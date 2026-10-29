Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Lucknow: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाने वाला अखंड सौभाग्य का पावन पर्व करवा चौथ नवाबों के शहर लखनऊ में पूरे भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं.

शाम को विधि-विधान से शिव-पार्वती और करवा माता की पूजा के बाद सभी को केवल चांद के दीदार का इंतजार रहता है.

लखनऊ में करवा चौथ चंद्रोदय और शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, लखनऊ के लिए करवा चौथ के प्रमुख समय इस प्रकार हैं:

लखनऊ में चंद्रोदय (चांद निकलने का समय): रात 08:06 PM मौसम , धुंध या बादलों के आधार पर दृश्यता में 08:06 PM से 09:13 PM तक का अंतर हो सकता है)

करवा चौथ पूजा मुहूर्त: शाम 05:26 PM से 06:43 PM तक (कुल अवधि: 1 घंटा 17 मिनट)

व्रत का कुल समय (उपवास काल): सुबह 06:14 AM से रात 08:06 PM तक

चतुर्थी तिथि समाप्त: रात 10:09 PM पर

व्रत खोलने (पारण) और अर्घ्य की सही विधि

थाली तैयार रखें: शाम की पूजा के बाद थाली में छलनी, घी का जलता हुआ दीपक, अक्षत, रोली, मीठा और करवे में जल तैयार रखें.

चंद्र देव को अर्घ्य: चंद्रोदय के बाद तांबे या मिट्टी के करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दें. चंद्र देव को रोली-अक्षत अर्पित कर प्रणाम करें.

छलनी से दर्शन: पहले छलनी के जरिए जलते दीपक की लौ और चंद्रमा को देखें, इसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें.

व्रत का पारण: पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को जल पिलाकर और मीठा खिलाकर व्रत का पारण कराते हैं.

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