Kal Ka Rashifal 14 September 2026: तुला और धनु समेत इन राशियों पर बरसेगी बप्पा की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
Kal Ka Rashifal, 14 September 2026: गणेश चतुर्थी पर ब्रह्म योग से चमकेगी इन राशियों की तकदीर! तुला, धनु और कन्या राशि वालों को मिलेगा बड़ा मुनाफा व नई जिम्मेदारी. पढ़ें कल का राशिफल.
Kal Ka Rashifal, 14 September 2026 (कल का राशिफल): सोमवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज और हिन्दी दिवस के पावन त्रिवेणी संयोग के साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत मंगलकारी और नई उमंग लेकर आ रहा है. कल सुबह 07:07 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके बाद गणेश चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. वहीं दोपहर 01:55 बजे तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे.
सोमवार को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की असीम अनुकंपा के साथ-साथ ब्रह्म योग, बुधादित्य योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य व भद्र योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से वृषभ, कन्या, तुला और धनु राशि के जातकों को कानूनी अड़चनों से मुक्ति, कारोबार में भारी मुनाफा और करियर में मान-सम्मान मिलने के मजबूत योग हैं.
आइए विस्तार से जानते हैं कल का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.
पंचांग (14 सितंबर 2026, सोमवार, श्री गणेश चतुर्थी)
- तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया (सुबह 07:07 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी (गणेश चतुर्थी)
- नक्षत्र: चित्रा नक्षत्र (दोपहर 01:55 बजे तक), तत्पश्चात स्वाति
- चन्द्र राशि: तुला राशि
- शुभ योग: ब्रह्म योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)
- शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
- सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
- दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
- राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक
- दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
मेष, कल का राशिफल (Aries Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण सौहार्द्रपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी और परिवारजन का सहयोग मिलेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य या खुशखबरी की संभावना है. किसी पारिवारिक मतभेद को सुलझाने में आपकी मध्यस्थता की सराहना होगी. बड़े सदस्यों की सलाह का सम्मान करें, इससे लाभ मिलेगा.
व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा होगा. किसी पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने की संभावना बन रही है. कार्यक्षेत्र में गुप्त विरोधी से सावधान रहें और अपनी योजनाएं सबके साथ साझा न करें.
करियर और शिक्षा: करियर में तेजी देखने को मिलेगी और आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी. छात्रों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अनुशासित दिनचर्या अपनानी चाहिए, ध्यान केंद्रित करने का समय अनुकूल रहेगा.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता से थकान महसूस हो सकती है. नींद पूरी न होने पर मानसिक तनाव बढ़ेगा. पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें और आराम के लिए समय निकालें. लगातार लंबे समय तक काम करने से बचें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के संकेत हैं. आय के साथ अतिरिक्त लाभ का अवसर मिलेगा. पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना है. अनावश्यक खरीदारी और जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक फैसलों से बचें. किसी बड़े निवेश से पहले जोखिम और भविष्य के लाभ को अच्छी तरह समझें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में बातचीत बढ़ेगी और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. भावनाओं में जल्दबाजी करने के बजाय रिश्ते को धीरे-धीरे मजबूत करें.
लकी अंक: 7 | लकी रंग: कत्था
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और पीला वस्त्र धारण करें.
वृषभ, कल का राशिफल (Taurus Horoscope)
पारिवारिक जीवन: परिवार में छोटी-मोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए अपनी बात शांत और विनम्र तरीके से रखने की कोशिश करें. धैर्य रखने से घर में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मदद करेगी और आपकी योजनाओं को मजबूती मिलेगी.
व्यापार और नौकरी: आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. रियल एस्टेट से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. बैंकिंग, वित्त और प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन उत्तम रहेगा. नए सौदे करने से पहले पूरी जांच-परख करें.
करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और स्थिरता रंग लाएगी. पुराने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है. छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान की लापरवाही से परेशानी हो सकती है. ज्यादा तला-भुना भोजन और बाहर का खाना खाने से बचें. पर्याप्त पानी पिएं, नियमित वॉक करें और काम के बीच छोटे ब्रेक लेना लाभकारी रहेगा.
आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है और अटका हुआ भुगतान वापस मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी से जुड़ी डील फायदेमंद साबित होगी. हालांकि किसी के कहने पर निवेश न करें और संपत्ति के दस्तावेजों को ध्यान से जांचें.
