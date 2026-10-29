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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth Puja Niyam: करवाचौथ की पूजा में करवा टूट जाए या छूट जाए कोई सामग्री, तो तुरंत करें ये काम; नहीं लगेगा दोष

Karwa Chauth Puja Niyam: करवाचौथ की पूजा में करवा टूट जाए या छूट जाए कोई सामग्री, तो तुरंत करें ये काम; नहीं लगेगा दोष

Karwa Chauth 2026: करवा टूटे या सामग्री छूटे तो क्या करें? घबराएं नहीं! करवा टूटने पर नया करवा या पीतल का लोटा गंगाजल से धोकर स्वास्तिक बनाएं. सामग्री छूटने पर अक्षत चढ़ाकर क्षमा मांगें; दोष मिटेगा.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 29 Oct 2026 03:06 PM (IST)
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Karwa Chauth 2026 Puja Niyam: करवाचौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. शाम के समय विधि-विधान से माता पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है. पूजा के दौरान मन में श्रद्धा और एकाग्रता जरूरी है, लेकिन कई बार अनजाने में हाथ से करवा गिरकर टूट जाता है या थाली में कोई आवश्यक सामग्री रखने से छूट जाती है. ऐसी स्थिति में घबराने या इसे अपशकुन मानकर विचलित होने की जरूरत नहीं है.

ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसी भूल होने पर तुरंत कुछ सरल उपाय करके दोष निवारण किया जा सकता है.

पूजा के दौरान करवा टूट जाए तो क्या करें?

करवाचौथ की पूजा में करवा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि गलती से मिट्टी का करवा टूट जाए, तो इन नियमों का पालन करें:

दूसरा करवा प्रयोग में लाएं: यदि घर में कोई अतिरिक्त नया मिट्टी का करवा मौजूद हो, तो तुरंत उसे गंगाजल से शुद्ध करके उपयोग करें.

धातु का लोटा लें: अगर मिट्टी का दूसरा करवा उपलब्ध न हो, तो पूजा घर में रखा पीतल, तांबा या चांदी का लोटा लें. उस पर कलावा (मौली) बांधें, रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसे करवे का स्वरूप देकर पूजा पूरी करें.

क्षमा प्रार्थना करें: हाथ जोड़कर माता गौरी और भगवान गणेश से कहें, "हे ईश्वर, यह भूल अनजाने में हुई है, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और अपराध क्षमा करें."

टूटे हुए करवे का क्या करें? टूटे हुए करवे को तुरंत पूजा स्थल से आदरपूर्वक हटाकर अलग रख दें. अगले दिन उसे किसी गमले में या बहते जल में विसर्जित कर दें, उसे कचरे में न फेंके.

पूजा की कोई सामग्री छूट जाए तो क्या करें?

करवाचौथ की पूजा सामग्री काफी विस्तृत होती है. सिंदूर, रोली, अक्षत, सींक, छलनी, या भोग में से कोई चीज छूट जाए, तो यह समाधान अपनाएं:

मानसिक संकल्प और अक्षत का उपाय: शास्त्रों में नियम है कि यदि कोई सामग्री न मिले, तो उसकी जगह भगवान को पीले चावल (अक्षत) या पुष्प अर्पित करते हुए कहें 'अमुक वस्तु की जगह यह अक्षत/पुष्प स्वीकार करें'‌.

पड़ोस या परिवार से सहयोग लें: चंद्रमा निकलने में समय है और कोई आवश्यक वस्तु (जैसे छलनी या सींक) छूट गई है, तो आसपास किसी अन्य व्रती महिला से साझा कर लें.

भगवान भाव के भूखे हैं: शास्त्रों के अनुसार, ईश्वर केवल भाव देखते हैं. यदि कोई सामग्री छूट भी गई है, तो शुद्ध हृदय से किया गया ध्यान उस कमी को पूरा कर देता है.

दोष निवारण के लिए जरूर करें यह उपाय

पूजा और अर्घ्य की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी अनजानी गलती के दोष से बचने के लिए:

  • पूजा समाप्ति पर क्षमा प्रार्थना मंत्र का जप करें: "आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्. पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर॥"
  • अगले दिन सुबह किसी जरूरतमंद या सुहागिन ब्राह्मण महिला को सुहाग सामग्री, अनाज और दक्षिणा का दान अवश्य करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Niyam Karwa Chauth 2026
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