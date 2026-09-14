कुंभ राशि के जातकों को ऑनलाइन काम, तकनीकी क्षेत्र या विदेशी संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं. व्यापार और नौकरी में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी, जो करियर को गति देगी. दूर रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. किसी भी वित्तीय योजना में जल्दबाजी में पूंजी लगाने से बचें और नियम ठीक से पढ़ें. देर रात तक जागने से बचें ताकि मानसिक ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पैरॉट ग्रीन है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.