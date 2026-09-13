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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 13 सितंबर 2026, रविवार को इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, पढ़ें भविष्यफल

आज का राशिफल 13 सितंबर 2026, रविवार को इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, पढ़ें भविष्यफल

आज का राशिफल 13 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 13 Sep 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 13 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

आज का राशिफल, 13 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधूरे कार्यों को गति देने और नए सौदे तय करने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी तथा मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. आय के नियमित साधन बने रहेंगे, लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है. काम की अधिकता के कारण थकान से बचें और पर्याप्त विश्राम लें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधूरे कार्यों को गति देने और नए सौदे तय करने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी तथा मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. आय के नियमित साधन बने रहेंगे, लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है. काम की अधिकता के कारण थकान से बचें और पर्याप्त विश्राम लें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक सोच आज कार्यक्षेत्र में जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी. सहकर्मियों के सहयोग से बड़ी जिम्मेदारी पूरी होगी और पुराने संपर्कों से नई व्यापारिक डील पक्की हो सकती है. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी. पारिवारिक जीवन में अपनी बात पर अड़े रहने से बचें और बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें. खानपान की अनियमितता से पेट खराब हो सकता है, इसलिए संतुलित आहार लें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग सफेद है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक सोच आज कार्यक्षेत्र में जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी. सहकर्मियों के सहयोग से बड़ी जिम्मेदारी पूरी होगी और पुराने संपर्कों से नई व्यापारिक डील पक्की हो सकती है. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी. पारिवारिक जीवन में अपनी बात पर अड़े रहने से बचें और बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें. खानपान की अनियमितता से पेट खराब हो सकता है, इसलिए संतुलित आहार लें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग सफेद है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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मिथुन राशि के जातकों को संचार, मार्केटिंग, लेखन और व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. प्रभावशाली बातचीत से नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे. नौकरी में अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा. अचानक धन लाभ के योग हैं, हालांकि छोटी-छोटी चीजों पर फिजूलखर्ची से बचें. पारिवारिक बातचीत में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि सिर और आंखों को आराम मिल सके. लव लाइफ में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग चॉकलेटी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
मिथुन राशि के जातकों को संचार, मार्केटिंग, लेखन और व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. प्रभावशाली बातचीत से नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे. नौकरी में अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा. अचानक धन लाभ के योग हैं, हालांकि छोटी-छोटी चीजों पर फिजूलखर्ची से बचें. पारिवारिक बातचीत में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि सिर और आंखों को आराम मिल सके. लव लाइफ में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग चॉकलेटी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक लाभ और अटके भुगतान की प्राप्ति लेकर आया है. दफ्तर में पुराने प्रयासों का सकारात्मक फल मिलेगा और सहकर्मियों के साथ मिलकर रुके हुए काम पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में किसी करीबी की बात को दिल पर न लें और पुराने विवादों से दूर रहें. बड़े निवेश की योजना सोच-समझकर ही बनाएं. मन की अशांति सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए ध्यान और सैर का सहारा लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हल्का पीला है. शिव चालीसा का पाठ करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक लाभ और अटके भुगतान की प्राप्ति लेकर आया है. दफ्तर में पुराने प्रयासों का सकारात्मक फल मिलेगा और सहकर्मियों के साथ मिलकर रुके हुए काम पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में किसी करीबी की बात को दिल पर न लें और पुराने विवादों से दूर रहें. बड़े निवेश की योजना सोच-समझकर ही बनाएं. मन की अशांति सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए ध्यान और सैर का सहारा लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हल्का पीला है. शिव चालीसा का पाठ करें.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत के बल पर नई जिम्मेदारियां और विशेष पहचान मिलेगी. व्यापारियों को नई डील से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन समझौतों को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है, हालांकि अपने क्रोध और अहंकार पर काबू रखें. विलासिता पर खर्च नियंत्रित रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अत्यधिक काम से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी. आपका भाग्यशाली अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत के बल पर नई जिम्मेदारियां और विशेष पहचान मिलेगी. व्यापारियों को नई डील से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन समझौतों को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है, हालांकि अपने क्रोध और अहंकार पर काबू रखें. विलासिता पर खर्च नियंत्रित रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अत्यधिक काम से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी. आपका भाग्यशाली अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता आज करियर में बड़ी सफलता दिलाएगी. व्यापार में लंबित प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं. परिवार में आपकी राय का सम्मान होगा और सामंजस्य बना रहेगा. बजट संतुलित रखने के लिए पुराने खर्चों की समीक्षा करें और बचत बढ़ाएं. हर काम में परफेक्शन की चाह मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए काम के बीच ब्रेक लें. लव लाइफ में विनम्रता बनाए रखें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग पर्पल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कन्या राशि वालों की मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता आज करियर में बड़ी सफलता दिलाएगी. व्यापार में लंबित प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं. परिवार में आपकी राय का सम्मान होगा और सामंजस्य बना रहेगा. बजट संतुलित रखने के लिए पुराने खर्चों की समीक्षा करें और बचत बढ़ाएं. हर काम में परफेक्शन की चाह मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए काम के बीच ब्रेक लें. लव लाइफ में विनम्रता बनाए रखें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग पर्पल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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तुला राशि वालों की कूटनीतिक क्षमता और संतुलित व्यवहार की कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी. साझेदारी के व्यापार में लिखित समझौते ही करें और ग्राहकों से संवाद बनाए रखें. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के चलते मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा. पुराना निवेश लाभ दिलाएगा, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार न दें. बाहर के खानपान से बचें ताकि पाचन ठीक रहे. दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी सम्मान बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग सफेद है. जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र दान करें.
