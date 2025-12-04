हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSupermoon: आज दुनिया देखेगी चमकीला सुपरमून, जानें क्यों आज के चांद को कहा जा रहा कोल्ड मून

Supermoon: आज दुनिया देखेगी चमकीला सुपरमून, जानें क्यों आज के चांद को कहा जा रहा कोल्ड मून

December 2025 Supermoon: 4 दिसंबर को आज साल 2025 की अंतिम पूर्णिमा (Purnima) है. दुनियाभर के लोग आसमान में आज चांद का अद्भुत सुपरमून का नजारा देखेंगे, जिसे कोल्ड मून (Cold Moon) का नाम दिया गया है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Dec 2025 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

December 2025 Cold Moon: गुरुवार 4 दिसंबर 2025 का दिन आज दुनियाभर के लोगों के लिए खास रहने वाला है. हिंदू धर्म में आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जा रहा है. वहीं खगोलीय दृष्टि से भी आज की पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि आज साल की आखिरी पूर्णिमा पर आसमान में अद्भुत सुपरमून (Supermoon) का नजारा देखा जाएगा. आज का चांद अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देगा, जिसे कोल्ड मून का नाम दिया जा रहा है.

साल 2025 का अंतिम सुपरमून आज

सुपरमून के अद्भुत चांद को देखने के लिए दुनियाभर के लोग लालायित रहते हैं. खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, चंद्रमा जब अपनी कक्षा से में पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तो इसे पेरीज कहा जाता है. इस समय अगर पूर्णिमा रहे तो चांद अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा बड़ा और चमकीला नजर आता है. इसे ही सुपरमून कहा जाता है. हालांकि सालभर में 3 से 4 बार सुपरमून आमतौर पर दिख जाते हैं. 4 दिसंबर को आज साल 2025 का आखिरी सुपरमून देखा जाएगा. इसके बाद आप 2026 में सुपरमून को देख पाएंगे (Purnima Full Moon in India).

भारत में कब देखा जाएगा सुपरमून (December 2025 Supermoon Time in India)

4 दिसंबर को चांद दोपहर और शाम से उदय होना शुरू हो जाएगा. लंदन, एडिनबर्ग, बेलफास्ट, कार्डिक जैसे देशों में भी सुपरमून देखा जाएगा. बात करें भारत की तो, यहां सूर्यास्त के बाद ही आसमान में चांद दिखना शुरू हो जाएगा. आप रातभर आसमान में चांद को सबसे चमकीला अवस्था में देख पाएंगे. यानी आप पूरी रात सुपरमून को देख सकते हैं. हालांकि जिन क्षेत्रों में बारिश, धुंध या अधिक कोहरा रहेगा वहां सुपरमून की दृश्यता कम भी हो सकती है.

क्यों कहा जा रहा कोल्ड मून (Cold Moon)

आपने ब्लू मून, सुपर मून, हार्वेस्ट मून, स्ट्रॉबेरी मून, पिंक मून और ब्लड मून जैसे कई नाम सुने होंगे, जिसमें कोल्ड मून भी एक है जोकि दिसंबर के महीने की पूर्णिमा को देखा जाता है. यदि कोल्ड मून के पूरे साइंस को समझे तो, यह शब्द अमेरिकी और यूरोपीय घटनाओं से लिया गया है. कोल्ड मून को ‘लॉन्ग नाइट मून’ भी कहा जाता है, जोकि दिसंबर महीने में रात की लंबाई को दर्शाता है.

कोल्ड मून ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें चांद करीब 99.5 प्रतिशत दिखाई दे सकता है. दिसंबर ठंड का महीना होता है और दिन जल्दी ढल जाता है. इस महीने अधिकांश 15-16 घंटे अंधेरा रहता है. इसलिए भी इसे लॉन्ग नाइट मून भी कहा जाता है.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 04 Dec 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
Super Moon Supermoon Purnima 2025 December 2025 How To See Supermoon Cold Moon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
राजस्थान
SIR पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ...'
SIR पर प्रवीण तोगड़िया बोले, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को निकाल दे'
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Gujarat News: करंट से झटका खाकर बेहोश हुआ सांप...युवक ने CPR देकर बचाया | Snake CPR | ABP News
Putin India Visit: पुतिन से Rahul की मुलाकात से लेकर होने वाली डील पर सबसे सटीक विश्लेषण । PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
राजस्थान
SIR पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ...'
SIR पर प्रवीण तोगड़िया बोले, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को निकाल दे'
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
Year Ender 2025: प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये 7 बॉलीवुड सितारे
प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में इन 7 बॉलीवुड सितारों ने रचाई शादी
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
नौकरी
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget