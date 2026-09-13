PM मोदी और Xi Jinping की मुलाकात खत्म हो चुकी है. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया. सीमा पर शांति की बात हुई. व्यापार, Market Access और दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. लेकिन जिस बड़े फैसले का इंतजार था, वह सामने नहीं आया.

यही वह तस्वीर है जिसका संकेत बैठक से पहले भारत और चीन की कुंडलियों में दिखाई दे रहा था.

ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण- 5:45 बजे PM मोदी से मिलेंगे Xi Jinping, सीमा पर बनेगी बात या चीन रखेगा शर्त? कुंडली का संकेत में कहा गया था कि बातचीत का रास्ता खुलेगा, लेकिन सीमा विवाद पर तत्काल अंतिम समाधान मुश्किल है. चीन संबंध सुधारने की इच्छा दिखाएगा, मगर अपने आर्थिक और रणनीतिक हित भी सामने रखेगा.

अब बैठक पूरी हो चुकी है. आधिकारिक जानकारी भी सामने है. इसलिए यह जांचने का समय है कि ABP Live के उस ज्योतिषीय आकलन की कौन-सी बातें सही निकलीं और किन संकेतों का परिणाम अभी बाकी है.

पहली भविष्यवाणी: सीमा पर बात बढ़ेगी

मुलाकात में PM मोदी ने साफ कहा कि भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर शांति जरूरी है. दोनों नेताओं ने सीमा विवाद का निष्पक्ष, व्यावहारिक और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान खोजने की प्रतिबद्धता दोहराई.

पहले प्रकाशित विश्लेषण में भी बातचीत दोबारा तेज होने और सीमा के मुद्दे को मेज पर लाए जाने का संकेत दिया गया था. यह आकलन सही निकला.

हालांकि किसी नए Disengagement Plan, सैनिकों की वापसी या सीमा समझौते की घोषणा नहीं हुई. इसका अर्थ है कि रास्ता खुला है, लेकिन मंजिल अभी दूर है. बैठक के बाद सामने आई जानकारी भी रिश्तों में सुधार के साथ सीमा पर मौजूद कठिनाइयों की पुष्टि करती है.

दूसरी भविष्यवाणी: व्यापार बनेगा बड़ा मुद्दा

ABP Live के पहले विश्लेषण में कहा गया था कि यह मुलाकात केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगी. व्यापार, निवेश, Supply Chain और लोगों की आवाजाही भी बातचीत का हिस्सा बनेंगे.

बैठक में संरचनात्मक Trade Imbalance और Meaningful Market Access पर चर्चा हुई. दोनों देश व्यापारिक, परिवहन और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने पर भी सहमत हुए. यह दूसरा बड़ा संकेत भी सही निकला.

हालांकि चीन ने बंद कमरे में भारत के सामने कौन-सी विशेष मांग रखी, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है. इसलिए चीन की संभावित शर्तों से जुड़ा हिस्सा अभी आंशिक रूप से ही पुष्ट माना जा सकता है.

राहु ने क्यों रखी तस्वीर अधूरी?

भारत के वर्षफल में इस समय राहु की मुद्दा दशा चल रही है. मेदिनी ज्योतिष में राहु विदेशी संबंधों में हलचल बढ़ाता है, लेकिन घोषणा और वास्तविक परिणाम के बीच दूरी भी बना सकता है.

इसका असर बैठक में दिखाई दिया. संदेश सकारात्मक रहा. बातचीत आगे बढ़ी. लेकिन सीमा पर लागू होने वाला कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया.

चीन के वर्षफल में गुरु की मुद्दा दशा बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच, संवाद और कूटनीतिक विस्तार को मजबूत कर रही है. इसी कारण चीन की ओर से संबंधों को लंबे नजरिए से देखने और सहयोग बढ़ाने वाली भाषा सामने आई.

D4 कुंडली ने दिखाई दोनों देशों की सख्ती

भारत की चतुर्थांश यानी D4 कुंडली में गुरु और शनि मजबूत हैं. यह भूमि, सीमा और राष्ट्रीय हितों पर टिके रहने का संकेत है. चीन की D4 कुंडली में मंगल और शनि की मजबूती बताती है कि बीजिंग भी सीमा के मामले में आसानी से पीछे नहीं हटेगा.

मुलाकात का परिणाम इसी के करीब रहा. संवाद हुआ, लेकिन किसी पक्ष ने अपना मूल रुख नहीं छोड़ा.

वर्ष कुंडलियों में पूर्ण इत्थशाल या कम्बूल जैसा साफ कार्यसिद्धि योग भी नहीं बन रहा था. इसके विपरीत इशराफ का प्रभाव बातचीत के बावजूद तत्काल परिणाम हाथ से दूर रहने का संकेत दे रहा था.

हस्त नक्षत्र ने जोड़ा टूटा संवाद

मुलाकात के निर्धारित समय पर हस्त नक्षत्र था. हस्त को बिखरी हुई स्थिति संभालने, संपर्क जोड़ने और व्यावहारिक रास्ता खोजने वाला नक्षत्र माना जाता है.

यह भारत के लिए साधना तारा था, इसलिए नई दिल्ली को बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिला. चीन के लिए यह जन्म तारा था, जो बताता है कि उसकी प्राथमिकता अपने हित और स्थिति को सुरक्षित रखना रही.

आखिर कितनी सच हुई भविष्यवाणी?

मुलाकात होना और उसका समय भविष्यवाणी नहीं था, क्योंकि कार्यक्रम पहले से तय था. असली कसौटी उसके परिणाम थे.

सीमा पर संवाद बढ़ना, व्यापार और Market Access का मुद्दा उठना, रिश्ते सुधारने की इच्छा दिखाई देना और तत्काल अंतिम समझौता न होना. ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण के ये प्रमुख संकेत सही निकले.

चीन की किसी खास छिपी शर्त की पुष्टि अभी नहीं हुई है. उसका जवाब आने वाली बैठकों और सीमा पर उठने वाले वास्तविक कदमों से मिलेगा.

सीमा पर संवाद बढ़ना, व्यापार और Market Access का मुद्दा उठना, रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश और तत्काल समझौता न होना. ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण के ये चार प्रमुख संकेत सही साबित हुए हैं.

लेकिन भविष्यवाणी की असली परीक्षा अभी बाकी है. चीन की कुंडली बातचीत के साथ अपने हित साधने की कोशिश भी दिखाती है. इसलिए अगला संकेत किसी साझा तस्वीर या बयान में नहीं, बल्कि सीमा पर सैनिकों की स्थिति, भारतीय कंपनियों के लिए Market Access और दोनों देशों के अगले फैसलों में मिलेगा.

फिलहाल इतना साफ है कि PM मोदी और Xi Jinping ने बंद दरवाजा खोल दिया है, लेकिन सीमा तक जाने वाली राह पर अब भी चीन की शर्तें और पुराने अविश्वास का पहरा है.

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