Rahu: मोबाइल-लैपटॉप का बार-बार हाथ से गिरना मामूली बात नहीं, राहु दे रहा चेतावनी

Rahu: डिजिटल युग के दौर में लैपटॉप और मोबाइल जैसी चीजें हर व्यक्ति की जरूरत हो गई है. सुबह से लेकर रात तक ये चीजें साये की तरह हमारे साथ रहती हैं. इसलिए हम सभी अपने गैजेट्स जैसे मोबाइल या लैपटॉप आदि की अच्छी तरह से केयर भी करते हैं.

लेकिन कई बार जाने-अनजाने में ये चीजें हाथ से अचानक फिसलकर या छूटकर गिर जाती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है. आमतौर पर लोग ऐसी घटना को सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन अगर ऐसा बार-बार होता है तो इसे सामान्य समझने की भूल न करें, बल्कि इसके पीछे राहु से जुड़ी चेतावनी हो सकती है.

ज्योतिष में राहु का महत्व

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास बताते हैं कि, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का संबंध राहु ग्रह से होता है. इसलिए इन वस्तुओं पर राहु का विशेष प्रभाव भी रहता है. राहु को भ्रम, माया, जल्दबाजी, मानसिक असंतुलन और अचानक होने वाली धन हानि का कारक माना जाता है. फोन, लेपटॉप जैसी चीजों में बार-बार तकनीकी खराबी आना, अचानक बंद हो जाना या टूटना राहु की अशुभ अवस्था का संकेत माना जाता है. ऐसी घटनाएं अगर बार-बार हो रही हैं तो यह इस बात का संकेत है कि राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है.





मोबाइल-लैपटॉप गिरा, राहु जागा

राहु का संबंध आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया से भी जोड़ा जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यदि बिना वजह हाथ से बार-बार मोबाइल या लैपटॉप जैसी चीजें गिर रही हैं और क्षतिग्रस्त हो रही हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आप मानसिक रूप से असंतुलित है या आपका ध्यान भटक रहा है. राहु भ्रम और चंचलता का कारक ग्रह है. ऐसे में उसका प्रभाव बढ़ने पर व्यक्ति का फोकस कमजोर होता है, जिससे ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं.

करें ये उपाय

शनिवार के दिन राहु शांति के लिए काले तिल या सरसों के तेल का दान करें.

किसी भी काम में जल्दबाज़ी करने या जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग करते समय विशेष सतर्क रहें.

ध्यान और मंत्र जाप के जरिए मन को स्थिर रखें.