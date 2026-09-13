कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक लाभ और अटके भुगतान की प्राप्ति लेकर आया है. दफ्तर में पुराने प्रयासों का सकारात्मक फल मिलेगा और सहकर्मियों के साथ मिलकर रुके हुए काम पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में किसी करीबी की बात को दिल पर न लें और पुराने विवादों से दूर रहें. बड़े निवेश की योजना सोच-समझकर ही बनाएं. मन की अशांति सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए ध्यान और सैर का सहारा लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हल्का पीला है. शिव चालीसा का पाठ करें.