Rahu In Astrology: 'राहु' वो शक्ति जो चुपचाप आपकी ज़िंदगी का पासवर्ड बदल देती है

Rahu: हर इंसान अपनी ज़िंदगी को कर्म, भाग्य और मेहनत का खेल समझता है. पर सच कुछ और है. आपके भीतर एक अदृश्य सिस्टम काम करता है जो मन, वाणी, डर और निर्णयों को बिना अनुमति बदल देता है. इस सिस्टम का नाम है 'राहु.'

राहु ग्रह नहीं, चेतना का वो नाम है जो शरीर से बाहर सोचता है. एक ऐसा 'सिर' जो बिना शरीर के भी आपकी किस्मत के सिग्नल बदल देता है. राहु तब सक्रिय होता है जब आप अचानक प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और दुनिया केवल 'दिखने' लगती है, छूती नहीं.





राहु और बुध का मिलन दिमाग को असामान्य रूप से तेज़ करता है. शब्द तेज होते हैं, तर्क गहरा होता है, और भीड़ की दिशा बदलने की क्षमता पैदा होती है. यह वही ऊर्जा है जो नेताओं, रणनीतिकारों, कोड–ब्रेकर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को भीड़ से अलग करती है.

घर में राहु का असर भी साफ है. South-East हलचल बढ़ाता है, South-West स्थिरता लाता है. एक छोटी सी दिशा आपके मन की पूरी स्थिति को बदल देती है. निर्णय डगमगाएं या टिकें, यह दो दीवारों के बीच तय होता है.

राहु की एक और ताकत है 'मौन.' जब आप किसी अपमान पर चुप रहते हैं, किसी तनाव पर 'ठीक है' कहते हैं, किसी झटके के बाद प्रतिक्रिया नहीं देते तो यह कमजोरी नहीं, राहु की चेतना है. राहु का नियम है तुम शांत रहो, मैं परिणाम बदल दूंगा. सोशल मीडिया की रातों-रात वायरलिटी भी राहु का ही खेल है. भीड़ किसे उठाएगी और किसे गिराएगी. यह सिर्फ एल्गोरिद्म का काम नहीं. राहु वही अनिश्चितता है जिसमें लोग अचानक चमकते या अचानक डूब जाते हैं.

राहु पितरों और साधारण लोगों से भी गहरा जुड़ा है. मजदूर, ड्राइवर, सफाई कर्मी ये राहु की शुद्ध ऊर्जा हैं. इनका अनादर राहु के पूरे सिस्टम को उलझा देता है. पितरों का सम्मान, SW की स्वच्छता और सामान्य लोगों के प्रति विनम्रता राहु को स्थिर करती है.

और अंत में राहु का असली रूप Witness Mode है. वह अवस्था जहां व्यक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं करता, निरीक्षण करता है. जहां जीत–हार का डर खत्म हो जाता है और मन व्यर्थ की लड़ाइयों से बाहर आ जाता है. कृष्ण का रण छोड़ना इसी चेतना का उदाहरण था. भागना नहीं, खेल को ऊपर से देखने की क्षमता. राहु कोई भय नहीं. यह आपके दिमाग का वह कमरा है जहां आप तब पहुंचते हैं जब दुनिया शोर करती है और आप चुप हो जाते हैं. जो इस कमरे को समझ लेता है, वह तनाव नहीं, रणनीति से जीने लगता है.

