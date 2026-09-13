पितृ पक्ष शुरू होने से एक दिन पहले 26 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे. यहां बुध विराजमान हैं. शुक्र-बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा. ये शक्तिशाली योग है, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होने, कमाई के नए रास्ते खुलने, लग्जरी वस्तु खरीदने के योग बनते हैं. मैरिड लाइफ में सुधार होता है, धन प्राप्ति होती है.