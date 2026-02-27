हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh February Horoscope 2026: वृषभ मार्च मासिक राशिफल, शुभचिंतक हनुमान जी की तरह दूर करेंगे दुविधा

Vrishabh February Horoscope 2026: वृषभ मार्च मासिक राशिफल, शुभचिंतक हनुमान जी की तरह दूर करेंगे दुविधा

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की की जाती है. जानिए मार्च 2026 का महीना वृष राशि (vrishabh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 27 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Vrishabh March Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मार्च (March 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस माह आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे. करियर-कारोबार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी. घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन बनना रहेगा. यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस माह मनचाहा रोजगार प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की मनचाहे जगह पर तबादले अथवा प्रमोशन की मनोकामना पूरी हो सकती है.

माह के मध्य में किसी योजना अथवा बाजार आदि में अटका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है. यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका कारोबार इस माह नई बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा. माह के उत्तरार्ध में आप अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं. इस माह आप किसी के साथ बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं.

यदि आप विदेश में अपने करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है. यदि आप समाजसेवा अथवा राजनीति से जुड़े हैं तो आपको मान-सम्मान अथवा किसी विशिष्ट पद की प्राप्ति संभव है. माह के उत्तरार्ध का थोड़ा सा समय यदि छोड़ दें तो पूरा माह रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है.

इस माह आप पर आपके पिता का विशेष आशीर्वाद बरसेगा. आप अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित नजर आएंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 Taurus Rashifal March 2026
राशिफल