प्रेम जीवन: रिश्तों में भरोसा और स्थिरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है. विवाहित जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा. अविवाहित लोगों को परिवार या परिचितों के माध्यम से कोई अच्छा रिश्ता मिलने की संभावना बन सकती है.
लकी अंक: 4 | लकी रंग: क्रीम
उपाय: जरूरतमंदों को गेहूं या अन्न का दान करें. मां लक्ष्मी को शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें.
मिथुन, कल का राशिफल (Gemini Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कही गई बात किसी करीबी को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. बच्चों की पढ़ाई या पारिवारिक निर्णयों को लेकर होने वाली चर्चा में आपकी राय अहम होगी. किसी भी मतभेद को शांत बातचीत से सुलझाना लाभदायक रहेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को नए क्लाइंट मिलने के योग बन रहे हैं. मीटिंग और डील के दौरान प्रभावशाली बातचीत आपके पक्ष में जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो सभी विकल्पों की अच्छी तरह तुलना करके ही निर्णय लें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें और हर जानकारी जांच-परख कर आगे बढ़ें.
करियर और शिक्षा: लेखन, मीडिया, शिक्षा और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन में सफलता के संकेत हैं. छात्रों की एकाग्रता अच्छी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उन्नति होगी.
स्वास्थ्य: मानसिक व्यस्तता के चलते थकान महसूस हो सकती है. लगातार काम करने से बचें और बीच-बीच में आराम लें. नींद का पैटर्न सुधारने की कोशिश करें. हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और सुबह की वॉक आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और आमदनी नियमित बनी रहेगी, परंतु छोटे-मोटे खर्च बढ़ सकते हैं. किसी मित्र के साथ लेनदेन से पहले सभी शर्तें स्पष्ट कर लें. बचत बढ़ाने और गैरजरूरी खर्च घटाने पर विशेष ध्यान दें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संवाद ही आपकी ताकत रहेगा. पार्टनर से खुलकर बात करने से भावनात्मक दूरी कम होगी. सिंगल लोगों की ऑनलाइन या सोशल सर्कल में किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. पुराने विवादों को दोबारा न उठाएं.
लकी अंक: 5 | लकी रंग: हल्का हरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.
कर्क, कल का राशिफल (Cancer Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण अनुकूल और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के किसी अनुभवी सदस्य का मार्गदर्शन आपके महत्वपूर्ण निर्णयों में सही दिशा देगा. पुराने काम में सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन परिवारजन आपका पूरा साथ देंगे.
व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा जातकों की मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ने से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए हर काम खुद करने की कोशिश न करें. सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें. व्यापारियों को पुराने संपर्क के जरिए लाभकारी प्रस्ताव मिलने के आसार हैं.
करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा देगा. छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा; मेहनत का फल मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना आज विशेष रूप से जरूरी होगा. काम का दबाव नींद को प्रभावित कर सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम लें और अनावश्यक चिंता से बचें. नियमित भोजन करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम उपयोगी रहेगा.
आर्थिक स्थिति: जमीन, मकान या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के अच्छे योग हैं. बड़ी खरीदारी की योजना बन सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी है. संपत्ति के किसी सौदे में जल्दबाजी न करें और दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें.
प्रेम जीवन: जीवनसाथी आपके करियर संबंधी निर्णयों में पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी और पुरानी गलतफहमी बातचीत से दूर हो सकती है. अपनी भावनाओं के साथ पार्टनर की बात को भी समान महत्व दें.
लकी अंक: 4 | लकी रंग: फिरोजी हरा
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें. इससे मन में शांति आएगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.
सिंह, कल का राशिफल (Leo Horoscope)
पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आपका आत्मबल मजबूत रहेगा और कठिन परिस्थितियों में भी आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता घर के सदस्यों को प्रभावित करेगी. हालांकि, किसी विवाद में अपनी बात साबित करने की जिद न करें और घर के बड़ों की सलाह को नजरअंदाज न करें. घर में सुख-शांति बनी रहेगी.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में नए अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के प्रबल संकेत हैं. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप अपनी क्षमता से अच्छी तरह निभाएंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.
