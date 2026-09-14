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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का दैनिक राशिफल 14 सितंबर 2026, वृश्चिक-तुला राशि रहें सावधान, कन्या और कुंभ राशि को बंपर फायदा; पढ़ें पूरा हाल

आज का दैनिक राशिफल 14 सितंबर 2026, वृश्चिक-तुला राशि रहें सावधान, कन्या और कुंभ राशि को बंपर फायदा; पढ़ें पूरा हाल

आज का राशिफल 14 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 14 Sep 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 14 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

आज का राशिफल 14 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सम्मान लेकर आएगा. आपकी लगन देखकर वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, वहीं व्यापारियों को नए संपर्क से बड़ा लाभ मिल सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि तुरंत बड़े खर्चों से बचें. जीवनसाथी के सहयोग से घर के महत्वपूर्ण फैसले हल होंगे और बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. सिरदर्द और थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग टोमैटो रेड है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सम्मान लेकर आएगा. आपकी लगन देखकर वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, वहीं व्यापारियों को नए संपर्क से बड़ा लाभ मिल सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि तुरंत बड़े खर्चों से बचें. जीवनसाथी के सहयोग से घर के महत्वपूर्ण फैसले हल होंगे और बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. सिरदर्द और थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग टोमैटो रेड है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की स्थिर और जिम्मेदार कार्यशैली की आज दफ्तर में प्रशंसा होगी. पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने से व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. नियमित आमदनी बनी रहेगी और पहले किए गए निवेश से राहत मिलेगी. पारिवारिक खर्चों को सही बजट बनाकर आसानी से संभाल लेंगे. खानपान में अनियमितता से पेट खराब हो सकता है, इसलिए संतुलित भोजन लें. लव लाइफ में भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. सफेद चावल का दान करें.
वृषभ राशि वालों की स्थिर और जिम्मेदार कार्यशैली की आज दफ्तर में प्रशंसा होगी. पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने से व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. नियमित आमदनी बनी रहेगी और पहले किए गए निवेश से राहत मिलेगी. पारिवारिक खर्चों को सही बजट बनाकर आसानी से संभाल लेंगे. खानपान में अनियमितता से पेट खराब हो सकता है, इसलिए संतुलित भोजन लें. लव लाइफ में भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. सफेद चावल का दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला आज बड़े व्यावसायिक सौदों को पक्ष में मोड़ने में कारगर साबित होगी. संचार, मीडिया, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई उपलब्धि हासिल होगी. पुराने संपर्कों से आर्थिक लाभ और आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. परिवार में शुभ कार्य की चर्चा होगी, लेकिन व्यस्तता के कारण अपनों की अनदेखी न करें. स्क्रीन टाइम कम करें ताकि आंखों और सिर पर दबाव न पड़े. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग ग्रे है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला आज बड़े व्यावसायिक सौदों को पक्ष में मोड़ने में कारगर साबित होगी. संचार, मीडिया, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई उपलब्धि हासिल होगी. पुराने संपर्कों से आर्थिक लाभ और आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. परिवार में शुभ कार्य की चर्चा होगी, लेकिन व्यस्तता के कारण अपनों की अनदेखी न करें. स्क्रीन टाइम कम करें ताकि आंखों और सिर पर दबाव न पड़े. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग ग्रे है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और सहकर्मियों के सहयोग से रुके काम समय पर पूरे होंगे. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छे विकल्प मिल सकते हैं. परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से निकलेगा. घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और किसी को उधार देने से बचें. मानसिक चिंता से बचने के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त नींद लें. आपका भाग्यशाली अंक 2 और शुभ रंग पर्पल है. कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और सहकर्मियों के सहयोग से रुके काम समय पर पूरे होंगे. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छे विकल्प मिल सकते हैं. परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से निकलेगा. घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और किसी को उधार देने से बचें. मानसिक चिंता से बचने के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त नींद लें. आपका भाग्यशाली अंक 2 और शुभ रंग पर्पल है. कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के समर्थन से व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. दफ्तर का तनाव घर पर न लाएं और परिजनों के साथ शांत भाव से संवाद करें. व्यापारिक गतिविधियों से अच्छा आर्थिक लाभ होगा, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर व्यर्थ खर्च से बचें. अत्यधिक काम के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग नारंगी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के समर्थन से व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. दफ्तर का तनाव घर पर न लाएं और परिजनों के साथ शांत भाव से संवाद करें. व्यापारिक गतिविधियों से अच्छा आर्थिक लाभ होगा, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर व्यर्थ खर्च से बचें. अत्यधिक काम के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग नारंगी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की व्यावसायिक समझ और विश्लेषण क्षमता आज बड़ा आर्थिक लाभ कराएगी. कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट या प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. रुका हुआ पैसा वापस आने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि नए निवेश में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. परिवार में बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा. पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बाहर के भोजन और अधिक मसालों से पूरी तरह परहेज करें. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां बांटने से प्रेम बढ़ेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. हरी मूंग का दान करें.
कन्या राशि वालों की व्यावसायिक समझ और विश्लेषण क्षमता आज बड़ा आर्थिक लाभ कराएगी. कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट या प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. रुका हुआ पैसा वापस आने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि नए निवेश में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. परिवार में बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा. पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बाहर के भोजन और अधिक मसालों से पूरी तरह परहेज करें. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां बांटने से प्रेम बढ़ेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. हरी मूंग का दान करें.
