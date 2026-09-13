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Pitru Paksha 2026: लक्ष्मी नारायण योग से बदलेगा 4 राशियों का भाग्य, पितृ पक्ष में मिलेगा बड़ा फायदा
Pitru Paksha 2026: इस बार पितृ पक्ष लक्ष्मी नारायण योग में शुरू होगा, जिसे दुर्लभ माना जाता है.27 सितंबर से इस अद्भुत संयोग का लाभ मिथुन, कुंभ, तुला, धनु राशि को मिलेगा, किन चीजों में होगा फायदा जानें
पितृ पक्ष 2026
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Published at : 13 Sep 2026 05:30 AM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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