है - देश का protest है। Don't worry about the police, don't worry about lathis - the BJP will not have the guts to try any of their antics. Come march with us - we will walk together to protect the Constitution, to protect the Indian nation. घबराने की जरूरत नहीं है। I urge all student groups, regardless of your political affiliation - if you feel that India is under attack, if you feel you are under attack, your expression, your ideas, your way of thinking is under attack, come and join us. It will be a fantastic march, and it's a march for the soul of this country. Looking forward to seeing all of you there. 🗓️ 1 नवंबर 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली #ChaloDilli — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 29, 2026

प्रशासनिक मोर्चे पर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि रैली की इजाजत रद्द नहीं की गई है. कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. हालांकि सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए सख्त हिदायतें दी गई हैं, मैदान से बाहर किसी भी तरह के पैदल मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी.

गुरु का गोचर, राहुल की कुंडली क्या कहती है?

31 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. राहुल गांधी की उपलब्ध जन्म कुंडली (तुला लग्न और धनु राशि) के लिहाज से यह गोचर बेहद खास है, कैसे आइए समझते हैं-

11वें और 9वें भाव का संयोग: तुला लग्न से सिंह राशि 11वां (लाभ व विस्तार) भाव है, जबकि चंद्र राशि धनु से यह 9वां (भाग्य व जनसमर्थन) स्थान बनता है. शास्त्रीय ग्रंथ फलदीपिका के अनुसार जन्मचंद्र से नवम भाव में गुरु का भ्रमण संपर्क और प्रयासों में अनुकूलता लाता है.

भिन्नाष्टकवर्ग की मजबूती: गुरु भिन्नाष्टकवर्ग में सिंह राशि को 7 शुभ बिंदु मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि राहुल का संदेश पार्टी के पारंपरिक कोर वोटर से आगे निकलकर नए वर्गों तक पहुंच सकता है.

वेध रहित स्थिति: नवम गुरु का वेध स्थान कन्या राशि है. रैली के दिन वहां कोई प्रमुख पाप या बाधक ग्रह न होने से गोचर की अनुकूलता में तकनीकी बाधा नहीं दिखती.

केतु की युति और 8वां चंद्रमा: जहां छिपी है असली चुनौती

गोचर अनुकूल दिखते हुए भी राह पूरी तरह आसान नहीं है. कुछ कड़े ज्योतिषीय पहलू इस मुहिम की निरंतरता पर सवाल खड़े करते हैं-

1. गुरु-केतु की नजदीकी: 1 नवंबर को सिंह राशि में गुरु और केतु के बीच महज 1 डिग्री 42 मिनट का फासला रहेगा. गुरु मघा नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी स्वयं केतु हैं. ज्योतिष में गुरु अगर फैलाव और जुड़ाव का प्रतीक है, तो केतु अलगाव और असमंजस का. इसका सीधा सियासी अर्थ यह निकाला जा सकता है कि साझा मंच पर भीड़ तो जुट सकती है, लेकिन सहयोगियों का एजेंडा और प्राथमिकताएं अलग-अलग राह पकड़ सकती हैं.

2. ताराबल मजबूत, लेकिन चंद्रबल कमजोर: रैली के दिन पुष्य नक्षत्र राहुल गांधी के जन्म नक्षत्र (मूल) से 'मित्र तारा' में आता है, जो संवाद के लिए उत्तम है. हालांकि, कर्क राशि का चंद्रमा उनकी जन्मराशि धनु से 8वें भाव में गोचर करेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से अष्टम चंद्रमा मानसिक तनाव और तात्कालिक अड़चनों का कारक बनता है, भले ही लग्न से दशम भाव में स्वराशि का होने से सार्वजनिक सक्रियता बनी रहे.

क्या मोदी सरकार पर बढ़ेगा दबाव?

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 1 नवंबर को राहुल गांधी पर राहु-शनि-राहु की दशा प्रभावी रहेगी, जबकि गुरु का प्रत्यंतर 12 नवंबर के बाद शुरू होगा. इसलिए केवल गोचर के आधार पर तत्काल किसी बड़े नीतिगत उलटफेर या सरकार के बैकफुट पर आने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.

सियासी तौर पर 1 नवंबर का दिन राहुल गांधी के लिए अपना सियासी वजन और विपक्ष की एकजुटता दिखाने का एक बड़ा मंच जरूर साबित हो सकता है. असली इम्तिहान रामलीला मैदान में जुटने वाली भीड़ नहीं, बल्कि उसके बाद की रणनीति होगी, क्या यह साझा समर्थन संसद के अगले सत्र और राज्यों के आगामी चुनावों तक टिक पाएगा?

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