करियर और शिक्षा: आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर वरिष्ठ अधिकारी आपको कोई महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं. नेतृत्व से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता के योग बनेंगे. ध्यान रखें कि आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलें.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर को आराम देना जरूरी होगा. ज्यादा काम करने से ऊर्जा कम हो सकती है. स्वास्थ्य से जुड़े छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है. नियमित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, सुबह की धूप लें और हल्की शारीरिक गतिविधि अपनाएं.
आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा और अतिरिक्त आय के किसी स्रोत पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, महंगी चीजों पर दिखावे के लिए खर्च करने से बचें. वित्तीय योजना बनाकर चलना अधिक फायदेमंद रहेगा.
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आकर्षण और आत्मीयता बढ़ेगी. पार्टनर आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होगा. विवाहित जीवन में भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत हो सकती है. सिंगल लोगों की किसी सामाजिक कार्यक्रम में खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है.
लकी अंक: 2 | लकी रंग: टोमैटो रेड
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें.
कन्या, कल का राशिफल (Virgo Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ मधुर समय व्यतीत होगा. किसी वरिष्ठ की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी. बच्चों से जुड़ा कोई काम अपेक्षा के अनुरूप पूरा होगा. छोटी-छोटी बातों पर आलोचना करने से परिवार में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए सहनशीलता रखें.
व्यापार और नौकरी: आपकी व्यवस्थित कार्यशैली और तेज विश्लेषण क्षमता आज आपको सफलता दिलाएगी. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है, नया सौदा या ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं.
करियर और शिक्षा: रिसर्च, तकनीकी और अकाउंट्स क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष शुभ रहेगा. टीमवर्क के जरिए किसी कठिन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहतर परिणाम आएगा.
स्वास्थ्य: अधिक सोचने और काम के दबाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. नींद पूरी करें और लंबे समय तक खाली पेट न रहें. नियमित वॉक, योग और संतुलित भोजन से ऊर्जा बनी रहेगी और थकान कम होगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और आय नियमित बनी रहेगी. छोटे-मोटे खर्च बजट प्रभावित कर सकते हैं. किसी नए निवेश से पहले पूरी जानकारी लें. गैरजरूरी खर्चों की समीक्षा कर बचत बढ़ाएं और भविष्य की योजना बनाएं.
प्रेम जीवन: रिश्तों में व्यावहारिक सोच हावी रहेगी. पार्टनर को केवल सलाह देने के बजाय उसकी भावनाओं को भी समझें. विवाहित जीवन में घर की जिम्मेदारियों में सहयोग करें. सिंगल लोगों की किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.
लकी अंक: 2 | लकी रंग: ग्रे
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और कार्यक्षेत्र में शुरुआत से पहले उनका स्मरण करें. इससे कामों की बाधाएं दूर होंगी.
तुला, कल का राशिफल (Libra Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति और सद्भाव बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा. घर में किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं. बड़ों का आशीर्वाद मानसिक शांति देगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में साझेदार का पूर्ण सहयोग मिलेगा. किसी पुराने संपर्क से बड़ा आर्थिक अवसर हाथ लग सकता है. नया प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होगा. नौकरी में महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान आपकी कूटनीतिक क्षमता अधिकारियों को प्रभावित करेगी. टीम के साथ मिलकर किया गया काम बेहतर परिणाम देगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में एकाग्रता बढ़ेगी और मनचाहा परिणाम मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर बन सकते हैं. किसी अच्छे संस्थान या कोर्स के बारे में जानकारी मिलने के योग हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लंबे समय तक बैठकर काम करने से कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है. बीच-बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करें. पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने के लिए संगीत, ध्यान या अपनी पसंद की गतिविधि के लिए समय निकालें.
आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. पुराना निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है. साझेदारी के व्यापार से फायदा मिलने की संभावना है. भावनात्मक होकर खरीदारी करने से बजट बिगड़ सकता है. किसी मित्र या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की जरूरतें अवश्य समझें. किसी समझौते पर हस्ताक्षर से पूर्व शर्तें ध्यान से पढ़ें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. विवाहित जीवन में रोमांस और आपसी सद्भाव बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. पारदर्शिता बनाए रखने से भरोसा और मजबूत होगा.
लकी अंक: 4 | लकी रंग: एक्वा ग्रीन
उपाय: जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र का दान करें.
