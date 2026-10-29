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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLucknow Karwa Chauth 2026 Moonrise Time: लखनऊ में कब निकलेगा चांद? जानें सही चंद्रोदय समय, पूजा मुहूर्त और पारण विधि

Lucknow Karwa Chauth 2026 Moonrise Time: लखनऊ में कब निकलेगा चांद? जानें सही चंद्रोदय समय, पूजा मुहूर्त और पारण विधि

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Lucknow: करवा चौथ, लखनऊ में चांद का दीदार रात 09:13 बजे होगा. शाम 05:26 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू,अर्घ्य देकर छलनी से पति का चेहरा देख पूरा करें अपना निर्जला व्रत.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 29 Oct 2026 05:12 PM (IST)
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Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Lucknow: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाने वाला अखंड सौभाग्य का पावन पर्व करवा चौथ नवाबों के शहर लखनऊ में पूरे भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं.

शाम को विधि-विधान से शिव-पार्वती और करवा माता की पूजा के बाद सभी को केवल चांद के दीदार का इंतजार रहता है.

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लखनऊ में करवा चौथ चंद्रोदय और शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, लखनऊ के लिए करवा चौथ के प्रमुख समय इस प्रकार हैं:

  • लखनऊ में चंद्रोदय (चांद निकलने का समय): रात 08:06 PM (मौसम, धुंध या बादलों के आधार पर दृश्यता में 08:06 PM से 09:13 PM तक का अंतर हो सकता है)
  • करवा चौथ पूजा मुहूर्त: शाम 05:26 PM से 06:43 PM तक (कुल अवधि: 1 घंटा 17 मिनट)
  • व्रत का कुल समय (उपवास काल): सुबह 06:14 AM से रात 08:06 PM तक
  • चतुर्थी तिथि समाप्त: रात 10:09 PM पर

व्रत खोलने (पारण) और अर्घ्य की सही विधि

थाली तैयार रखें: शाम की पूजा के बाद थाली में छलनी, घी का जलता हुआ दीपक, अक्षत, रोली, मीठा और करवे में जल तैयार रखें.

चंद्र देव को अर्घ्य: चंद्रोदय के बाद तांबे या मिट्टी के करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दें. चंद्र देव को रोली-अक्षत अर्पित कर प्रणाम करें.

छलनी से दर्शन: पहले छलनी के जरिए जलते दीपक की लौ और चंद्रमा को देखें, इसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें.

व्रत का पारण: पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को जल पिलाकर और मीठा खिलाकर व्रत का पारण कराते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Moonrise Time Karwa Chauth 2026 Lucknow Moonrise Time
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