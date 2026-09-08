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मोदी की रैली भी अब कॉन्सर्ट जैसी, बुध गोचर के बाद Gen Z पर क्यों बढ़ा फोकस?

वडोदरा में PM मोदी के Gen Z कार्यक्रम की बुकिंग BookMyShow पर हुई. जानें बुध गोचर और भारत की कुंडली इस बदलती राजनीतिक रणनीति पर क्या संकेत देती है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 08 Sep 2026 03:52 PM (IST)
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PM Modi Gen Z Event Astrology: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा में होने वाला युवा कार्यक्रम किसी आम राजनीतिक सभा जैसा नहीं है. एंट्री के लिए BookMyShow पर रजिस्ट्रेशन, QR कोड से प्रवेश और 4K स्क्रीन पर लाइव प्रसारण जैसी तैयारियां इसे रैली से ज्यादा किसी बड़े कॉन्सर्ट जैसा बना रही हैं. इसी बीच 7 सितंबर को बुध ने कन्या राशि में प्रवेश किया है. मेदिनी ज्योतिष में यह बदलाव युवाओं, शिक्षा, तकनीक और संवाद के मामले में अहम माना जाता है.

ऐसे में सवाल है कि क्या राजनीति अब Gen Z से जुड़ने के लिए अपना पुराना तरीका बदल रही है? और भारत की कुंडली में इस बदलाव को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं?

 
 
 
 
 
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BookMyShow पर राजनीतिक कार्यक्रम, क्यों खास है प्रयोग?

वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘NaMo for Viksit Bharat’ कार्यक्रम को युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें विद्यार्थियों के साथ युवा प्रोफेशनल और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं.

कार्यक्रम के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन BookMyShow पर रखा गया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उपलब्ध सीटें करीब एक घंटे में भर गईं और 42 हजार से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में पहुंच गए. आयोजन में 4K स्क्रीन और बड़े खेल आयोजनों जैसी प्रोडक्शन तकनीक इस्तेमाल किए जाने की भी बात कही गई है.

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इन चर्चाओं से एक बात साफ है, राजनीतिक कार्यक्रमों को पेश करने का तरीका बदल रहा है. मंच और भाषण के साथ अब डिजिटल रजिस्ट्रेशन, बेहतर स्क्रीन, संगीत और दर्शकों के अनुभव पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

भारत की कुंडली में बुध का क्या संबंध?

इस ज्योतिषीय अध्ययन के लिए 15 अगस्त 1947, रात 12 बजे, नई दिल्ली की कुंडली को आधार बनाया गया है. इस कुंडली का लग्न वृषभ है और कन्या राशि पांचवें भाव में आती है.

मेदिनी ज्योतिष में पांचवां भाव केवल शिक्षा नहीं बताता. इससे देश के युवा, विद्यार्थी, नई सोच, रचनात्मकता और भविष्य की पीढ़ी को भी देखा जाता है. 7 सितंबर 2026 को बुध ने इसी कन्या राशि में प्रवेश किया है.

बुध यहां अपनी राशि में होने के साथ उच्च का भी माना जाता है. इसलिए संवाद, तकनीक, डेटा, सोशल मीडिया और युवाओं तक संदेश पहुंचाने के नए तरीकों में तेजी आ सकती है. BookMyShow से रजिस्ट्रेशन और कार्यक्रम को कॉन्सर्ट जैसा रूप देना इसी बदलते तरीके का एक उदाहरण माना जा सकता है. 

इसका अर्थ यह नहीं कि बुध के गोचर के कारण ही यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है. लेकिन घटना का समय और ग्रहों का संकेत एक जैसे विषय, युवा, तकनीक और संवाद, की ओर जरूर इशारा करते हैं. इसलिए 8 सितंबर का दिन चुनना महज संयोग भी हो सकता है और एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है.

मजबूत बुध के सामने शनि की चुनौती

इस समय शनि मीन राशि में वक्री हैं और राशि के स्तर पर कन्या को अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं. बुध तेजी, प्रयोग और नई भाषा का ग्रह है. शनि सवाल, जिम्मेदारी और परिणाम की मांग करता है.

इस मेल का सीधा संकेत है कि केवल चमकदार प्रस्तुति से काम नहीं चलेगा. युवा रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, स्किल और अपने भविष्य से जुड़े सवालों के ठोस जवाब भी चाहेंगे.

Gen Z तक पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन उसका भरोसा जीतना कठिन रहेगा. यही इस समय बुध और शनि के बीच चल रही ज्योतिषीय खींचतान का व्यावहारिक अर्थ है.

मंगल-राहु की अवधि क्यों महत्वपूर्ण?

भारत की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा और राहु की अंतरदशा मानी जा रही है. यह अवधि फरवरी 2027 तक प्रभावी रह सकती है.

मंगल बड़े अभियान, प्रतिस्पर्धा और आक्रामक प्रचार का संकेत देता है. राहु तकनीक, भीड़, कैमरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और परंपरा से हटकर किए गए प्रयोगों से जुड़ा है. इसलिए आने वाले महीनों में राजनीतिक दल युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटी, बड़े इवेंट और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं.

आगे क्या बदल सकता है?

बुध का यह गोचर संकेत देता है कि राजनीति में केवल नेता का भाषण नहीं, उसे पेश करने का तरीका भी महत्वपूर्ण होने वाला है. कॉलेज कैंपस, डिजिटल टिकटिंग, लाइव स्क्रीन और छोटे वीडियो युवाओं तक पहुंचने के बड़े माध्यम बन सकते हैं.

लेकिन शनि की दृष्टि बताती है कि Gen Z केवल इवेंट देखकर प्रभावित नहीं होगी. वह पूछेगी कि पढ़ाई के बाद नौकरी कहां है, स्किल का फायदा कितना है और उसके भविष्य के लिए योजना क्या है.

वडोदरा का यह कार्यक्रम इसलिए अहम है क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक सभा नहीं, बदलते राजनीतिक संवाद की झलक भी है. भारत की कुंडली में मजबूत बुध नए तरीके अपनाने का संकेत दे रहा है, जबकि शनि याद दिला रहा है, युवाओं का ध्यान तकनीक से खींचा जा सकता है, लेकिन उनका भरोसा जवाब और नतीजों से ही मिलेगा.

यह भी पढ़ें- Budh Gochar 2026: बुध का कन्या राशि में गोचर, 26 सितंबर तक ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 08 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Vadodara PM Modi Astro Special Gen Z Viksit Bharat
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