वृश्चिक, कल का राशिफल (Scorpio Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति बनी रहेगी और परिवारजनों का सहयोग मिलेगा. कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है. बच्चों से सुखद संवाद रखें, लेकिन गुस्से में कठोर शब्द न कहें.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी रणनीति सफल होगी और विरोधियों पर बढ़त मिलेगी. पुराने क्लाइंट से दोबारा कारोबार मिल सकता है. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं. कठिन प्रोजेक्ट पूरा करने से वरिष्ठों का विश्वास बढ़ेगा.
करियर और शिक्षा: करियर के लिए दिन अनुकूल है, पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा. छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समय प्रबंधन पर ध्यान दें. उच्च शिक्षा या नई ट्रेनिंग के अवसर भी मिल सकते हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर तनाव और गुस्से का असर शरीर पर पड़ सकता है. पर्याप्त नींद लें, मसालेदार भोजन से बचें और नियमित वॉक करें. किसी भी शारीरिक परेशानी को लंबे समय तक नजरअंदाज न करें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पुराने कर्ज की वसूली संभव है. निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन नए क्षेत्र में बड़ी रकम लगाने से पहले जोखिम और रिटर्न का आकलन जरूर करें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनाएं तीव्र रहेंगी, पर किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. शक या जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने से तनाव बढ़ेगा. खुलकर बातचीत करें और पार्टनर को व्यक्तिगत स्पेस दें.
लकी अंक: 7 | लकी रंग: गुलाबी
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे संकट मुक्ति और मनोबल मिलेगा.
धनु, कल का राशिफल (Sagittarius Horoscope)
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बन सकती है. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. परिवार से जुड़ा कोई खर्च सामने आएगा, लेकिन उससे आर्थिक स्थिति पर कोई बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा. बड़ों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.
व्यापार और नौकरी: नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी स्वीकार करने पर विचार कर सकते हैं. व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. हालांकि, किसी बड़े फैसले में केवल उत्साह के भरोसे आगे न बढ़ें, व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा.
करियर और शिक्षा: शिक्षा, कानून, यात्रा और सलाहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और नए कोर्स या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यभार अधिक रहने से थकान हो सकती है. भोजन और नींद की अनदेखी न करें. पैरों और कमर पर ज्यादा दबाव न डालें. यात्रा के दौरान जल्दबाजी से बचें. सुबह की वॉक और पर्याप्त पानी पीने से ऊर्जा बनी रहेगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा. धन लाभ के अच्छे योग हैं और आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकता है. निवेश का अवसर मिल सकता है, लेकिन जोखिम का आकलन जरूर करें. लाभ देखकर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें.
प्रेम जीवन: पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. विवाहित जीवन में मांगलिक चर्चा हो सकती है. प्रेमी जोड़े साथ में यात्रा की योजना बना सकते हैं. सिंगल लोगों को किसी परिचित के माध्यम से अच्छा रिश्ता मिलने के योग बन रहे हैं.
लकी अंक: 3 | लकी रंग: स्लेटी
उपाय: चने की दाल का दान करें और गुरुवार को पीली वस्तु का भोग लगाएं, इससे गुरु की कृपा बढ़ेगी.
मकर, कल का राशिफल (Capricorn Horoscope)
पारिवारिक जीवन: काम के बढ़ते दबाव के कारण परिवार को समय देने में कोताही से घर में छोटी-मोटी नाराजगी पैदा हो सकती है. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझें. किसी घरेलू मामले में वरिष्ठजनों की सलाह लाभकारी रहेगी. शाम का कुछ समय परिवार के साथ बिताने से घर का माहौल सुधरेगा.
व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. अनुशासन और समय प्रबंधन के बल पर कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बनेगी. उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. व्यवसायियों को लंबे समय से चली आ रही योजना शुरू करने का अनुकूल अवसर मिलेगा.
करियर और शिक्षा: करियर में नई जिम्मेदारी या बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. बदलाव का अवसर मिले तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें. छात्रों के लिए मेहनत के फल मिलने का समय है.