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तुला राशि के जातकों की कूटनीतिक शैली आज दफ्तर की बैठकों और विवादों को सुलझाने में बेहद असरदार रहेगी. नेटवर्किंग के जरिए व्यापार में नए और लाभदायक साझेदार मिल सकते हैं. अतिरिक्त घरेलू खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए साझेदारी के मामलों में वित्तीय स्पष्टता रखें. परिवार में अपनी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखें. काम और निजी जीवन में संतुलन साधें ताकि मानसिक थकान न हो. लव पार्टनर के साथ घूमने जाने का अवसर मिलेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी की पूजा कर सुगंधित पुष्प चढ़ाएं.
तुला राशि के जातकों की कूटनीतिक शैली आज दफ्तर की बैठकों और विवादों को सुलझाने में बेहद असरदार रहेगी. नेटवर्किंग के जरिए व्यापार में नए और लाभदायक साझेदार मिल सकते हैं. अतिरिक्त घरेलू खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए साझेदारी के मामलों में वित्तीय स्पष्टता रखें. परिवार में अपनी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखें. काम और निजी जीवन में संतुलन साधें ताकि मानसिक थकान न हो. लव पार्टनर के साथ घूमने जाने का अवसर मिलेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी की पूजा कर सुगंधित पुष्प चढ़ाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई गोपनीय या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी रणनीति आपको बढ़त दिलाएगी. अचानक घरेलू या यात्रा संबंधी खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान दें. परिवार में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और निजी बातें सीमित रखें. पार्टनर पर अत्यधिक अधिकार जताने से बचें. नियमित खानपान और पर्याप्त विश्राम बनाए रखें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई गोपनीय या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी रणनीति आपको बढ़त दिलाएगी. अचानक घरेलू या यात्रा संबंधी खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान दें. परिवार में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और निजी बातें सीमित रखें. पार्टनर पर अत्यधिक अधिकार जताने से बचें. नियमित खानपान और पर्याप्त विश्राम बनाए रखें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को नए संपर्कों और नेटवर्किंग के माध्यम से व्यापार में नए बाजार तलाशने का बेहतरीन मौका मिलेगा. आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. विद्यार्थियों को मित्रों के सहयोग से पढ़ाई में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. परिवार में किसी की बातों पर तुरंत भरोसा करके बड़ा फैसला न लें. अधिक भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं. साथी के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
धनु राशि वालों को नए संपर्कों और नेटवर्किंग के माध्यम से व्यापार में नए बाजार तलाशने का बेहतरीन मौका मिलेगा. आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. विद्यार्थियों को मित्रों के सहयोग से पढ़ाई में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. परिवार में किसी की बातों पर तुरंत भरोसा करके बड़ा फैसला न लें. अधिक भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं. साथी के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बड़े प्रोजेक्ट के संकेत दे रहा है. आपकी कार्यशैली और अनुशासन से वरिष्ठ अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. नियमित आमदनी बनी रहेगी और पुराने आर्थिक प्रयासों से लाभ मिलेगा. काम की व्यस्तता के चलते जीवनसाथी को नजरअंदाज न करें, खुलकर बात करें. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें ताकि जोड़ों या कमर में दर्द की समस्या न हो. आपका भाग्यशाली अंक 1 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. शनि मंत्र का जाप कर काले तिल का दान करें.
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बड़े प्रोजेक्ट के संकेत दे रहा है. आपकी कार्यशैली और अनुशासन से वरिष्ठ अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. नियमित आमदनी बनी रहेगी और पुराने आर्थिक प्रयासों से लाभ मिलेगा. काम की व्यस्तता के चलते जीवनसाथी को नजरअंदाज न करें, खुलकर बात करें. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें ताकि जोड़ों या कमर में दर्द की समस्या न हो. आपका भाग्यशाली अंक 1 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. शनि मंत्र का जाप कर काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि के जातकों को ऑनलाइन काम, तकनीकी क्षेत्र या विदेशी संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं. व्यापार और नौकरी में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी, जो करियर को गति देगी. दूर रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. किसी भी वित्तीय योजना में जल्दबाजी में पूंजी लगाने से बचें और नियम ठीक से पढ़ें. देर रात तक जागने से बचें ताकि मानसिक ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पैरॉट ग्रीन है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
कुंभ राशि के जातकों को ऑनलाइन काम, तकनीकी क्षेत्र या विदेशी संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं. व्यापार और नौकरी में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी, जो करियर को गति देगी. दूर रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. किसी भी वित्तीय योजना में जल्दबाजी में पूंजी लगाने से बचें और नियम ठीक से पढ़ें. देर रात तक जागने से बचें ताकि मानसिक ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पैरॉट ग्रीन है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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मीन राशि वालों की व्यावहारिक सोच और सही योजना आज पुराने अटके कामों को पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से दोबारा बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, वहीं नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार न दें. परिवार में मांगलिक समाचार से खुशी का माहौल बनेगा. खानपान में लापरवाही से पेट संबंधी समस्या हो सकती है, संतुलित आहार लें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग आसमानी है. केसर का तिलक लगाएं.
मीन राशि वालों की व्यावहारिक सोच और सही योजना आज पुराने अटके कामों को पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से दोबारा बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, वहीं नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार न दें. परिवार में मांगलिक समाचार से खुशी का माहौल बनेगा. खानपान में लापरवाही से पेट संबंधी समस्या हो सकती है, संतुलित आहार लें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग आसमानी है. केसर का तिलक लगाएं.
Published at : 14 Sep 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 14 September 2026

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