तुला राशि वालों की कूटनीतिक क्षमता और संतुलित व्यवहार की कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी. साझेदारी के व्यापार में लिखित समझौते ही करें और ग्राहकों से संवाद बनाए रखें. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के चलते मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा. पुराना निवेश लाभ दिलाएगा, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार न दें. बाहर के खानपान से बचें ताकि पाचन ठीक रहे. दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी सम्मान बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग सफेद है. जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को रिसर्च, तकनीक, प्रबंधन और रणनीतिक कार्यों में शानदार सफलता मिलने के योग हैं. नेटवर्किंग से करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, हालांकि कार्यस्थल पर गोपनीय योजनाएं किसी से साझा न करें. अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें. परिवार के सदस्यों के निजी मामलों में बेवजह दखल न दें. तनाव और अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी रहेगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को रिसर्च, तकनीक, प्रबंधन और रणनीतिक कार्यों में शानदार सफलता मिलने के योग हैं. नेटवर्किंग से करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, हालांकि कार्यस्थल पर गोपनीय योजनाएं किसी से साझा न करें. अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें. परिवार के सदस्यों के निजी मामलों में बेवजह दखल न दें. तनाव और अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी रहेगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को आज शिक्षा, कानून, यात्रा और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में नए व शुभ अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में किसी से बड़ा वादा न करें. घर-परिवार में अनुशासन और बड़ों के सहयोग से सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक मामलों में बचत को प्राथमिकता दें और विदेश से जुड़े लेन-देन में सतर्क रहें. लंबी यात्रा के दौरान शरीर को आराम दें और संतुलित भोजन लें. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 3 और लकी रंग कत्था है. गायत्री मंत्र का जाप करें.
धनु राशि वालों को आज शिक्षा, कानून, यात्रा और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में नए व शुभ अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में किसी से बड़ा वादा न करें. घर-परिवार में अनुशासन और बड़ों के सहयोग से सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक मामलों में बचत को प्राथमिकता दें और विदेश से जुड़े लेन-देन में सतर्क रहें. लंबी यात्रा के दौरान शरीर को आराम दें और संतुलित भोजन लें. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 3 और लकी रंग कत्था है. गायत्री मंत्र का जाप करें.
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मकर राशि के जातकों की कार्यस्थल पर विश्वसनीयता मजबूत होगी और पुराने प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. टीमवर्क से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे, इसलिए अकेले सारा बोझ उठाने से बचें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों की भावनाओं का आदर करें और धैर्य से बातचीत करें. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट की योजना बना लें. जोड़ों या कमर के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग और विश्राम करें. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
मकर राशि के जातकों की कार्यस्थल पर विश्वसनीयता मजबूत होगी और पुराने प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. टीमवर्क से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे, इसलिए अकेले सारा बोझ उठाने से बचें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों की भावनाओं का आदर करें और धैर्य से बातचीत करें. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट की योजना बना लें. जोड़ों या कमर के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग और विश्राम करें. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को नई तकनीक और नेटवर्किंग से व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. दफ्तर में मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं, वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा. काम की व्यस्तता के चलते परिवार की अनदेखी न करें, शाम का समय परिजनों के साथ बिताएं. आय के नए रास्ते खुलेंगे, फिर भी सट्टे या जोखिम भरे निवेश से बचें. देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें ताकि नींद पूरी हो सके. पार्टनर के साथ आपसी समझ और तालमेल मजबूत रहेगा. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग फिरोजी हरा है. पीपल में जल चढ़ाएं.
कुंभ राशि के जातकों को नई तकनीक और नेटवर्किंग से व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. दफ्तर में मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं, वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा. काम की व्यस्तता के चलते परिवार की अनदेखी न करें, शाम का समय परिजनों के साथ बिताएं. आय के नए रास्ते खुलेंगे, फिर भी सट्टे या जोखिम भरे निवेश से बचें. देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें ताकि नींद पूरी हो सके. पार्टनर के साथ आपसी समझ और तालमेल मजबूत रहेगा. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग फिरोजी हरा है. पीपल में जल चढ़ाएं.
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मीन राशि वालों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता आज कला, लेखन, डिजाइन और सलाहकारी कार्यों में सफलता दिलाएगी. व्यापार में नई साझेदारियों के दस्तावेज ध्यान से जांचें. परिवार में बुजुर्गों के मार्गदर्शन से पुरानी घरेलू उलझनें सुलझेंगी, हालांकि दूसरों की समस्याओं का खुद पर अधिक तनाव न लें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, बिना सोचे-समझे धन लगाने से बचें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लैवेंडर है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
मीन राशि वालों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता आज कला, लेखन, डिजाइन और सलाहकारी कार्यों में सफलता दिलाएगी. व्यापार में नई साझेदारियों के दस्तावेज ध्यान से जांचें. परिवार में बुजुर्गों के मार्गदर्शन से पुरानी घरेलू उलझनें सुलझेंगी, हालांकि दूसरों की समस्याओं का खुद पर अधिक तनाव न लें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, बिना सोचे-समझे धन लगाने से बचें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लैवेंडर है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
Published at : 13 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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