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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: PM मोदी का Y-शेप मंच पर 'रॉकस्टार' अवतार! क्या OG वॉक बदलेगी Gen Z की राय?

Xप्लेन: PM मोदी का Y-शेप मंच पर 'रॉकस्टार' अवतार! क्या OG वॉक बदलेगी Gen Z की राय?

जंतर-मंतर का Gen Z आंदोलन भारतीय राजनीति के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. इसने BJP को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया. PM मोदी से लेकर पार्टी के हर बड़े नेता Gen Z की भाषा सीख रहे हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 08 Sep 2026 01:24 PM (IST)
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आज यानी 8 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यूनिवर्सिटी में  GenZ के बीच एक अलग अंदाज में उतरे. Y-शेप रैंप, 4K प्रोडक्शन और BookMyShow पर बुकिंग, मानो कोई कॉन्सर्ट हो. भाषा में भी बदलाव- 'OG', 'Flex', 'Dhurandhar' जैसे स्लैंग्स के साथ वो युवाओं को साध रहे हैं. लेकिन इस चमक-धमक के पीछे एक बड़ा ट्विस्ट है. ये सब जंतर-मंतर पर हुए GenZ आंदोलन के बाद की 'डैमेज कंट्रोल' जैसा लगता है, जहां 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने सत्ता को चुनौती दी थी. अब BJP ने 'एक दिन एक यूनिवर्सिटी' से लेकर पार्टी में बड़ा फेरबदल कर GenZ को खुश करने की पूरी मुहिम छेड़ दी है. क्या सिर्फ कार्यक्रमों के 'फॉर्म' बदलने से GenZ का भरोसा लौटेगा, या फिर उन्हें 'फैक्ट' चाहिए...

PM मोदी का कॉन्सर्ट जैसा कार्यक्रम क्या है?

PM मोदी गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (MSU) के पैवेलियन ग्राउंड में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. इस कार्यक्रम का नाम है 'नमो फॉर विकसित भारत'. यह कोई आम राजनीतिक रैली नहीं है. इसे पूरी तरह से GenZ युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. मंच के साथ एक खास 'Y' शेप का रैंप बनाया गया है, जिसके चारों ओर युवा बैठेंगे और PM इस रैंप पर चलते हुए स्टूडेंट्स से बातचीत कर रहे हैं. यानी कॉन्सर्ट या रॉकस्टार स्टाइल में युवाओं से जुड़ने की कोशिश.

इस कार्यक्रम के लिए पहली बार किसी सरकारी इवेंट में BookMyShow पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन कराया गया. रजिस्ट्रेशन शुरू होने के एक घंटे के अंदर ही सारी सीटें बुक हो गईं. 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए. करीब 6,000 लोगों को इस कार्यक्रम में एंट्री मिलेगी. पूरे इवेंट को 4K तकनीक से प्रोड्यूस और लाइव कवर किया जाएगा. वडोदरा के BJP सांसद हेमांग जोशी का कहना है कि यह कार्यक्रम 'देश के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा.'

हेमांग जोशी ने बताया कि इस प्रोग्राम में 15 साल से ज्यादा उम्र के युवा, वकील, डॉक्टर्स, CA, टीचर्स, उद्योगपति, बिजनेसमैन और पार्टी की प्रोफेशनल सेल्स के सदस्यों को बुलाया है. इस प्रोग्राम में 35,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास होगा. PM स्वच्छता, रोजगार और विकास पर चर्चा करेंगे.

यह PM मोदी का GenZ युवाओं से जुड़ने का दूसरा बड़ा कार्यक्रम है. इससे पहले 5 सितंबर 2026 को उन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधित किया था. वहां उन्होंने GenZ की भाषा में 'OG', 'Flex' और 'Dhurandhar' जैसे स्लैंग का इस्तेमाल किए. उन्होंने छात्रों से कहा कि SRCC के पूर्व छात्र होना एक 'Flex' है और वे 'Real OGs' हैं. यानी PM मोदी और BJP की पूरी टीम GenZ को साधने में लगी है.

आखिर BJP को GenZ की इतनी फिक्र क्यों हो गई?

इसकी वजह है दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ वो बड़ा प्रदर्शन. 20 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया. ये प्रदर्शन सिर्फ कोई आम विरोध नहीं था. इसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर युवा वही थे जिन्होंने 2014 से PM मोदी को वोट दिया था. यानी, BJP के अपने वोट बैंक के घरों में ही सवाल उठ रहे थे.

इस आंदोलन का नेतृत्व एक सोशल मीडिया मूवमेंट 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) कर रही थी. यह CJP मई 2026 में इंस्टाग्राम पर अभिजीत दीपके ने शुरू की थी. इसने मीम्स, रील्स और ह्यूमर के जरिए सरकार से सवाल पूछे. CJP के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 24 मिलियन तक पहुंच गई और BJP के 8.8 मिलियन फॉलोअर्स को पीछे छोड़ दिया. यानी, सोशल मीडिया पर BJP को CJP से कड़ी टक्कर मिल रही थी.

