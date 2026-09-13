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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPM मोदी-Xi Jinping Meeting: कितनी सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी? सीमा पर खुला रास्ता, फैसला बाकी

PM मोदी-Xi Jinping Meeting: कितनी सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी? सीमा पर खुला रास्ता, फैसला बाकी

PM Modi-Xi Jinping Meeting 2026: सीमा, व्यापार और चीन की रणनीति पर ABP Live की कुंडली से निकली भविष्यवाणी कितनी सच हुई? जानें बैठक के नतीजे और आगे के ग्रह संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 13 Sep 2026 01:11 PM (IST)
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PM मोदी और Xi Jinping की मुलाकात खत्म हो चुकी है. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया. सीमा पर शांति की बात हुई. व्यापार, Market Access और दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. लेकिन जिस बड़े फैसले का इंतजार था, वह सामने नहीं आया.

यही वह तस्वीर है जिसका संकेत बैठक से पहले भारत और चीन की कुंडलियों में दिखाई दे रहा था.

ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण- 5:45 बजे PM मोदी से मिलेंगे Xi Jinping, सीमा पर बनेगी बात या चीन रखेगा शर्त? कुंडली का संकेत में कहा गया था कि बातचीत का रास्ता खुलेगा, लेकिन सीमा विवाद पर तत्काल अंतिम समाधान मुश्किल है. चीन संबंध सुधारने की इच्छा दिखाएगा, मगर अपने आर्थिक और रणनीतिक हित भी सामने रखेगा.

अब बैठक पूरी हो चुकी है. आधिकारिक जानकारी भी सामने है. इसलिए यह जांचने का समय है कि ABP Live के उस ज्योतिषीय आकलन की कौन-सी बातें सही निकलीं और किन संकेतों का परिणाम अभी बाकी है.

पहली भविष्यवाणी: सीमा पर बात बढ़ेगी

मुलाकात में PM मोदी ने साफ कहा कि भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर शांति जरूरी है. दोनों नेताओं ने सीमा विवाद का निष्पक्ष, व्यावहारिक और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान खोजने की प्रतिबद्धता दोहराई.

पहले प्रकाशित विश्लेषण में भी बातचीत दोबारा तेज होने और सीमा के मुद्दे को मेज पर लाए जाने का संकेत दिया गया था. यह आकलन सही निकला.

हालांकि किसी नए Disengagement Plan, सैनिकों की वापसी या सीमा समझौते की घोषणा नहीं हुई. इसका अर्थ है कि रास्ता खुला है, लेकिन मंजिल अभी दूर है. बैठक के बाद सामने आई जानकारी भी रिश्तों में सुधार के साथ सीमा पर मौजूद कठिनाइयों की पुष्टि करती है.

दूसरी भविष्यवाणी: व्यापार बनेगा बड़ा मुद्दा

ABP Live के पहले विश्लेषण में कहा गया था कि यह मुलाकात केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगी. व्यापार, निवेश, Supply Chain और लोगों की आवाजाही भी बातचीत का हिस्सा बनेंगे.

बैठक में संरचनात्मक Trade Imbalance और Meaningful Market Access पर चर्चा हुई. दोनों देश व्यापारिक, परिवहन और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने पर भी सहमत हुए. यह दूसरा बड़ा संकेत भी सही निकला.

हालांकि चीन ने बंद कमरे में भारत के सामने कौन-सी विशेष मांग रखी, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है. इसलिए चीन की संभावित शर्तों से जुड़ा हिस्सा अभी आंशिक रूप से ही पुष्ट माना जा सकता है.

राहु ने क्यों रखी तस्वीर अधूरी?

भारत के वर्षफल में इस समय राहु की मुद्दा दशा चल रही है. मेदिनी ज्योतिष में राहु विदेशी संबंधों में हलचल बढ़ाता है, लेकिन घोषणा और वास्तविक परिणाम के बीच दूरी भी बना सकता है.

इसका असर बैठक में दिखाई दिया. संदेश सकारात्मक रहा. बातचीत आगे बढ़ी. लेकिन सीमा पर लागू होने वाला कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया.

चीन के वर्षफल में गुरु की मुद्दा दशा बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच, संवाद और कूटनीतिक विस्तार को मजबूत कर रही है. इसी कारण चीन की ओर से संबंधों को लंबे नजरिए से देखने और सहयोग बढ़ाने वाली भाषा सामने आई.

D4 कुंडली ने दिखाई दोनों देशों की सख्ती

भारत की चतुर्थांश यानी D4 कुंडली में गुरु और शनि मजबूत हैं. यह भूमि, सीमा और राष्ट्रीय हितों पर टिके रहने का संकेत है. चीन की D4 कुंडली में मंगल और शनि की मजबूती बताती है कि बीजिंग भी सीमा के मामले में आसानी से पीछे नहीं हटेगा.

मुलाकात का परिणाम इसी के करीब रहा. संवाद हुआ, लेकिन किसी पक्ष ने अपना मूल रुख नहीं छोड़ा.

वर्ष कुंडलियों में पूर्ण इत्थशाल या कम्बूल जैसा साफ कार्यसिद्धि योग भी नहीं बन रहा था. इसके विपरीत इशराफ का प्रभाव बातचीत के बावजूद तत्काल परिणाम हाथ से दूर रहने का संकेत दे रहा था.

हस्त नक्षत्र ने जोड़ा टूटा संवाद

मुलाकात के निर्धारित समय पर हस्त नक्षत्र था. हस्त को बिखरी हुई स्थिति संभालने, संपर्क जोड़ने और व्यावहारिक रास्ता खोजने वाला नक्षत्र माना जाता है.

यह भारत के लिए साधना तारा था, इसलिए नई दिल्ली को बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिला. चीन के लिए यह जन्म तारा था, जो बताता है कि उसकी प्राथमिकता अपने हित और स्थिति को सुरक्षित रखना रही.

आखिर कितनी सच हुई भविष्यवाणी?

मुलाकात होना और उसका समय भविष्यवाणी नहीं था, क्योंकि कार्यक्रम पहले से तय था. असली कसौटी उसके परिणाम थे.

सीमा पर संवाद बढ़ना, व्यापार और Market Access का मुद्दा उठना, रिश्ते सुधारने की इच्छा दिखाई देना और तत्काल अंतिम समझौता न होना. ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण के ये प्रमुख संकेत सही निकले.

चीन की किसी खास छिपी शर्त की पुष्टि अभी नहीं हुई है. उसका जवाब आने वाली बैठकों और सीमा पर उठने वाले वास्तविक कदमों से मिलेगा.

सीमा पर संवाद बढ़ना, व्यापार और Market Access का मुद्दा उठना, रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश और तत्काल समझौता न होना. ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण के ये चार प्रमुख संकेत सही साबित हुए हैं.

लेकिन भविष्यवाणी की असली परीक्षा अभी बाकी है. चीन की कुंडली बातचीत के साथ अपने हित साधने की कोशिश भी दिखाती है. इसलिए अगला संकेत किसी साझा तस्वीर या बयान में नहीं, बल्कि सीमा पर सैनिकों की स्थिति, भारतीय कंपनियों के लिए Market Access और दोनों देशों के अगले फैसलों में मिलेगा.

फिलहाल इतना साफ है कि PM मोदी और Xi Jinping ने बंद दरवाजा खोल दिया है, लेकिन सीमा तक जाने वाली राह पर अब भी चीन की शर्तें और पुराने अविश्वास का पहरा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 13 Sep 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
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