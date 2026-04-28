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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPisces Tarot Horoscope May 2026: मई में रहेगा मीन राशि का जलवा! करियर को मिलेगी नई पहचान

Pisces Tarot Horoscope May 2026: मई में रहेगा मीन राशि का जलवा! करियर को मिलेगी नई पहचान

Pisces Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए मीन राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Meen Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 10:24 PM (IST)
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Pisces Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए करियर में नई दिशा और आत्म-अभिव्यक्ति को मजबूत करने का संकेत लेकर आ रहा है. इस दौरान आप अपने विचारों और प्रतिभा को सामने लाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, जिससे आपके काम करने के तरीके में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि यह समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा.

इस महीने आपकी वाणी और सोच का प्रभाव लोगों पर गहराई से पड़ेगा, जिससे नए अवसर और संपर्क बन सकते हैं. करियर और आर्थिक जीवन में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आपको आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे. अगर आप अपने विचारों को सही दिशा देते हैं, तो यह समय आपके लिए प्रगति और पहचान दोनों लेकर आ सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं मीन राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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मीन मासिक टैरो राशिफल (Meen Masik Tarot Card Rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों मई के महीने में अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए नई कोशिशों पर काम करेंगे. इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा सक्रिय और सजग रहेंगे, जिससे आपको नए अवसरों को पहचानने में मदद मिलेगी. साथ ही इस महीने आपकी वाणी बेहद मजबूत होगी, जिससे आप अपने विचारों को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे. बोलने की ताकत बढ़ेगी, जो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जीवन में फायदा दे सकती है.
  • मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, और उनके काम को नई पहचान भी मिल सकती है. किसी छोटी यात्रा या कार्यशाला से करियर में नई दिशा मिलेगी, जो आपके अनुभव और स्किल्स को और मजबूत बनाएगी.
  • आर्थिक रूप से ऑनलाइन ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग या छोटे व्यापार से लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं. किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ मिलकर निवेश की योजना बन सकती है, जो भविष्य में स्थिरता देने वाली साबित हो सकती है.
  • प्रेम जीवन में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि खुलकर बात करने से रिश्तों में मजबूती आएगी और गलतफहमियां दूर होंगी. सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करेंगे, जिससे आपके विचार मिलेंगे और एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन सकता है.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से कंधे, बाजू और नसों से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है. इसके लिए हल्की फिजिकल एक्टिविटी और मसाज फायदेमंद रहेगा. साथ ही, नियमित आराम और तनाव से दूरी बनाए रखना भी आपके लिए जरूरी होगा ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रह सकें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 10:24 PM (IST)
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Pisces Meen Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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