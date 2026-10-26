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वोट बचाओ महारैली से क्या मजबूत होगी राहुल गांधी की सियासी पकड़?

राहुल की कुंडली में नवंबर में बड़ी उथल-पुथल! 1 नवंबर की रैली से 12 तारीख के ग्रह परिवर्तन तक, जानें कब चमकेगा भाग्य और कहां खड़ी होगी बड़ी मुश्किल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Oct 2026 06:17 PM (IST)
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नवंबर का महीना कांग्रेस और राहुल गांधी की सियासी मुहिम के लिए कितना असरदार साबित होगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ ज्योतिष में रूचि रखने वालों में भी उत्सुकता है. राहुल गांधी की कुंडली संकेत देती हैं कि आने वाले दिन उनकी सक्रियता और आक्रामकता में वृद्धि होने वाली है.

हालांकि मुद्दों को धार देकर सरकार पर सीधा दबाव बनाना और पूरे विपक्ष को एक सुर में बांधे रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा. महीने की शुरुआत जहां संगठनात्मक एकजुटता की अग्निपरीक्षा से होगी, वहीं 12 नवंबर के बाद दशा परिवर्तन उनकी रणनीति को नए तेवर देगा.

1 नवंबर की रैली: बड़ा मौका, लेकिन प्रशासनिक और आंतरिक चुनौतियां बरकरार

रामलीला मैदान में विपक्ष की प्रस्तावित महारैली के जरिए राहुल गांधी ने समाज के विभिन्न तबकों को एक मंच पर लाने का दांव चला है. ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस दिन पुष्य नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो उनकी जन्मकुंडली के मूल नक्षत्र से 'मित्र तारा' की श्रेणी में आता है. मित्र तारा का सीधा प्रभाव यह होता है कि जनता और सहयोगी नेताओं से संवाद व तालमेल सहज रहता है और राजनीतिक संदेश सही तरीके से पहुंचता है.

साथ ही लग्न से दशम भाव में स्वराशि कर्क का चंद्रमा सार्वजनिक मंच पर उनके नेतृत्वकारी प्रभाव को बल देता है. इसके ठीक उलट, जन्मराशि से अष्टम भाव में गोचररत चंद्रमा अप्रत्याशित बाधाओं और आंतरिक दबाव की ओर इशारा कर रहा है.

व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि ऐन मौके पर प्रशासनिक अनुमतियों, मंच व्यवस्था, समन्वय या तकनीकी वजहों से असहज स्थितियां बन सकती हैं.

साफ है कि यह आयोजन अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने का बड़ा मंच तो बनेगा, लेकिन इसे निर्विवाद और सहज सफलता मान लेना जल्दबाजी होगी.

पहला पखवाड़ा: मुद्दे उठेंगे, सहयोगियों में रार!

महीने के पहले हिस्से में 12 नवंबर तक विंशोत्तरी क्रम में राहु-शनि-राहु की दशा प्रभावी रहेगी, जो निरंतर जमीनी संघर्ष, धैर्य की मांग करती है. वर्षफल में लग्न पर राहु और सप्तम भाव में चंद्रमा-केतु की युति गठबंधन के मोर्चे पर एक गंभीर पहेली खड़ी करती है.

ज्योतिष में सप्तम भाव में चंद्रमा-केतु का प्रभाव अविश्वास, संशय और भीतरघात का प्रतीक माना जाता है. इसका व्यावहारिक सियासी अर्थ यह है कि उठाए गए सवालों पर विपक्षी दल नैतिक समर्थन तो दे सकते हैं, लेकिन जब सड़क पर उतरने या साझा जोखिम लेने की बात आएगी, तो कई क्षेत्रीय क्षत्रप तटस्थ रुख अपना सकते हैं या पीछे हटते दिख सकते हैं.

राहत की बात यह है कि वर्षफल में मजबूत बुध रणनीति और तार्किक संवाद का पक्ष ले रहा है. यदि राहुल गांधी अपने अभियान को दस्तावेजी साक्ष्यों, पुख्ता आंकड़ों और स्पष्ट सवालों के इर्द-गिर्द केंद्रित रखेंगे, तो वे जनता के बीच अपनी बात का वजन बनाए रखने में कामयाब रहेंगे.

12 नवंबर के बाद: बृहस्पति का फेर, कानूनी घेराबंदी घेर!

12 नवंबर के बाद राहुल गांधी की राजनीति का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है. कुंडली के मानें तो अब वे सिर्फ सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि पक्के कानूनी कागजातों, कोर्ट की याचिकाओं और नए खुलासों के जरिए सरकार को सीधे चक्रव्यूह में घेरने वाले नेता के रूप में नजर आएंगे.

ज्योतिषीय बदलावों के कारण उनका जुझारूपन और बढ़ेगा. साथ ही, 13-14 नवंबर के बाद विपक्षी दलों के बीच की दूरियां और गलतफहमियां भी खत्म होंगी, जिससे सरकार के खिलाफ एक मजबूत और साझा मोर्चा तैयार करने में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, नवंबर का मध्य विपक्ष को एक नई धार देने जा रहा है.

16 से 22 नवंबर: राहुल गांधी के बयानों पर संकट, चौतरफा घेराबंदी की चेतावनी!

ग्रहों की चाल साफ इशारा कर रही है कि 16 नवंबर से राहुल गांधी के लिए राजनीति की राह सबसे ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरी होने वाली है. ग्रहों की चाल (सूर्य का वृश्चिक में जाना) इशारा कर रही है कि इस हफ्ते सरकारी तंत्र, जांच एजेंसियां और विरोधी दल उन पर बेहद आक्रामक पलटवार करेंगे. मीडिया का रुख भी उनके खिलाफ हो सकता है.

इस दौरान राहुल गांधी अगर कोई भी बयान देते हैं या आरोप लगाते हैं, तो उन्हें बहुत संभलकर रहना होगा. उनके दावों में जरा सी भी चूक या कमी हुई, तो विरोधी दल उसे हाथों-हाथ लपक लेंगे और असली मुद्दों से ध्यान भटका देंगे. ऐसे में उनकी असली परीक्षा सरकार पर हमला करने में नहीं, बल्कि खुद के बयानों को सच और भरोसेमंद साबित करने में भी होगी.

महीने का अंत: संवाद में सहजता, मगर लंबी लड़ाई के संकेत

22 नवंबर के बाद शुक्र का स्वराशि तुला में लौटना उनकी सार्वजनिक संवाद शैली, भाषण प्रस्तुति और छवि प्रबंधन को नई ऊर्जा देगा. इसके बावजूद कई अन्य विरोधी ग्रहों का दबाव यह रेखांकित करता है कि राजनीतिक राह पूरी तरह कांटों के बिना नहीं होने वाली.

कुल मिलाकर नवंबर का महीना राहुल गांधी के लिए विपक्ष के धुरी के रूप में अपनी उपस्थिति को और पुख्ता करने तथा संघर्ष को कानूनी व नीतिगत धार देने का समय है, न कि किसी तात्कालिक और निर्णायक चुनावी जीत का.

सरकार पर दबाव कितना गहरा होगा, यह केवल उनकी व्यक्तिगत कुंडली के ग्रहों से नहीं, बल्कि विपक्ष की निरंतरता और जमीनी लामबंदी की मजबूती से तय होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 05:54 PM (IST)
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