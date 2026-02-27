वृषभ मार्च मासिक राशिफल, शुभचिंतक हनुमान जी की तरह दूर करेंगे दुविधा

Vrishabh March Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मार्च (March 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस माह आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे. करियर-कारोबार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी. घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन बनना रहेगा. यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस माह मनचाहा रोजगार प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की मनचाहे जगह पर तबादले अथवा प्रमोशन की मनोकामना पूरी हो सकती है.

माह के मध्य में किसी योजना अथवा बाजार आदि में अटका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है. यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका कारोबार इस माह नई बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा. माह के उत्तरार्ध में आप अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं. इस माह आप किसी के साथ बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं.

यदि आप विदेश में अपने करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है. यदि आप समाजसेवा अथवा राजनीति से जुड़े हैं तो आपको मान-सम्मान अथवा किसी विशिष्ट पद की प्राप्ति संभव है. माह के उत्तरार्ध का थोड़ा सा समय यदि छोड़ दें तो पूरा माह रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है.

इस माह आप पर आपके पिता का विशेष आशीर्वाद बरसेगा. आप अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित नजर आएंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें.