इस प्रदर्शन के दौरान एक और बड़ा विवाद हुआ. BJP सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों को 'जनरेशन गटर' कहा. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के वीडियो देखकर उल्टी आती है. इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जमकर विरोध हुआ.

बाद में कंगना ने सफाई दी कि उन्होंने पूरी जनरेशन को नहीं बल्कि उस खास भीड़ को कहा था. कंगना ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर 10,000 लोगों में से आधे से ज्यादा 'शबाना आजमी टाइप' यानी बुजुर्ग लोग थे और सिर्फ 2,000 युवा थे. शबाना आज़मी और प्रकाश राज भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे थे.

तो BJP ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या किया?

BJP ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक परीक्षा विवाद नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा मामला है. पार्टी ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और एक के बाद एक कई कदम उठाए:

1. GenZ आउटरीच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई

22 अगस्त 2026 को BJP ने GenZ आउटरीच प्रोग्राम के लिए एक समर्पित टीम बनाई. इस कमेटी में BJP अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े, गुजरात मंत्री हर्ष संघवी, छत्तीसगढ़ मंत्री ओपी चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं. यह टीम सितंबर से GenZ के साथ बातचीत शुरू करेगी.

2. 'एक दिन, एक यूनिवर्सिटी' प्रोग्राम शुरू किया गया

केंद्र सरकार ने GenZ युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए 'One Day, One University' नाम का आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया. इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी एक यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से बातचीत करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा और उनके विचार जानेगा. यानी, सरकार ने अपने मंत्रियों को सीधे कैंपस में भेजने का फैसला किया.

3. पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल

BJP ने अपने राष्ट्रीय टीम में बड़ा बदलाव किया. 65 पदाधिकारियों की नई टीम बनाई गई, जिसमें 51 नए चेहरे हैं. वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी को भाजपा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया. यानी पार्टी ने युवाओं को संगठन में आगे लाना शुरू किया.

4. PM मोदी ने खुद GenZ की भाषा अपनाई

SRCC और अब वडोदरा के कार्यक्रमों में PM मोदी ने GenZ की भाषा में बात करना शुरू किया- 'OG', 'Flex', 'Dhurandhar', 'नाराज फूफा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. PM मोदी ने 2014 से पहले के भारत को 'स्कैम, बम ब्लास्ट, महंगाई और आर्थिक संकट' वाला देश बताकर युवाओं को यह समझाने की कोशिश की कि अब हालात बदल गए हैं.

5. कार्यक्रमों का फॉर्मेट बदला गया

वडोदरा का कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि BJP ने अपने कार्यक्रमों का पूरा फॉर्मेट बदल दिया है. BookMyShow पर रजिस्ट्रेशन, 4K तकनीक से लाइव प्रसारण, FIFA और क्रिकेट जैसी प्रोडक्शन वैल्यू, Y-शेप रैंप पहली बार हो रहा है. यानी BJP ने अपने कार्यक्रमों को 'रैली' से 'इवेंट' में बदल दिया है.

इन सारी कोशिशों से क्या नतीजे निकलेंगे? 

इसके दो पहलू हैं. एक, क्या BJP सच में GenZ का दिल जीत पाएगी और दूसरा, क्या ये सारी कोशिशें सिर्फ दिखावा हैं?

पहलू- 1: BJP के लिए चुनौती

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा का कहना है कि जंतर-मंतर पर GenZ आंदोलन ने लोगों के अंदर बोलने का डर खत्म कर दिया है. BJP और RSS को मजबूर किया है कि वे छात्रों तक पहुंचें. यह आंदोलन सत्ता के लिए एक 'वेक-अप कॉल' था.

वहीं, विपक्षी दलों का कहना है कि यह सब 'युवाओं को खुश करने की कोशिश' है. CJP के सौरव दास ने भी BJP के इस अभियान पर तंज कसा है. मायावती ने भी कहा कि राजनीतिक दलों ने GenZ आंदोलन को हाइजैक किया. यानी विपक्ष इसे महज एक राजनीतिक चाल मान रहा है.

पहलू- 2: BJP की कोशिशें कितनी कारगर?

सच यह है कि GenZ वह पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है. यह पहली ऐसी पीढ़ी है जो स्मार्टफोन, हाई-स्पीड इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है. ये युवा झूठ को जल्दी पहचान लेते हैं और किसी की बातों में नहीं आते.

BJP ने जो कदम उठाए हैं, वे निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है. लेकिन क्या महज 'OG' और 'Flex' बोलने से, क्या महज BookMyShow पर टिकट बेचने से और क्या महज एक दिन एक यूनिवर्सिटी में मंत्री भेजने से GenZ का भरोसा जीता जा सकता है? यह बड़ा सवाल है.

GenZ को नौकरी चाहिए, शिक्षा में सुधार चाहिए, पेपर लीक पर रोक चाहिए, और सबसे बढ़कर उनकी बात सुनने वाला कोई चाहिए. अगर BJP सिर्फ कार्यक्रमों के फॉर्मेट बदलकर रुक गई और असली मुद्दों पर काम नहीं किया, तो ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 08 Sep 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Explainer PM Modi Gen Z
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