स्वास्थ्य: लगातार काम के चलते शरीर में जकड़न, कंधे-गर्दन में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, नींद पूरी लें और दिनचर्या का नियमित पालन करें. शाम को शांत वातावरण में समय बिताएं; योग और प्राणायाम विशेष लाभ देंगे.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. नियमित आय बनी रहेगी और अतिरिक्त लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं. भविष्य के लिए बचत बढ़ाना बेहतर रहेगा. बड़ी खरीदारी या संपत्ति संबंधी निर्णय में जल्दबाजी न करें और दस्तावेजों की बारीकी से जांच करें.
प्रेम जीवन: व्यस्तता के चलते पार्टनर को कम समय मिल पाएगा, जिससे छोटी नाराजगी संभव है. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और बातचीत बढ़ाएं. सिंगल लोगों के लिए प्रोफेशनल संपर्क के जरिए नए रिश्ते के अच्छे योग बन रहे हैं.
लकी अंक: 8 | लकी रंग: गहरा नीला
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनिवार को यह उपाय करने से विशेष शुभ लाभ मिलेगा.
कुंभ, कल का राशिफल (Aquarius Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर का माहौल अनुकूल रहेगा, लेकिन भविष्य को लेकर आपकी चिंता परिवार के सदस्यों के साथ आपके व्यवहार पर असर डाल सकती है. संपत्ति से जुड़े किसी भी निर्णय में घर के बड़ों की सलाह लें. किसी रिश्तेदार से मुलाकात या घर में शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं.
व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को प्रॉपर्टी या नए व्यापारिक प्रोजेक्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकता है. रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में बड़ा फायदा संभव है. नौकरीपेशा लोगों की ऑफिस में अलग सोच की सराहना होगी, लेकिन किसी भी सौदे में केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा न करें.
करियर और शिक्षा: करियर में नई दिशा तलाशने का मन बन सकता है. तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. छात्र नए कोर्स या शिक्षा के बारे में सोच सकते हैं. किसी पुराने अवसर को नए तरीके से इस्तेमाल करने पर सफलता मिलेगी.
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. लगातार सोचते रहने से तनाव और नींद की समस्या हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें. ध्यान, प्राणायाम या शांत वातावरण में समय बिताने से मानसिक संतुलन बना रहेगा और ऊर्जा बेहतर रहेगी.
आर्थिक स्थिति: संपत्ति से जुड़े मामलों में आर्थिक लाभ की संभावना मजबूत है. पुराने निवेश का फायदा मिलेगा और अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. प्राप्त धन को तुरंत खर्च करने के बजाय बचत और सुरक्षित निवेश में लगाएं. बड़े निवेश से पहले कानूनी और वित्तीय पहलुओं की अच्छी तरह जांच करें.
प्रेम जीवन: रिश्तों में भावनात्मक स्पष्टता जरूरी होगी. पार्टनर को पर्याप्त समय दें और अपनी चिंताएं खुलकर साझा करें. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. पुरानी भावनाओं को वर्तमान रिश्ते पर हावी होने से रोकें.
लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
मीन, कल का राशिफल (Pisces Horoscope)
पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर अच्छी बातचीत होगी. घर में धर्म-अध्यात्म से जुड़ी चर्चाओं के लिए शुभ वातावरण बनेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यवसायियों को नए आइडिया पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा और भविष्य के लिए अच्छी संभावनाएं बनेंगी. पुराने प्रोजेक्ट को नया रूप देकर अच्छा लाभ कमाएंगे. नौकरी में आपकी प्रतिभा और सहज समझ की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. भावनाओं में बहकर व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें और व्यावहारिक योजना बनाएं.
करियर और शिक्षा: रचनात्मक और कला से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बन रहे हैं. आपकी कल्पनाशक्ति आपको दूसरों से आगे रखेगी. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, कला, लेखन, मीडिया या डिजाइनिंग में रुचि रखने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम पा सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी. भावनात्मक तनाव को अंदर दबाकर न रखें. पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और नियमित वॉक आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे. दिन में कुछ समय शांत वातावरण में बिताना लाभकारी रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. किसी के कहने पर निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए नई योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें. सुरक्षित निवेश और नियमित बचत पर ध्यान दें.
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा. सिंगल लोगों को किसी रचनात्मक या सामाजिक गतिविधि के दौरान खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.
लकी अंक: 4 | लकी रंग: हल्का नीला
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इससे मन को शांति मिलेगी और कार्यों में सफलता बढ़ेगी.
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